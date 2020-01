Von Dr. Isabell Arnstein

Buchen. Eine Initiative der Landtagsabgeordneten Dr. Markus Rösler und Sandra Boser (Grüne), Karl-Wilhelm Röhm und Marion Gentges (CDU), Reinhold Gall und Andreas Kenner (SPD), sowie Jochen Haußmann und Gabriele Reich-Gutjahr (FDP) ist bestrebt, die Verwendung von Dialekten in Baden-Württemberg wieder zu stärken, und lud hierzu zu einem fachlichen Austausch ins Landtagsgebäude. Als "Fürsprecher" des odenwäldischen Dialekts war auch das Buchener SprachRaum-Team mit Manfred Pfaus, Martin Strittmatter und Dr. Isabell Arnstein eingeladen.

Die Landesregierung sieht in der variantenreichen Dialektlandschaft unseres Bundeslandes ein zu schützendes Kulturgut, das aber in Gefahr steht zu verschwinden, wenn nicht aktiv entgegengewirkt wird. Dialekt ist nicht mehr die alltägliche Lebenswirklichkeit wie noch vor wenigen Jahrzehnten, was durch die zunehmend mobilere Gesellschaft und den damit verbundenen Dialektvermischungen bzw. Anpassungen an das Schriftdeutsche fast als zwangsläufige Entwicklung erscheint.

Doch ein Blick auf unsere Nachbarländer (z.B. Schweiz) und -bundesländer (z.B. Bayern) lässt erkennen, dass man auch deutlich selbstbewusster mit dem Thema Dialekt umgehen kann. Diese Selbstverständlichkeit soll auch in Baden-Württemberg gestärkt werden. Ein natürlicher Umgang mit der eigenen dialektalen Färbung im Wortlaut sei erstrebenswert, denn Dialekt transportiere Nähe und Authentizität, eine zwischenmenschliche Vertrautheit, die Leute berühre und damit Heimat schaffe.

Hintergrund "Gänschmauscherland" ist eine für viele noch bekannte Bezeichnung für den Großraum Buchen, einer Sprachenklave auf der geologischen Grenze zwischen Odenwald und Bauland. An der Begrifflichkeit macht sich die Entwicklung des alten germanischen s-Lautes fest, was ein identitätsstiftendes Kriterium für den Buchener Dialekt ist. Es taucht für die Gegend um Buchen in der sprachwissenschaftlichen Literatur auch der Begriff der "Hausch-Insel" auf, was diese Besonderheit verdeutlicht, da außerhalb dieser Insel die Entwicklung anders verlaufen ist. Dieser s-Laut hat sich hier nämlich zu einem sch, sowohl inlautend (z.B. Wiesche für Wiese) aber auch auslautend (z.B. unsch für uns), entwickelt. Beispielwörter wären, neben Hausch für Haus oder Worschd für Wurst, eben die Faschenacht für Fastnacht. Auch im Dialektraum um Buchen herum ist die für das Fränkische typische Umwandlung von g in den Reibelaut ch zu finden, zum Beispiel bei rechern für regnen. Speziell in Buchen tendiert man dazu, ein o in Richtung eines u zu verschleifen, was man schön am Buchener Narrenruf "Hinne houch!" sieht. (rnz)

[-] Weniger anzeigen

Doch die Frage steht im Raum, wie sich eine Dialektförderung gestalten kann, die insbesondere junge Menschen begeistert, ohne dass man beim Stichwort "Dialekt" gleich Assoziationen mit "Hannes und der Bürgermeister" hat, oder die irrige Annahme, dass man durch Dialektsprechen gegenüber seiner Umwelt eher als "unklug" erscheint und man deswegen vorsorglich darauf verzichtet.

