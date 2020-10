Altheim. (jam) "Der Bevölkerung zu vermitteln, dass alles mit allem zusammenhängt, ist eine große Herausforderung." Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner warb bei ihrem Besuch auf dem Hof des Altheimer Grünkernerzeugers Armin Mechler dafür, bei landwirtschaftlichen Themen stets das große Ganze zu betrachten, statt blind einzelne Interessen zu verfolgen. Der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig hatte den hohen Besuch im Neckar-Odenwald-Kreis angestoßen, um mit Klöckner vor Ort bei "den Menschen, die für uns ackern", über die Grünkernproduktion, die Maschinenringe und den Forst zu diskutieren.

Denn, das stellte die Ministerin gleich zu Beginn fest, solche Menschen sind unabdingbar – und das nicht nur während einer Krise. "Wenn die Grundversorgung nicht gewährleistet ist, ist alles andere nichts wert", betonte sie in Anwesenheit von Vertretern der Grünkernerzeuger, der Maschinenringe, des Kreisbauernverbands sowie der Forst- und Waldbetriebsgemeinschaften. Die Pandemie habe zuletzt Fragen wie "Sind unsere Lieferketten sicher?", "Haben wir regionale Produkte?" und vor allem "Gibt es Menschen, die auf den Acker gehen?" in den Fokus gerückt. Dabei dürfe man nie den Blick für das Wesentliche verlieren, das die Aufgabe von Landwirten ist: die Ernährungssicherung.

Hintergrund Julia Klöckner wurde am 16. Dezember 1972 in Bad Kreuznach geboren. Aufgewachsen ist sie zusammen mit ihrem älteren Bruder Stephan im nahegelegenen Weindorf Guldental auf dem elterlichen Weingut. "Traktorfahren lernten wir ebenso wie das pragmatische Anpacken zuhause [+] Lesen Sie mehr Julia Klöckner wurde am 16. Dezember 1972 in Bad Kreuznach geboren. Aufgewachsen ist sie zusammen mit ihrem älteren Bruder Stephan im nahegelegenen Weindorf Guldental auf dem elterlichen Weingut. "Traktorfahren lernten wir ebenso wie das pragmatische Anpacken zuhause im Familienbetrieb", sagt die Ministerin heute über ihre Kindheit. 1995 wurde sie zur Deutschen Weinkönigin gekürt, 1998 schloss sie ihr Studium mit dem Grad der Magistra Artium in den Fächern Theologie, Politikwissenschaft und Pädagogik ab. Es folgten ein journalistisches Volontariat und eine Mitarbeit beim SWR-Fernsehen sowie die Anstellung als Redakteurinund Chefredakteurin beim Meininger Verlag. 2002 gehörte sie erstmals dem Deutschen Bundestag an, seit 2011 hat sie den Vorsitz der CDU Rheinland-Pfalz inne. Seit 2012 ist sie eine von fünf stellvertretenden CDU-Bundesvorsitzenden. Das Amt der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft bekleidet sie seit 2018.

"Die Landwirtschaft muss nicht klein und goldig sein"

Dafür brauche es aber keine rückwärtsgewandte Agrarwende. "Verlangt nicht von der Landwirtschaft, dass sie klein und goldig sein muss", sagte Julia Klöckner. "Sie muss effektiv sein." Mit moderner Technik ließen sich Ressourcen besser schonen und mehr Menschen ernähren. Dass sich aktuell viele Menschen sehnsüchtig eine romantische Landwirtschaft wünschen, sei unter anderem ein Versäumnis der Bildungseinrichtungen. Deshalb fordert die Ministerin: "Schulbücher müssen endlich ein realistischeres Bild der Landwirtschaft vermitteln."

Zu diesem realistischen Bild zählt, was Alois Gerig zuvor bei seiner Begrüßung angesprochen hatte: "Wir verlieren in Süddeutschland täglich Betriebe." Deshalb dankte er der Bundeslandwirtschaftsministerin für ihre Verhandlungsergebnisse in Luxemburg. Nur wenige Tage zuvor war ihr mit verpflichtenden Standards für den Umwelt- und Klimaschutz in allen 27 Staaten ein wichtiger "Schritt hin zu mehr Nachhaltigkeit, Fairness und Wettbewerbsgerechtigkeit innerhalb der EU" gelungen. "Das war ein Signal an alle Bauern, dass wir nicht einfach nur ein ,Weiter so!‘ wollen", freute sich Gerig, der seit 2015 dem Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft im Bundestag vorsteht.

"Am Ende darf der Bauer nicht durchs Raster fallen", merkte dann der Landesminister Peter Hauk mit einem Blick auf die kleineren Strukturen im Neckar-Odenwald-Kreis an. Dort gelte der Grundsatz: "Wir müssen auf Nischen setzen." Die gastgebende Familie Mechler beherzigt das schon seit Generationen. Sie baut die alte Dinkelsorte "Bauländer Spelz" an, um das unreif geerntete Korn zu darren und als Grünkern zu vermarkten.

Nachdem Armin Mechler der Ministerin die regionale Spezialität vorgestellt hatte, entbrannte eine Diskussion um EU-Verordnungen wie die Kennzeichnungspflicht. Denn sogar bei Produkten, die reinen Dinkel enthalten, sollen die Erzeuger als Inhaltsstoff "Dinkelweizen" angeben. Seitenbacher-Geschäftsführer Willi Pfannenschwarz und Mechler befürchteten beide, dass eine solche Kennzeichnung den Endnutzer unnötig verunsichere. Sowohl Klöckner als auch Hauk verwiesen an dieser Stelle auf geltendes Recht. Außerdem zähle der Dinkel botanisch gesehen zu den Weizenarten und könne – unabhängig davon, ob er nun besser verträglich ist als Weizen – bei einigen Personen eine allergische Reaktion auslösen.

