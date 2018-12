Hardheim. (ahn) "Dienst am Nächsten" - der Name ist Programm bei dem ökumenischen Verein aus Hardheim, der inzwischen seit 40 Jahren den Menschen Gutes tut - und das alles ehrenamtlich. Das breite Angebot des Vereins "Dienst am Nächsten" beinhaltet u. a. Besuchsdienste und eine Hospizgruppe. Diese haben uns Mitarbeiter näher vorgestellt.

"Ich war früher oft hier, weil meine Mutter hier gepflegt wurde", erzählt die Mitarbeiterin Hildegard Wanitschek, die seit 20 Jahren im Verein aktiv ist. "Bei ihr im Zimmer lag eine Frau, die nach dem Tod meiner Mutter nichts mehr essen wollte. Später fragte ich sie, ob ich sie besuchen kann. Sie antwortete, dass sie es nicht verlangen könne, aber froh darum wäre. Das waren meine Anfänge. Dann kamen immer mehr Besuche dazu."

Seit 2001 gibt es beim Verein "Dienst am Nächsten" die Besuchsdienste im Krankenhaus und in Pflegeheimen. Die Leitung übernahm damals Diakon Franz Greulich, der vor 40 Jahren maßgeblich die Gründung des Vereins vorantrieb und heute noch ein großer Aktivposten ist. Erst bei unserem Besuch hatte er zuvor im Pflegeheim "Baulandhaus" mit den Senioren einen Gottesdienst gefeiert.

Insgesamt zwölf Ehrenamtliche besuchen einmal in der Woche all diejenigen Patienten, die es wollen. Dann überbringen sie unter anderem die Grüße der Kirchengemeinden. Außerdem sind sie einfach für die Patienten da und stehen für Gespräche zur Verfügung.

Seit 2005 besteht die Hospizgruppe als eigenständige Abteilung. Agnes Ullrich ist seit Beginn dabei. "Meistens rufen Angehörige von Schwerstkranken bei uns an und bitten um Hilfe", erzählt sie. Dann fahren sie zu den Betroffenen, setzen sich zu ihnen und unterhalten sich mit ihnen. Außerdem beten sie auch zusammen oder vollziehen eine Krankensalbung.

Doch sie besuchen die Menschen nicht nur in ihren Häusern, sondern auch in Pflegeheimen oder im Krankenhaus. "Das Krankenhaus schätzt die menschliche Komponente dieser Besuche sehr", berichtet Bernhard Berberich, der seit neun Jahren Vorsitzender des Vereins ist.

Für die anspruchsvolle Aufgabe ist eine entsprechende Qualifikation nötig. "Die Ausbildung und Diskretion sind uns ganz wichtig", sagt der Vorsitzende.

Dass die Arbeit erfüllend ist, darüber sind sich alle einig. Anke Künzig etwa, die sich seit vier Jahren beim Verein einsetzt, meint: "Die Menschen freuen sich, wenn man sich mit ihnen unterhält. Es ist immer herzlich. Man bekommt so viel zurück. Das ist wertvoll für mich. Ich wünsche mir, dass das noch viel mehr machen." Agnes Ullrich ergänzt: "Es sind so schöne Gespräche dabei. Man spürt, dass man den Leuten guttut."

Gutes tut der Verein nicht nur durch seine Besuche, sondern auch durch weitere karitative Angebote: So bietet er etwa einen monatlichen Kochtreff an, bei dem Singles aus Hardheim und Umgebung in der Gruppe kochen und essen. Außerdem gibt es noch die Arbeit mit Flüchtlingen und Asylbewerber - neuerdings mit dem Schwerpunkt Integration. Der Verein unterstützt außerdem die Kirchengemeinden im Caritas-Bereich. Mit dem neuen Projekt "Die Türöffner - begegnen, besuchen, begleiten" sollen künftig die Besuchsdienste weiterentwickelt werden.

Um dieses Projekt und die tolle ehrenamtliche Arbeit weiterführen zu können, wirbt man um neue Mitarbeiter und Vereinsmitglieder, mit denen man weiterhin - so Berberich - "Orte, an denen man sich begegnet", schaffen kann.

Info: Ansprechpartner Vorsitzender Bernhard Berberich (Tel. 06283 / 8809) und Stellvertreterin Johanna Leiblein (Tel. 06283 / 8573).