Um die theoretischen Erkenntnisse der Anhörung im Landtag mit der Zielgruppe in der Praxis abzuwägen, bot sich eine Diskussionsrunde mit Schülern des Technischen Gymnasiums (TGM3) der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) an. "Mein Deutschlehrer hielt mich immer dazu an, Schriftdeutsch zu reden", so die Aussage einiger Schüler auf die Frage, weshalb sie keinen Dialekt mehr sprechen. Bei solchen Prägungen darf man folglich nicht erwarten, dass "sich der Dialekt wie der Löwenzahn durchs Asphalt bricht", wie es der schwäbische Liedermacher Pius Jauch gegenüber den Landtagsabgeordneten bemerkte.

In der Klassendiskussion waren sich die TG-Schüler einig, dass Dialektförderung bereits zu Kindergartentagen beginnen müsse, damit Dialekt Teil der Lebenswirklichkeit wird und nicht nur in der närrischen Zeit zur Verwendung komme. Die Klasse war sich einig, dass es wichtig sei, das Selbstbewusstsein zum Dialektsprechen zu fördern und einen Einblick über die Vielgestaltigkeit der deutschen Dialektlandschaft und die sprachhistorischen Hintergründen zu vermitteln. Diese Forderungen gehen mit den aktuellen politischen Bestrebungen konform und liefern umsetzbare Ideen innerhalb des Erziehungsauftrages der Erzieher und Lehrer.

Hintergrund "Odenwäldisch" ist der sprachwissenschaftliche Sammelbegriff für die badisch-fränkischen mundartlichen Varianten um Buchen herum. Der Buchener Dialekt gehört zum südfränkischen Dialektraum, aber mit ostfränkischen Tendenzen. Einen südfränkischen Sprecher kann man durch die dialektale Aussprache des standardsprachlichen Satzes "Die Kinder halten die Äpfel fest" in folgender Weise ausmachen: "Die Kinner halte die Äpfel fescht." Vielleicht sogar mit einer Verkürzung des "die" in Richtung eines d', da die südfränkischen Sprecher gerne die Artikel verkürzen. Weiterhin tendieren die südfränkischen Sprecher dazu, nach den Nasalen m und n auf die Plosivlaute (die harten: p, t, k und die weichen: b, d, g) zu verzichten, wie man es im Beispielsatz schön bei Kinner für "Kinder" sehen kann. Eine Lenisierung, also Verweichlichung, der harten Plosive zugunsten der weichen ist zu erkennen. Man würde den "Traktor" oder "Trekker" also initial eher mit einem weichen d statt eines harten t aussprechen, ebenso die "Tüte" als Düte, oder im Raum Buchen dann auch als Dudde. (rnz)

[-] Weniger anzeigen

Zur Fastnachtszeit begegnet einem die dialektale Vielfalt auf Umzügen, bei Fasnachtssitzungen und "in der Bütt". Doch im Großraum Buchen fehlt es aus sprachwissenschaftlicher Perspektive an einem erforschbaren Corpus an Sprachbeispielen, da es zu wenige mündliche wie schriftliche Zeugnisse gibt. Alle Dialektbewahrer sind somit dazu eingeladen, sich bei Dr. Isabell Arnstein (isabell.arnstein@zgb-buchen.de) zu melden, wenn sie ihre "närrischen Textcorpora" gerne der Wissenschaft zur Verfügung stellen möchten. Sei es eine Rede, ein Spruch, ein Bild, eine Anekdote – alles ist willkommen und hilft, unseren odenwäldischen Dialekt lebendig zu erhalten.

Um den Dialekt auch außerhalb der Fastnacht wieder verstärkt im Alltag zutage treten zu lassen, wird der Prädikant der Evangelischen Landeskirche und zugleich Badischer Mundartpreisträger Wolfgang Müller am 8. März um 10 Uhr in der evangelischen Christuskirche in Buchen einen Gottesdienst in Mundart gestalten, zu dem konfessions-, generationen- und mundartenübergreifend alle Interessierten willkommen sind.

Was die Dialekte um Buchen herum im Detail auszeichnetn, ist zur Zeit Thema einer Aufsatzreihe im "Wartturm", der Zeitschrift des Bezirksmuseum, ab der Ausgabe 4/2019.

