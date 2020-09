Höpfingen. (adb) Im Rahmen der Deutschen Waldtage, die Bundestagsabgeordneter Alois Gerig und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner am Freitag in Berlin eröffnet hatten, fand am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein eine interessante Wanderung rund um Höpfingen und den Schlempertshof statt. Als Gast konnte auch Landtagsabgeordneter Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, begrüßt werden.

Als Ausgangs- und Zielpunkt fungierte die Reitanlage der Pferdefreunde Höpfingen, denen Alois Gerig in seiner Begrüßung für die Bereitstellung dankte. "Die Waldtage sind auf allen Ebenen so wichtig wie unser Wald", hob der CDU-Abgeordnete hervor. Wohl habe die dreijährige Dürreperiode sich in Wald, Forst und Landwirtschaft bemerkbar gemacht – Sturmschäden und der Borkenkäfer kommen noch hinzu – doch müsse man nun "die Wälder wieder in Schuss bekommen"; die entsprechende Wertschätzung sei vorhanden. Weiterhin lobte Gerig das zahlreiche Erscheinen Interessierter und freute sich über die Bereitschaft Dietmar Hellmanns, Leiter der Unteren Forstbehörde des Neckar-Odenwald-Kreises mit Sitz in Schwarzach, den Nachmittag zu gestalten.

Nach kurzer Besprechung traf man sich wieder unweit des sogenannten "Schlempertshöfer Sees" am Rande des Herrschaftswalds. Kompakt informierte Forstdirektor Hellmann hier über die Aufgaben der ForstBW, der seit Januar 2020 die Bewirtschaftung des baden-württembergischen Staatswalds obliegt, und nahm die Gäste mit auf einen kleinen Exkurs in die Waldökologie: "Wald- und Forstbesitzern wird des Öfteren die Art ihrer Bewirtschaftung angekreidet, was auf oftmals unsachliche und polemische Weise geschieht – es ist aber der Klimawandel, dessen Extreme dem Wald zu schaffen machen", bemerkte er.

Dafür könne der "Schlempertshöfer See" – ein kleiner Weiher – als Paradebeispiel fungieren: "Er läuft bei normalen Niederschlägen über, ist aber sonst ein Beweis für diese Trockenheit", zeigte Hellmann auf und begründete das auch mit dem sehr tonhaltigen und trockenen Boden des Herrschaftswaldes, der Wasser aufstaue. Als Ortskundiger unterstrich Bundestagsabgeordneter Alois Gerig die Ausführungen mit Kindheitserinnerungen: "Seinerzeit sind wir hier noch Schlittschuh gelaufen", informierte er.

Die Runde führte den Tross weiter auf den Flugplatz-Rundweg, an dem Höpfingens Bürgermeister Adalbert Hauck als Vorsitzender des Heimatvereins Höpfingen sein Fachwissen weitergab. "Aufgrund des Versailler Vertrags wurde der ab 1936 bestehende Flugplatz zunächst als Bauernhof getarnt und später aufgrund der Eisenbahnanbindung des Schlempertshofs als Luftmunitionsanstalt genutzt", erklärte er. Zwei Jahre lang habe man in der Folge nach den Fundamentresten gesucht, die nun besichtigt werden konnten. Zu den noch heute sichtbaren Hinterlassenschaften des Areals gehören auch vier mitten im Wald liegende Bunker für technische Gerätschaften und Munition, von denen Dietmar Hellmann einen ganz besonders in den Fokus nahm: Er gibt Mopsfledermäusen ihr Zuhause und dürfte eines der wenigen bekannten Refugien des Tieres in Baden-Württemberg sein. Ein weiterer, noch frei zugänglicher Bunker konnte dann auch besichtigt werden.

In der zweiten "Halbzeit" des so unterhaltsamen wie informativen Sonntagsspaziergangs widmete sich Dietmar Hellmann intensiv der Vegetation des Herrschaftswalds. "Der Baumbestand ist aufgrund sehr schwieriger Bodenverhältnisse, wegen denen auch zahlreiche Entwässerungsgräben erstellt wurden, noch sehr jung", hielt der Experte fest und sprach von "40 bis 60 Jahre alten Bäumen". Auf den Klimawandel bezogen sei das sogar als klarer Vorteil zu werten: "Junge Bäume leiden noch nicht so sehr unter dem Klimawandel", betonte der Forstdirektor.

Um ein weiteres Zeichen in diese Richtung zu setzen, pflanzte er wenig später gemeinsam mit Alois Gerig und Peter Hauk ein Bäumchen: Die junge Douglasie soll symbolisch dafür stehen, dass der Wald alle betrifft und nicht nur als Erholungsstätte oder Lebensraum von Tieren und Pflanzen, sondern auch als grüne Lunge Deutschlands anzusehen ist. Diese Botschaft vermitteln auch die vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft anzusehenden Waldtage. "Als natürlicher CO2-Speicher spielt ein gesunder Wald eine unverzichtbare Rolle für die Zukunft unseres Planeten. Zukünftig müssen wir deshalb auch über eine Honorierung der Ökosystemleistung nachdenken", erklärte Alois Gerig.

Zum Abschluss der rund zweistündigen Wanderung traf man sich zu einer weiteren kurzen Besprechung an der Reitanlage.