Die moderne Technik ermöglicht eine umwelt- und klimafreundlichere Landwirtschaft, hat aber ihren Preis. Mehr als 400.000 Euro kostet der Gülletrac des Maschinenrings, den die Bundeslandwirtschaftsministerin gemeinsam mit Alois Gerig und Peter Hauk begutachtete.

Nicht nur bei diesem Thema warnte Julia Klöckner vor "Schwarz-Weiß-Diskussionen". Der Wunsch nach weniger Pestizideinsatz verlange ebenfalls nach Entscheidungen, deren Folgen man zuvor genau abschätzen müsse. Als Beispiel verwies sie auf auf den niedrigen Selbstversorgungsgrad von Obst in Deutschland (weniger als 30 Prozent). "Wenn wir diese Pflanzen dann nicht einmal schützen können, wird es nichts mit regionalen Lebensmitteln", prophezeite die Ministerin. Stattdessen plädierte sie für ein Vorgehen mit Augenmaß, das auf Fakten und wissenschaftlichen Erkenntnissen fußt. So sollten Landwirte Pflanzenschutzmittel dank extrem präziser Technik zunehmend gezielter ausbringen. Zu diesem Zweck fördere ihr Ministerium 14 digitale Experimentierfelder, die sich zum Teil explizit mit der Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln beschäftigen. "Wer Ressourcen schonen will, weiß, dass es immer Pflanzenschutzmittel geben muss", lautete das Fazit der Ministerin.

Doch die angesprochene moderne Technik kann sich ein kleiner Betrieb nur selten leisten. "Es wird immer schwerer, kostendeckend arbeiten zu können", bestätigte Mathias Berberich, der Vorsitzende des Maschinenrings Odenwald-Bauland. Erst im schlagkräftigen Verbund wird dieser technische Fortschritt für Familienbetriebe nutzbar. Dafür setzt sich auch Alois Gerig ein: "Das gemeinschaftliche Anschaffen von modernen technischen Maschinen ist ein beispielgebender Weg, um eine umwelt- und klimafreundlichere Landwirtschaft im gesamten Land zu ermöglichen."

Ein ähnliches Dilemma zeichnet sich spätestens aktuell – im dritten Dürrejahr in Folge – im Forst ab. "Wir reden aktuell gar nicht so viel über das Waldsterben, aber einigen Stellen stirbt er tatsächlich ab", sagte die Bundeslandwirtschaftsministerin mit einem Blick auf die Fichte, aber auch gestandene Buchen und Eichen, die es aktuell dahinraffe. Aufgrund des Klimawandels will ihr Ministerium auf standortangepasste Pflanzen setzen. Mit ideologischen Scheuklappen gegen nichtheimische Baumarten komme man ihr zufolge nicht weiter: "Die Forderung, den Wald sich selbst zu überlassen, taugt nur für Bestsellerbücher."

Für ein kurzes Interview mit den Öffentlich-Rechtlichen war noch Zeit, dann widmete sich die Ministerin ganz den Belangen der geladenen Ehrengäste.

Doch nicht nur die Lage des Waldes, sondern auch die der Bewirtschafter ist prekär. "Waldbesitzer können von der Aufbereitung des Holzes nicht einmal mehr ihre Unkosten decken", klagten Burkard Trabold und Gebhard Ackermann, die der Ministerin das System der Forstbetriebsgemeinschaften in der Region vorstellten. Waldeigentümer hoffen nun auf eine Prämie für den Wald als Kohlenstoffspeicher. Die Logik hinter dieser Forderung kann Klöckner nachvollziehen: "Wenn es für CO2-Emissionen einen Negativpreis gibt, muss ich auf der anderen Seite, wo Kohlenstoff gespeichert wird, ein Plus davor machen." Doch ganz so einfach sei es nicht: Man brauche eine Gesamtbilanz. Was passiert bei einem Waldbrand oder bei Holz, das zum Verbrennen vorgesehen ist oder verrottet und dabei CO2 freisetzt? "Ich warne vor einfachen Antworten", so Klöckner.

Solche hatte die Ministerin auch für Albert Gramling nicht parat. Der Vorsitzende des örtlichen Kreisbauernverbands wies auf die Not der Zuckerrübenbauern hin, die seit dem Verbot der Neonicotinoide die Rückkehr von alten Krankheiten auf ihre Felder beobachten. Von der Politik wünscht er sich eine Notfallzulassung des Insektizids, wie sie zum Beispiel in unserem Nachbarland gilt.

"Wir kommen mit ideologischen Scheuklappen nicht weiter"

"Die Polen haben die Notfallzulassung zur Regelzulassung gemacht", beschwerte sich Julia Klöckner, die dieses Vorgehen als Wettbewerbsverzerrung bezeichnete. Dennoch hält sie daran fest, dass es eine Zulassung nur unter "ganz ganz strengen Auflagen" geben könne. Denn mehrere Studien haben inzwischen nachgewiesen, dass die Neonicotinoide Bienen und anderen pollen- und nektarsammelnden Insekten wie Hummeln oder Schmetterlingen schaden.

Weil die Zeit einer Ministerin sehr begrenzt ist, endete der rege Austausch an dieser Stelle. Nachdem sie sich noch rasch ins goldene Buch der Stadt Walldürn eingetragen hatte, eilte die Bundesministerin schon samt Gefolge und Polizeieskorte zum nächsten Termin.