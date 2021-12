Adelsheim. (pm) Ein wenig Stolz ist mit dabei, wenn eine Schule so etwas über ihre Schülerschaft berichten darf. So auch das Eckenberg-Gymnasium (EBG) in Adelsheim. Denn am Spendenlauftag vor den Sommerferien 2021 liefen und schwammen die EBGler so weit, dass sie mehrere Tausend Euro bei ihren Geldgebern einsammeln konnten. Dieser stattliche Betrag geht nun an Kinder aus dem Ahrtal.

Normal ist derzeit vieles nicht mehr. Die Weihnachtszeit aber bietet und bedeutet in der schwierigen Zeit vielen Beständigkeit und Gemütlichkeit. Die Belastungen durch die Pandemie wurden für die Menschen im Ahrtal unermesslich gesteigert, als ihr Hab und Gut im Sommer vom Hochwasser der Ahr weggerissen wurde.

Für die SMV des EBG war sofort klar: Der diesjährige Spendenlauf sollte zugunsten der Flutopfer stattfinden. Der Laufbereitschaft der Schüler ist es zu verdanken, dass an diesem Tag ordentlich Strecke zurückgelegt wurde: Ob ins Eiscafé oder zur Grillhütte in der Nähe oder Ferne – gesellig und mit guten Gesprächen unterwegs sein und dabei zu helfen, das ist eine ideale Mischung.

Weniger gesprächig ging es wohl in Klasse 7b2 zu, wenn die Schüler sich nicht verschlucken wollten: Die hatten sich nämlich im Freibad getroffen und Bahnen gezogen. Sagenhafte 800 Euro steuerten die Schwimmer zur Spendensumme bei.

Nun übergab die SMV ganze 7700 Euro an das Unternehmen "Blackout Eventmanagement" aus Hainstadt. Dessen Mitarbeiter sind aktiv vor Ort im Ahrtal. Immer wieder fahren sie seit der Flutkatastrophe ins Ahrtal, um ohne Umwege Spendengelder einzusetzen. Ein besonderer Dank der EBG-Verantwortlichen galt denen, die die Spendenaktion unterstützt hatten: denen, die ihr Taschengeld einbrachten, ebenso wie Eltern, Verwandten und Unternehmen.