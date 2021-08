Dornberg. (zeg) Tierfreunde wissen es: Nicht nur Pferde, wie vor Kurzem bei Olympia, sondern auch weniger in der Öffentlichkeit präsente Tiere wie Esel und Mulis werden nicht immer artgerecht behandelt. Diese Tatsache veranlasste Eselfreunde 2006 in Bautzen dazu, den gemeinnützigen Verein mit dem Namen "Noteselhilfe" zu gründen, in dessen Sinne sich auch Dominik Englert vom Freizeit- und Ferienreiterhof Odenwald in Dornberg engagiert.

Dem Verein ist es wichtig, zu verdeutlichen, dass sich Esel anders als Pferde oder Ponys verhalten, zum Teil andere Bedürfnisse haben und besondere Ansprüche vor allem an eine artgerechte Haltung und Fütterung stellen, während die Vernachlässigung der Tiere, Zeitmangel, auch Krankheit oder Tod ihrer Besitzer, dazu führen können, dass Tiere wie Esel und Mulis in Not geraten.

Aus diesen Erkenntnissen heraus setzten sich die Vereinsgründer in Bautzen zum Ziel, schnelle Hilfe für Esel oder Mulis in Not zu leisten und konnten in 15 Jahren Vereinstätigkeit insgesamt nahezu 500 Tieren zu einem neuen Zuhause verhelfen. In vielen Fällen konnten sie durch Beratungsgespräche und aktive Hilfe vor Ort die Haltungsbedingungen verbessern, ohne dass die Tiere umziehen mussten.

Der gemeinnützige Verein "Noteselhilfe" arbeitet in Deutschland mit der Interessengemeinschaft für Esel- und Mulifreunde in Deutschland zusammen und wird von dieser auch unterstützt. Er hat keine finanziellen oder wirtschaftlichen Interessen, finanziert sich mit Spenden und schafft es mit diesen, Esel und Mulis in Not zu retten, so dass er sich über Beträge in jeder Höhe freut.

Dieses Bemühen des Vereins beeindruckte auch Dominik Englert vom Freizeit- und Ferienreiterhof Odenwald Englert in Dornberg bei seiner weiterführenden Ausbildung und dem damit verbundenen Erwerb des "Eselführungs- und Eselskutschenführerscheins" sowie bei seiner Übernahme des Wirkens als "Eselchef". Inzwischen unterbreitet er auf dem Freizeit- und Ferienreiterhof in Dornberg verschiedenste Angebote wie den Erwerb des "Eselführerscheins" mit Eselgrundkurs und Eselaufbaukurs, Eselwanderungen verschiedenster Art, Eselkutschfahrten und Eseltrekkingtouren und sogar mit Kursen zum Stressabbau mit den inzwischen dort zur Verfügung stehenden sieben Eseln. Vor allem aber ist ihm das Wirken im Sinne der "Noteselhilfe" ein großes Anliegen, wozu auch schon die Verdeutlichung gehört, dass Esel keineswegs "stur" seien, wie so oft behauptet wird.

Im Sinne des Vereins ist er darum bemüht, Esel oder Mulis, die aus privaten Notlagen oder aus Zeitmangel abgegeben werden, in ein gutes neues Zuhause zu vermitteln, Privatpersonen bei der artgerechten Betreuung zu beraten, Esel- und Mulibesitzer zu unterstützen, wenn sie vorübergehend ihre Tiere nicht versorgen können, Interessenten über die besonderen Bedürfnisse von Eseln und Mulis zu informieren oder auch in dringenden Fällen bei einem der aktiven Mitglieder oder bei einer Tierschutzorganisation unterzubringen.

So zählen zu den derzeit sieben Eseln des Ferienreiterhofs auch zwei Esel, um die sich Dominik Englert im Sinne der Ziele der "Noteselhilfe" ganz besonders kümmert. So war es ihm möglich, einen Esel vor dem Schlachter zu retten und es mit sorgfältigem einfühlsamem Bemühen zu schaffen, die über die Organisation im Ferienhof aufgenommene, total verängstigte, problematische und misstrauische Anouschka so weit zu bringen, dass sie sich – wie vor Kurzem bei der Eselswanderung bewiesen – ihrer Führerin anvertraut und problemlos leiten lässt. Dies ist ein Erfolg, auf den Dominik Englert besonders stolz ist.

Info: Weitere Informationen über die Arbeit des Vereins "Noteselhilfe" gibt Dominik Englert (Tel. 06283/50198 oder 0170/3558804).