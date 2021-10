Beim Vor-Ort-Termin in seinem Trainingszentrum in Dornberg zeigte der Profi-Freestyle-Footballer Chris Bennet Bröker der RNZ einige seiner Kunststückchen mit dem Fußball. Foto: Dominik Rechner

Von Dominik Rechner

Dornberg. Chris Bennet Bröker balanciert entspannt den Ball auf der Seite des Kopfes, dann macht er das Ganze auf der Fußsohle und zwischendurch lässt er beim Jonglieren dreimal hintereinander den Fuß um das runde Leder kreisen. Wie macht der das so einfach in dieser Sicherheit? Schaut man als normaler Hobbykicker dem Deutschen Meister im Freestyle-Football dabei zu, wie er mit dem Fußball umgeht, kommt man ungläubig ins Staunen.

Es ist das Ergebnis jahrelanger und kontinuierlicher Trainingsarbeit. "Ich übe meine Tricks jeden Tag zwei bis drei Stunden", sagt der 23-Jährige im RNZ-Gespräch. Seit 2013 trainiert der gebürtige Boxberger, der in Trennfurt am Main lebt und sein Trainingszentrum bei seiner Freundin Alina Englert auf dem Freizeit- und Ferienreiterhof Odenwald in Dornberg hat, Freestyle.

Im Vordergrund: Der Pokal für die gewonnene Deutsche Meisterschaft. Foto: Dominik Rechner

Am 9. Oktober dieses Jahres schaffte der gebürtige Würzburger seinen bislang größten Erfolg: Im Wettbewerb mit etwa 40 Teilnehmern in Heilbronn holte er sich den Deutschen Meistertitel der Profis im Freestyle-Football. "Für die Deutsche Meisterschaft habe ich sogar noch intensiver trainiert. Ich habe mein Pensum auf zwei Trainingseinheiten und insgesamt vier Stunden am Tag erhöht", schildert Bröker. Das habe sich ausgezahlt: "Ich war deutlich sicherer auf der Bühne." Im Finale setzte sich Bröker im Battle gegen Patrick Bäurer durch. Normalerweise wird bei einem Wettkampf im Freestyle-Football jedem Teilnehmer ein Zeitlimit von 30 Sekunden vorgegeben, in denen er seine Tricks einer dreiköpfigen Jury aus erfahrenen und erfolgreichen Freestyle-Profis vorführt. Dreimal wechseln sich die Freestyler ab und dann muss die Jury eine Stimme abgeben.

Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft hat Bröker nun ein noch größeres Ziel vor Augen: Weltmeister werden! Viermal hat er schon an der WM, dem sogenannten "Super Ball" in Prag, teilgenommen. Sie findet jedes Jahr statt, 2015 war er das erste Mal dabei. Sein größter Erfolg war hier der Vize-Weltmeistertitel in der "Lower"-Kategorie. Die Tricks aus dieser Kategorie werden im Stehen ausgeführt und es werden die Füße oder Beine benutzt.

Freestyle-Football, das macht Chris Bennet Bröker im Gespräch mit der RNZ deutlich, ist definitiv seine große Leidenschaft: "Immer, wenn ich freestyle, fühle ich mich frei. Ich kann meiner Kreativität freien Lauf lassen und komme in einen extrem guten Zustand aus Fokus und Freude." Durch die Erfahrungen, die er bei seinen Freestyle-Shows – sei es im Festzelt auf der Maimesse in Boxberg, in der Halbzeitpause eines Testspiels zwischen dem FC Augsburg und den Würzburger Kickers, beim Fußballcamp der TSG 1899 Hoffenheim oder auch "nur" bei privaten Feiern – gemacht hat, konnte er sich persönlich enorm entwickeln.

Bei seinem ersten Auftritt – es war auf einem Seniorennachmittag in seinem Heimatort Boxberg im Jahr 2014 – war er sehr nervös. Doch die 400 Senioren seien begeistert gewesen. Er habe weiter jeden Tag trainiert, auch in der Mittagspause in der Schule. Zuhause ist er erst wieder ins Haus gegangen, wenn sein Trick geklappt hat. "Ich habe mich vom schüchternen Jungen zu einem selbstbewussten Freestyle-Profi entwickelt", sagt Bröker mittlerweile nicht ohne Stolz.

Profi-Freestyle-Footballer Chris Bennet Bröker. Foto: Dominik Rechner

Wenn er Kindern oder auch Erwachsenen Einzel- oder Gruppentraining bietet, dann verbindet er daher die Übungen fast immer auch mit Brainkinetik-Training. Brainkinetik – was ist das eigentlich? "Das Gehirn steuert jede Bewegung. Wenn aber eine Blockade da ist, dann kann der Körper die Bewegungen nicht so gut durchführen", erklärt Bröker zunächst. Bei Brainkinetik führe man neuartige und ungewohnte Übungen, z. B. Überkreuzbewegungen mit den Armen aus. "Es sollen so viele Körperteile wie möglich in Verbindung miteinander kommen."

Durch das Training entwickle man sich in seiner Persönlichkeit, werde mutiger, konzentrierter und gelassener und könne in Stresssituationen bessere Lösungen finden. Auf ein Fußballspiel gemünzt, beschreibt es Bröker so: "Wenn der Gegner starkes Pressing ausübt, bewahrt man durch dieses Training einen kühleren Kopf und schlägt den Ball nicht mehr einfach hektisch weg." Bröker will in erster Linie nicht den Fußballer entwickeln, sondern "den Menschen in seiner Persönlichkeit". Insbesondere den Kindern möchte er von Anfang an vermitteln, dass sie an sich glauben sollen und nicht aufgeben.

So wie er selbst gelernt hat, an sich zu glauben: Als sein Traum, Profifußballer zu werden, nicht wahr wurde, warf er nicht die Flinte ins Korn. Er hatte in der Jugend in der badischen Auswahl gespielt, Probetrainings bei 1899 Hoffenheim und beim Karlsruher SC absolviert. Doch weil er zu klein und schmächtig war, reichte es nicht für den ganz großen Wurf. So fing Bröker letztlich an, hauptberuflich als Freestyle-Football-Coach und Brainkinetik-Trainer zu arbeiten. Zunächst 2016 in der damaligen Soccerhalle in Crailsheim und mittlerweile selbstständig in Kooperation mit Schulen, Sportvereinen und Unternehmen, aber auch als Einzeltrainer für Privatpersonen. Um seine fachliche Kompetenz auszubauen, studiert Bröker zudem seit 2016 Fitnessökonomie und Fitnesswissenschaften.

Seinem großen Traum – neben dem Gewinn des WM-Titels – steht das sicher nicht entgegen: "Mal bei einem Bundesligisten im Training meine Tricks vorzuführen und mit den Fußballprofis einzuüben, das wäre schon was", so Bröker.