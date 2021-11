Bald 1250 Jahre alt und mit guten Zukunftsaussichten: In den Jahren 2023 und 2024 wird Buchen ein Doppeljubiläum feiern. Foto: Stadt Buchen/Anatoli-Photography

Buchen. (rüb) Im Jahr 773 wurde Buchen im Rahmen einer Güterschenkung an das Kloster Lorsch erstmals urkundlich erwähnt. 1201 Jahre später – im Jahr 1974 – wurde im Zuge der Gemeindereform die neue Stadt Buchen mit ihren 13 Stadtteilen gegründet. Dieses Doppeljubiläum "1250 Jahre Ersterwähnung" und "50 Jahre neue Stadt Buchen" wird die Stadt ein ganzes Jahr lang feiern – und zwar vom 1. August 2023 bis 31. Juli 2024. Erste Ideen zu diesem Großereignis stellte Stadtarchivar Tobias-Jan Kohler am Montag dem Gemeinderat vor. "Das ist ein guter Ideenpool, aus dem einige Projekte verwirklicht werden", sagte Bürgermeister Roland Burger am Ende der Präsentation.

Das Doppeljubiläum soll demnach in zwei Blöcke aufgeteilt werden. Der erste Block konzentriert sich auf den 1250. Jahrestag der Ersterwähnung. Dieses Jubiläum wird vom 1. August bis 31. Dezember 2023 gefeiert. Der Fokus liegt in diesem Zeitraum auf der Kernstadt. Der zweite Block widmet sich vom 1. Januar bis 31. Juli 2024 dem Jubiläum "50 Jahre neue Stadt Buchen". "Hier sollen mehr die Stadtteile im Mittelpunkt stehen", erläuterte Kohler.

Das Konzept

Das Jubiläum könnte in verschiedene Themenschwerpunkte aufgeteilt werden: Buchen zeigt sich, Buchen erinnert sich, Buchen spielt auf, Buchen verbindet, Buchen denkt Zukunft oder Buchen handelt nachhaltig. Zudem sollten Vereine, Schulen und Institutionen einbezogen und für Projekte bzw. Veranstaltungen angefragt werden. Eine Möglichkeit sei eine Finanzierung von Projekten über eine Spendenaktion (z. B. 1250 Bürger geben je 12,50 Euro).

Projektideen für das ganze Jahr

An möglichen Projekten für das komplette Jubiläumsjahr nannte er unter anderem einen Abreißkalender, wobei jeden Tag ein taggetreues Ereignis aus der Geschichte der Stadt erzählt wird, oder ein 365-Tage-Quiz. Denkbar seien auch Jubiläumsspezialitäten wie ein "Buchen-Gin" des Gasthauses "Löwen" oder ein Stadtmüsli, kreiert von der Firma Seitenbacher. Als Auftakt- und Abschlussevent könne er sich beispielsweise ein Stadtpicknick vorstellen.

Projektideen für die 1250-Jahr-Feier

Lebensgroßer Nachbau historischer Persönlichkeiten aus der Geschichte der Stadt (Schülerprojekt); Ausstellung zur Geschichte der Stadt; Themen-Stadtführungen; Fortsetzungsroman (Bürger können gemeinsam einen Roman schreiben); Theater "Der Stadtvogt von Buchen" (Aufführung und/oder Publikation des Textes als Reclam-Heft); Tag der offenen Tür der Betriebe; Kunst trifft Fassade (Projekt Kunstverein); Museumstag/Museumsfest; stadtgeschichtliche Graffiti an den Brückenpfeilern der Hettinger Tal-Brücke; Schützenmarkt, Weihnachtsmarkt und Goldener Mai unter dem Jubiläumsmotto und mit kleineren Besonderheiten; Heimatbuch "1250 Jahre Buchen" (jetzt schon 22 Themenbeiträge von zwölf Autoren); Druck von alten Ansichtskarten und eventuell kostenloser Versand in den Gaststätten.

Projektideen für 50 Jahre neue Stadt

Einbindung der Ortsteile, deren Vereine und deren Feierlichkeiten (z. B. 1250 Jahre Hettingen); Wartturm-Ausgabe mit Themen der Stadtteile (Kooperation mit Heimatvereinen); Marktstraße wird Projektionsfläche für den Stadtteil (an Info-Punkten wird über die Geschichte, Entwicklung, aktuelle Lage, Besonderheiten informiert; Themenausstellung zu den Stadtteilen im Rathaus; Heimatbuch "50 Jahre neue Stadt Buchen"; Themenwoche/-tage zu jedem Ortsteil (mit 50-Stunden-Fest, Stadtteil-Führungen, Open-Air-Event mit Cocktailbar und Live-Musik in den Stadtteilen); Tag der offenen Tür der Betriebe.

Weiteres Vorgehen

Ab 1. Dezember sollen sich die Bürger beteiligen können. Ein Festausschuss soll gebildet werden, der sich um die Detailplanung kümmert.

Info: Vorschläge und Ideen sind willkommen: Sarah Wörz, Tel. 31-116; Tobias-Jan Kohler, Tel. 31-108.