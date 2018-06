An fünf Stationen konnten Schüler die moderne Industriewelt erkunden. Foto: M. Bernhard

Buchen. (mb) Neun Schulklassen mit insgesamt rund 200 Schülerinnen und Schülern werden bis zum heutigen Mittwochabend die mobile Industriewelt "Discover Industry - Chancen-Berufe-Zukunft" auf dem Gelände der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) besuchen. Dabei handelt es sich um eine Art Lkw, in dem auf zwei Ebenen den Besuchern Berufe aus den Bereichen Mathematik, Ingenieurwesen, Naturwissenschaft und Technik (MINT) nahegebracht werden sollen.

So wie beispielsweise die Schülerinnen und Schüler einer achten Klasse der Karl-Trunzer-Schule Buchen, experimentieren die Jugendlichen in Kleingruppen an fünf unterschiedlichen Stationen.

Sie erfahren zum Beispiel, wie Maschinen miteinander kommunizieren, Roboter den Menschen von eintönigen Tätigkeiten entlasten, und dass Augmented-Reality-Brillen Bedienungsanleitungen ersetzen können.

Auf Einladung des Arbeitskreises "SchuleWirtschaft Neckar-Odenwald" macht "Discover Industry" Station in Buchen. Dabei handelt es sich um ein Angebot der Baden-Württemberg-Stiftung, des Arbeitgeberverbands Südwestmetall und der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit. Junge MINT-Akademiker begleiten die Schülerinnen und Schüler in dem Lkw auf ihrer Reise durch die mobile Industriewelt und zeigen berufliche Perspektiven auf.