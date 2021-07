Buchen-Eberstadt. (rüb) Wie wohl und wie geborgen sich die Kinder in der neuen Kinderkrippe der Kindertagesstätte "Sonnenschein" fühlen, bekamen die Ehrengäste der Einweihung am Dienstagvormittag hautnah mit. "Da geht einem das Herz auf", fasste Ortsvorsteher Nico Hofmann die Eindrücke zusammen. Rund 400.000 Euro hat die Stadt Buchen in die Hand genommen, um das Eberstadter Rathaus von Grund auf zu sanieren und weite Teile des Gebäudes in eine Kinderkrippe umzubauen.

"Es ist sehr schön geworden", lobte Bürgermeister Roland Burger und beleuchtete die Vorgeschichte. Ab Ende 2019 habe sich die Stadtverwaltung intensiv mit der Frage beschäftigt, wie und wo die dringend benötigten Krippenplätze für Eberstadt geschaffen werden können. Auch eine Containerlösung sei damals im Raum gestanden. Die direkte Nachbarschaft zwischen Kindergarten und Rathaus und die Bereitschaft von Ortschaftsverwaltung und Ortschaftsrat, auf einen Großteil der Flächen im Rathaus zu verzichten, habe dann aber zu der jetzt gefundenen Lösung geführt: "Die Kinder sind den Eberstadtern wichtiger als drei oder vier Ortschaftsratssitzungen im Jahr", sagte Burger anerkennend.

Sie freuten sich über die Einweihung: Kindergartengeschäftsführerin Vera Herzog, Einrichtungsleiterin Saskia Väth, Ulrike Link, Leiterin des Kindergartens „Regenbogen“, Bürgermeister Burger, Uta Kratochwil und Anne Rottermann von der Stadtverwaltung, Kirchengemeinderatsvorsitzender Jens Schwingel, Pfarrer Karl Kreß sowie Ortsvorsteher Nico Hofmann.

Die Sanierung des in die Jahre gekommenen Gebäudes sei sowieso nötig gewesen, zeigte Burger auf. Falls die Kinderzahl in einigen Jahren zurückgehen sollte, sei problemlos auch wieder eine Umnutzung möglich. Deshalb sei das Geld auf jeden Fall gut angelegt. Sein Dank galt Uta Kratochwil für die ersten Pläne sowie Architekt Nico Hofmann, der als dreifacher Vater für das Projekt prädestiniert gewesen sei.

Einrichtungsleiterin Saskia Väth stellte die neue Bienengruppe kurz vor, die im April ihren Betrieb aufgenommen hat. Derzeit werden dort fünf Kleinkinder zwischen einem und drei Jahren betreut. Die Anmeldezahlen seien aber sehr erfreulich: Ab Anfang nächsten Jahres sei die Gruppe dann mit zehn Kindern ausgebucht. "Dies zeigt, dass die Gruppe absolut nötig ist", sagte sie. Saskia Väth dankte der Stadt für diese Entscheidung, der Evangelischen Kirchengemeinde, Architekt und Ortsvorsteher Nico Hofmann und ihren Kolleginnen für die wertvolle Unterstützung.

In Doppelfunktion als Architekt und Ortsvorsteher stellte Nico Hofmann diese "Erfolgsgeschichte" vor, an die vor Jahren nicht zu denken gewesen sei. Damals habe die Schließung des Kindergartens gedroht, nun feiere man die Erweiterung. Die Größe des Rathauses sei ein Luxus für Eberstadt gewesen: "Die Kinder sind uns wichtiger als ein großes Rathaus." Deshalb sei es dem Ortschaftsrat leicht gefallen, Platz für die Kinderkrippe zu machen. Die Sitzungen des Gremiums fänden nun in der Sporthalle bzw. im Sportheim statt.

Das Gebäude sei in einen Rohbauzustand versetzt und komplett erneuert worden – Böden, Wände, Leitungen und sanitäre Einrichtungen. Das Rathaus sei aber weiterhin eine Anlaufstelle für die Bürger: Für die Ortschaftsverwaltung bleibt ein rund 30 Quadratmeter großer Raum. Die Kinderkrippe kann sich auf 135 Quadratmetern ausbreiten.

"Wir sind froh, dass wir die beste Lösung gefunden haben", sagte Jens Schwingel, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, im Namen des Trägers, der Evangelischen Kirchengemeinde Buchen. Von den ersten Gesprächen bis zum Einzug der Gruppe sei es sehr schnell gegangen, lobte Schwingel und stellte die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten heraus. Bei der Planung und bei der Ausführung werde die Liebe zum Detail erkennbar.

Pfarrer Karl Kreß bat um den Segen Gottes, ehe sich die Ehrengäste bei einem Rundgang selbst ein Bild vom gelungenen Umbau und den schön gestalteten Räumen machen konnten. So positiv wie diese Eindrücke war auch eine Botschaft, die am Rande der Veranstaltung bekannt wurde: Die Zeit der Vakanz nach der Verabschiedung von Pfarrerin Irmtraud Fischer könnte schon bald enden. In Kürze ist wohl auch hier mit guten Nachrichten zu rechnen.