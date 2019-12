Viel Fingerspitzengefühl war gefragt, als die Rotkreuzler aus Geithain den mit Hilfsgütern vollgestopften Rettungswagen in einen Seecontainer verluden. Auch Spenden aus Hardheim und Umgebung gehen auf die lange Reise in den Kongo. Foto: Peter Winter

Hardheim. (hs) Kurz vor Weihnachten ist die Hilfsaktion für den Kongo, bei der der DRK-Kreisverband Buchen seinen Partnerverband Geithain in Sachsen unterstützt, in eine entscheidende Phase getreten. Mit viel Fingerspitzengefühl haben die ehrenamtlichen Rotkreuzler Geithains inzwischen medizinische Geräte, einen Rettungswagen, Medikamente, Krankenhausbedarf, Kinderbekleidung und Schulsachen in einen Seecontainer verladen.

Besonders beim Rettungswagen – bis unter das Dach mit Hilfsgütern vollgestopft – war Millimeterarbeit angesagt. Die größten Herausforderungen beim Verladen waren es, hinterher den Fahrer aussteigen zu lassen und die Batterie abzuklemmen. Danach mussten die Helfer nur noch alles fest verzurren, damit die Ladung nicht verrutscht. Das Aufsetzen des Containers auf den Lkw per Kran war die nächste technische Hochleistung – und das bei Dunkelheit.

Der Container ist bereits in Hamburg eingetroffen und sollte dort eigentlich am Tag vor Heiligabend an Bord eines Containerschiffs in See stechen. Aber wie das häufig so ist: Theorie und Praxis sind zwei Paar Stiefel. Der für den Kongo bestimmte Container aus Sachsen blieb aus unerfindlichen Gründen einfach im Hamburger Hafen stehen.

Wenn nichts dazwischenkommt, wird der Container am Montag im Eurogate-Terminal auf das Containerschiff "Cap San Lorenzo" verladen. In Spanien soll er dann umgeladen werden und am 24. Januar in Pointe Noire, der Hafenstadt der Demokratischen Republik Kongo, ankommen. Von dort geht die Fahrt mit einem Lkw über die Nationalstraße N1 durch die rund 550 Kilometer entfernte Hauptstadt Kinshasa und dann 80 Kilometer weiter in die über 100.000 Einwohner zählende Buschgemeinde Makulu – direkt am Ufer des Kongoflusses.

Dort hat das Ehepaar Jürgen und Dr. Christine Hauskeller mit Spenden aus Deutschland bereits zwei Kinderheime, eine Grundschule und ein neues Gesundheitszentrum mit Entbindungsstation gegründet. Der Rettungswagen aus Geithain soll dort als mobile Arztpraxis und als Transportmittel für Notfallpatienten zum Einsatz kommen.

DRK-Kreisbereitschaftsleiter Peter Winter (Geithain) verfolgt über eine Tracking-Nummer den weiteren Weg des Containers. "Aber vor Überraschungen ist man niemals gefeit", meint Winter, der zusammen mit einem Kollegen im April nach Kinshasa reisen will, um vor Ort Rettungswagen, Notfallgeräte und Medikamente zu übergeben und das Personal fachkundig einzuweisen. Zehn Tage vor Ort hat er eingeplant – unter anderem wegen der Sprachprobleme: Im Kongo wird seit der belgischen Kolonialzeit französisch gesprochen, daneben sind eine Vielzahl lokaler Dialekte und Sprachen im Gebrauch. "Die Schulungen werden nicht einfach zu führen sein", schätzt Peter Winter.

Begleitet wird das Team von einem Arzt sowie dem Theologenehepaar Hauskeller aus Leipzig. Jürgen und Dr. Christine Hauskeller haben bereits über viele Jahre Missionsarbeit im Kongo geleistet und kennen sowohl Mentalität wie Sprachen.

Mit an Bord sind natürlich die rund 500 Kilogramm Hilfsgüter aus Hardheim – vornehmlich Kinderbekleidung, Wäsche und Schulsachen. Das DRK Hardheim hatte diese aus der Bevölkerung gesammelt und Anfang November nach Sachsen gebracht.

Peter Winter hält die Verantwortlichen in Hardheim stets auf dem Laufenden und bedankte sich an Weihnachten ausdrücklich bei seinen Rotkreuzkameraden und den Spendern für die Hilfe aus Baden.