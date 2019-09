Höpfingen. (rüb) Das "Quetschedorf" darf sich seit Sonntag "Deutschlands Strick-Hauptstadt" nennen: Sage und schreibe 466 Frauen, Kinder - und auch eine knappe Handvoll Männer - waren dem Aufruf des Heimatvereins gefolgt und hatten sich anlässlich des "Quetschefeschts" am Festplatz zum gemeinsamen Stricken versammelt. Die bisherige deutsche Bestmarke an Personen, die an einem Ort gleichzeitig stricken, lag bei 189 Teilnehmern und wurde im Juni in Memmingen im Allgäu aufgestellt.

Der Anblick, der sich den Besuchern, um kurz nach 15 Uhr bot, war überwältigend: In Reih’ und Glied saßen die weit über 400 Teilnehmer mit ihrem Strickzeug bewaffnet vor der Obst- und Festhalle. 14 Minuten früher als geplant - exakt um 15.16 Uhr - gab Bürgermeister Adalbert Hauck, gleichzeitig Vorsitzender des Heimatvereins, den Startschuss für den Rekord. Der für 16 Uhr angekündigte Regen sorgte für den Frühstart.

Trotz des kühlen Windes glühten die Stricknadeln sodann 30 Minuten lang. Jung und Alt strickten gemeinsam für den Rekord. Aus 58 Ortschaften zwischen Heilbronn und Miltenberg waren die Teilnehmer angereist. Ganz vorne in der ersten Reihe saßen Ideengeberin Maria Böhrer und ihre Mitstreiterinnen von der Spinnstube sowie die Höpfinger Festdamen. Zum Glück hatte Petrus ein Einsehen mit den fleißigen Strickern: Erst nach Abschluss des Rekords setzte der Regen ein - der vom Bürgermeister ausgerufene Frühstart hatte sich also gelohnt.

Groß war anschließend die Freude, doch bis Höpfingen offizieller Rekordhalter wird, dauert es noch etwas: Der dokumentierte Ablauf des Rekordversuchs muss zunächst noch vom Rekord-Institut in Hamburg überprüft werden. Da der bisherige Rekord aber so eindeutig übertroffen worden ist, gehen die Verantwortlichen um Vorsitzenden Adalbert Hauck und seinen Stellvertreter Rainer Wagner aber ganz klar davon aus, dass Höpfingen Rekordhalter ist. Jawoll!