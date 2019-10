Die Frauen waren in der Überzahl, aber auch einige Männer strickten am Rekord mit. Foto: Busch

Höpfingen. (adb) Am Anfang stand Marie Böhrer, die bei der Generalversammlung des Heimatvereins Höpfingens am Beispiel einer gesehenen Fernsehreportage eine Idee für das neue Jahresprogramm einwarf. Am Ende waren 466 strickfreudige Damen und Herren auf dem Vorplatz der Obst- und Festhalle, auf der um 15.46 Uhr am Sonntag eines klar war: Höpfingen hat alle Voraussetzungen für den Rekord "Die meisten Personen, die 30 Minuten lang gemeinsam stricken" erfüllt.

Aus nicht weniger als 58 Ortschaften waren die angemeldeten Teilnehmer nach "Höpfi" gereist, um von Bürgermeister Adalbert Hauck sowie den Aktiven des Heimatvereins und der Spinnstube begrüßt zu werden. Die Liste der Orte umfasste Namen wie Obernburg und Heilbronn bis hin zu Igersheim, Tauberbischofsheim, Unterbalbach, Osterburken, Schefflenz und Oberwittstadt. Genauso breit war die Altersspanne: Zur Stricknadel griffen Mitwirkende von 8 bis 85 Jahren und auch Gemeinderat Josef König gab sich die Ehre und strickte mit.

Bevor es losging, nannte Adalbert Hauck alle Regeln beim Namen: "Jeder muss ständig stricken", informierte er. Auch "Trinkpausen", Maschenzählen oder gar Hilfe für den Nachbarn waren strengstens untersagt. Dass den Strickfreudigen nicht langweilig wurde und die Finger nicht müde wurden, war sicher der Verdienst des "lustigen Leierkastenmannes" Markus Greß, der unter anderem das "Badnerlied" anstimmte und zum Mitsingen animierte.

Doch alles hat ein Ende - auch der Strickrekord: Kaum griff Bürgermeister Hauck nach genau 30 Minuten zur Glocke und läutete im wahrsten Sinne des Wortes das Ende des Rekordversuchs ein, begann das Warten auf die Entscheidung des Rekord-Instituts für Deutschland: Mit den 466 Teilnehmern hat Höpfingen hervorragende Chancen, den Rekord der meisten Personen, die gleichzeitig eine halbe Stunde lang stricken, nach Höpfingen geholt zu haben. Ein Richter des Rekord-Instituts wertet nun nachträglich Videos und Fotos des Versuchs aus, um dann seine Entscheidung bekanntzugeben.

Nach dem Glockenläuten war die Freude groß - auch bei Initiatorin Marie Böhrer, die sich bei allen Teilnehmern sowie Bürgermeister Adalbert Hauck und Rainer Wagner aufs Herzlichste bedankte. "Nur gemeinsam konnten wir so stark sein", betonte sie und hob hervor, dass sich die Grundschule Höpfingen mit eingebracht hatte: Nachdem den Kindern das Stricken erklärt worden war, hatten sie am Rekordversuch teilgenommen.

Nicht minder begeistert reagierte der Bundestagsabgeordnete Alois Gerig auf die frohe Kunde: "Es ist unglaublich, wie man mit neuen Ideen die Menschen für eine Sache begeistern kann", freute sich der CDU-Politiker und sprach von einer "unglaublichen Anzahl Strickwilliger", mit der die kühnsten Erwartungen übertroffen wurden. "Ich bin stolz auf Höpfingen, den Heimatverein und die Spinnstube sowie die investierte Energie", stellte Gerig klar und war einer der Ersten, die zum sehr wahrscheinlich erreichten Rekord - der bisher bei 189 Personen gelegen hatte - gratulierten.