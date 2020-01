Möckmühl. (pol) Nach zwei Diebstählen und einer Sachbeschädigung in Möckmühl-Züttlingen konnte die Polizei nun drei Tatverdächtige ermitteln. Das Trio, bestehend aus zwei weiblichen Jugendlichen und einem 18-Jährigen, stahl bereits zweimal je einen Defibrillator aus dem Vorraum einer Bankfiliale.

Wie jetzt bekannt ist, dachten sie, es handle sich dabei um einen Verbandskasten. Als der vermeintliche Verbandskasten zu sprechen begann, warfen sie ihn jedes Mal weg. Am Montag, 13. Januar, versuchten sie am frühen Morgen, mit Steinen die Eingangstür einer Tankstelle in Züttlingen einzuschlagen. Ob sie einbrechen wollten oder ob es sich bei der Tag um bloße Zerstörungswut handelte, ist unklar.

Dank einer Überwachungskamera konnte nun ermittelt werden, dass es sich bei den Tatverdächtigen um einen 18-Jährigen und eine 14 Jahre alte Jugendliche aus dem südlichen Landkreis handelt. Das Mädchen galt seit Oktober als vermisst und von zu Hause abgängig. Außerdem gehörte noch eine 16-Jährige aus Möckmühl zu dem Trio.