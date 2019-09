Bödigheim. (tra) Das morgendliche Frühstücksei ist für viele ein sensibles Thema: Immer mehr Verbraucher fragen sich, wie die Hühner, die das besagte Frühstücksei legen, gehalten werden. Wer sichergehen möchte, dass die Eier nicht aus qualvoller Massentierhaltung stammen, kann bei regionalen Direktvermarktern einkaufen.

Zum Beispiel bei Rainer und Amelie Pfeiffer in Bödigheim. Sie halten auf ihrem Hof im Hammelsbusch um die 4500 Legehennen, deren Eier sie an etwa 1000 Stammkunden verkaufen. Mit ihrem Eierverkaufsauto beliefern sie regionale Bäcker, Metzger und Privatpersonen.

Die Tour des Mobils führt in die Ortschaften Seckach, Buchen, Hettingen, Hainstadt, Götzingen und Schlierstadt. "Wir haben keinen Hofladen und vertreiben die Eier ausschließlich über unser Mobil. Dafür liefern wir direkt an die Haustür", sagt Amelie Pfeiffer.

Eier vom Hof Pfeiffer können aber auch in Geschäften erworben werden: im Lagerhaus Buchen, in der Bäckerei Schmitt in Buchen, im Nahkauf in Seckach, in der Metzgerei Fischer in Schefflenz sowie bei Fritze-Beck in Großeicholzheim. Im Verkaufswagen sind zudem Nudeln zu haben, die mit Pfeiffer-Eiern produziert wurden. "Die Nudeln werden von Fritze-Beck in Handarbeit hergestellt. Dabei wird auch sichergestellt, dass die Eier, die verarbeitet werden, alle von unserem Hof kommen", sagt Amelie Pfeiffer.

Amelie und Rainer Pfeiffer betreiben auf ihrem Hof Bodenhaltung. Die Hühner haben viel Bewegungsfreiheit und kommen auch mit Licht und Luft in Kontakt, da sie den Stall verlassen und einen so genannten "Wintergarten" aufsuchen können. So haben sie Tageslicht und können auch den Wind spüren.

"Freilandhaltung ist bei uns momentan nicht möglich, da wir dafür nicht genügend Fläche haben", sagt Amelie Pfeiffer. Die an den Hof Pfeiffer angrenzenden Wiesen stehen aktuell nicht zum Verkauf, so dass der Hof zurzeit nicht vergrößert werden kann.

Sie betont: "Wir betreiben unseren Hof zwar konventionell, da bio wegen der fehlenden Freilandfläche nicht möglich ist, aber dennoch ist unsere Landwirtschaft so, wie Landwirtschaft sein sollte: Wir bauen das Futter für unsere Tiere größtenteils selbst an, legen großen Wert auf blühende und artenreiche Wiesen, vermeiden Pflanzenschutzmittel so gut es geht und verzichten komplett auf Gentechnik."

Zum Hof gehören rund 30 Hektar Ackerfläche, auf der Rainer Pfeiffer Weizen, Triticale, Hafer und auch Soja anbaut. "Wir produzieren das Futter für unsere Hühner und Ponys selbst und kaufen nur dann zu, wenn das Futter mal nicht ausreichen sollte", berichtet Amelie Pfeiffer. Wenn Soja-Zukauf notwendig ist, kaufen sie vor allem bei Soja-Anbauern aus der Region.

Gentechnisch veränderte Soja-Bohnen verwenden sie grundsätzlich nicht. "Wir wollen regionale, gesunde Lebensmittel produzieren. Da passt Gentechnik einfach nicht dazu, da wissenschaftlich noch nicht klar bewiesen wurde, dass durch Gentechnik keine Schäden entstehen. Wir möchten nicht für Schäden, die durch Gentechnik entstehen, verantwortlich sein", unterstreicht Amelie Pfeiffer.

Die Hühner bekommen jedoch nicht nur kein gentechnisch verändertes Futter, sondern auch keine unnötigen Medikamente. "Hühner sind gesunde Tiere, was den Einsatz von Medikamenten wie Antibiotika überflüssig macht. Wir setzen nur dann Medikamente ein, wenn sich in einer Hühnerherde eine Erkrankung ausbreitet. Aber das ist bei uns in vielen Jahren nur ein einziges Mal vorgekommen", sagt Rainer Pfeiffer. Die Eier werden zudem regelmäßig von den Behörden auf etwaige Rückstände überprüft. Bisher gab es keinerlei Beanstandungen.

Auf dem Hof Pfeiffer wird auch die Mauser der Hühner zugelassen. "Nach dem Federwechsel legen die Hühner wieder besser. Viele Betriebe verzichten auf die Mauser und lassen die Hühner schlachten. Durch die Mauser können wir unsere Legehennen länger halten", weiß Rainer Pfeiffer. Auf dem Hof wird zudem auf das Kürzen der Schnäbel verzichtet.

"Die Hühner haben einen Pickstein und sind zudem so aneinander gewöhnt, dass es keine Probleme gibt. Wenn die Gruppendynamik stimmt, sind Hühner friedlich", erklärt Amelie Pfeiffer. Und die stimmt in Bödigheim, da Familie Pfeiffer das Wohlergehen ihrer Hühner am Herzen liegt.

Info: Wer Eier vom Hof Pfeiffer kaufen möchte, kann hier Kontakt aufnehmen