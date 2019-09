Hardheim-Schweinberg. (dore) Christoph Mohr sitzt in der Hocke im Stallauslauf bei seinen Schwäbisch-Hällischen Landschweinen. Der Landwirt lächelt, während die Schweine neugierig an seinen Händen und Schuhen schnüffeln. "Ich möchte, dass sich die Tiere möglichst wohlfühlen", sagt er.

Mohr bietet ihnen deutlich mehr Platz als für die konventionelle Schweinehaltung gesetzlich vorgeschrieben ist. Im Gespräch mit der RNZ stellt er klar, dass ihm der Respekt vor den Tieren, die er auf seinem Hof hält, besonders wichtig ist.

In Zeiten von Billigfleisch und Massentierhaltung fragen sich immer mehr Verbraucher, wo eigentlich das Fleisch und die Wurst herkommen und unter welchen Bedingungen die Tiere gehalten werden. Wer sichergehen will, der kauft eben in Hofläden wie dem der Familie Mohr ein - hier gibt es die Produkte direkt beim Erzeuger - keine Massenware, sondern Lebensmittel von Tieren aus artgerechter Haltung, die es in keinem Supermarkt zu kaufen gibt.

Christoph Mohr mit Tochter Laura, Mutter Bernadette und Frau Tina vor dem Maislabyrinth. Seit 2014 können sich hier große und kleine Besucher durch verschiedene Stationen schlängeln. Für jeden Teilnehmer winken tolle Preise. Foto: Dominik Rechner

2007 hat Christoph Mohr den landwirtschaftlichen Aussiedlerhof in Schweinberg von seinen Eltern übernommen. Vater Willibald hilft immer noch tatkräftig in der Landwirtschaft mit und Frau Tina (hauptberuflich Erzieherin) sowie Mutter Bernadette schmeißen den Hofladen. Rund 60 Schweine der Rasse Schwäbisch-Hällisches Landschwein halten die Mohrs im Jahr für die Direktvermarktung. Außerdem werden pro Jahr zwischen 1300 und 1400 Deutsche Landrasse-Schweine gemästet, die an Schlachthöfe aus Süddeutschland und Österreich sowie an einen Metzger aus der Region verkauft werden.

Neben den Schweinen leben auf dem Bauernhof auch rund 60 Hühner in Freilandhaltung, idyllisch - so wie man es noch von früher kennt. Die Eier gibt es ebenfalls im Hofladen zu kaufen. Auch ein paar Schafe und Lämmer halten die Mohrs auf den Weiden in der Umgebung - ein besonderes Hobby von Willibald. Das Lammfleisch wird als besonderes Schmankerl an Ostern angeboten. Außerhalb des Hofladens können die Produkte vom Bauernhof Mohr auf den mehrmals im Jahr stattfindenden Naturpark-Märkten des Naturparks Neckartal-Odenwald sowie auf dem Wendelinusmarkt und dem Weihnachtsmarkt in Hardheim gekauft werden.

Das Futter für die Tiere stammt zu 90 Prozent aus eigener Erzeugung: Weizen, Gerste und Tridicale (Mischung zwischen Weizen und Roggen), Erbsen und Mais werden auf einer Fläche von 120 Hektar selbst angebaut. Außerdem werden Mineralfutter und Sojaschrot zugekauft. Das Getreide, welches Christoph Mohr nicht als Futter verwendet, verkauft er an regionale Mühlen und auch an die benachbarte Biogasanlage.

So weit so gut. Doch der Bauernhof Mohr ist nicht nur wegen der teilweisen Direktvermarktung bei weitem kein gewöhnlicher Landwirtschaftsbetrieb. Als 2003 an den Schlachtraum angebaut wurde, wurde auch der Raum darüber verlängert - und da kam die Idee, eine Bauernstube (Öffnungszeiten siehe Info) in Form einer Besenwirtschaft zu eröffnen, wo die Gäste in den Genuss der hausgemachten Spezialitäten kommen.

Gleich nebenan können sich Klein und Groß seit fünf Jahren jeden Sommer durch ein Maislabyrinth schlängeln. "Wir wollten neben der Bauernstube vor allem den Kindern etwas bieten", denkt Christoph Mohr an die Idee für das Labyrinth zurück. Diesjähriges Motto ist "Fußball" - angelehnt natürlich an das "Jahrhundertspiel" zwischen dem FC Schweinberg und Borussia Dortmund (die RNZ berichtete). Das Labyrinth hat eine Gesamtgröße von fast 30.000 Quadratmetern (entspricht etwa vier Fußballfeldern). Die Spielregeln: Im Maisfeld sind elf Stationen versteckt, die es zu finden gilt. Sind alle Stationen gefunden, ergibt sich am Ende ein Lösungs-Code und man nimmt an einem Gewinnspiel teil, bei dem es Preise zu gewinnen gibt.

Info: Die Produkte gibt es im Hofladen in Schweinberg, Zum Winterberg 1, der montags von 15 bis 19 Uhr, freitags von 15 bis 19 Uhr, und samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet hat. Die Bauernstube öffnet am Sonntag, 10. November, ab 15 Uhr; am Sonntag, 15. Dezember, ab 15 Uhr; und am Sonntag, 12. Januar 2020, ab 15 Uhr. Weitere Termine werden unter www.hofladen-mohr.de bekannt gegeben.