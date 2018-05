Mit der Sakramentsprozession erinnern die Buchener auch heute noch an das in Pestnot gegebene Versprechen von 1635. Foto: Tanja Radan

Von Tanja Radan

Buchen. Der Dreißigjährige Krieg von 1618 bis 1648 war eine der größten Katastrophen, die europäischen Boden je heimsuchte. Er verwandelte das Heilige Römische Reich Deutscher Nation in eine menschenarme, aber ruinenreiche Einöde. Odenwald und Bauland lagen zwar jenseits der Kriegsbrennpunkte, waren aber dennoch schmerzlich betroffen: Die Menschen litten unter Truppendurchmärschen und mussten Soldaten einquartieren. Das bedeutet, dass die ohnehin notleidenden Odenwälder und Bauländer in ihren Häusern Militärpersonal aufnehmen mussten. Die Truppen verlangten Bargeld, Vieh, Getreide und zudem eine Rundumversorgung durch die jeweiligen Hausbesitzer.

Wie sehr die Buchener unter den Einquartierungen, in diesem Fall durch die Schweden, zu leiden hatten, geht aus einem Brief hervor, den der Buchener Keller (damalige Amtsbezeichnung) Bechtold Faulhaber 1632 an die schwedische Regierung in Mainz schickte. Hier die Übersetzung in moderne Sprache: "Sofern nun einer der bedrängten Bürger die Unmöglichkeit, das Verlangte zu geben, mit guten Worten abzuwenden versucht, folgt darauf nichts als Schelten und die Drohung, die Fenster hinauszuschlagen.

Es ist auch schon geschehen, dass etliche Bürger und Bürgersweiber, gleich als ob sie Sklaven wären, wohl geprügelt aus ihren eigenen Häusern gejagt wurden." Die Hausbesitzer erwartete ein "Hauen, Stechen und Prügeln", wenn sie sich dem Willen der Soldaten nicht beugten. Der Keller schrieb: "Die Leute sind ausgemergelt." Er bat um die Verlegung des Militärs - was nicht geschah.

Nicht nur in den eigenen Häusern, auch auf den Straßen war es gefährlich: Wegen "der Streifzüge der Reiter" könnten die Einwohner, so Faulhaber, "kaum sicher in das nächste Dorf kommen".

Unter den Einquartierungen litten Buchen, Dürn (Walldürn) und Burken (Osterburken), Altlheim, Berolzheim, Götzingen, Hettingen und Rinschheim. Durch die Durchzüge ganzer Armeen stiegen in Buchen die Preise für die notwendigsten Lebensmittel enorm: Viele Leute mussten sich ihre Nahrung im Wald zusammensuchen. Brot buken sie aus der Spreu von Leinsamen.

Wie das Leben in den "Schwedenjahren" 1630 bis 1634 aussah, wurde in einem Altheimer Kinderlied festgehalten: "D’ Schwede sen kumme, hawe alles mitgenumme, hawe d’ Fenster neigschlage, hawe s’ Blei naustrage, hawe Kuchel draus gegosse, und Bauern erschosse."

Die Menschen wagten sich vor Angst nicht mehr aus den Häusern, die Straßen und Wege verwahrlosten. Ein Bericht aus den Jahren 1634/35 aus Adelsheim beschreibt die verwilderte Landschaft: "Die Wege waren so mit großen Grasstengel bewachsen, daß einer die Kirch nit hätt finden können vor dem Tor, wenn man den Kirchturm nit hätt sehen können."

1634 wurden die Schweden bei Nördlingen geschlagen. Nach Abzug der Schweden wurden die Menschen in Buchen jedoch weiterhin ausgebeutet: nun von den kaiserlichen Truppen.

Buchen stand, wie der Rest des Landes, vor dem völligen Ruin. Das einzige, was die Menschen noch antrieb, war der Hunger. Aber den leidgeprüften Menschen rund um Buchen sollte es bald noch schlechter gehen: Seuchen breiteten sich aus. Und gegen die schlimmste aller Seuchen hatte die geschwächte und ausgehungerte Bevölkerung keine Chance: Die Pestepidemie begann.

Es gab in Buchen kaum eine Familie, die nicht betroffen war. Im Kirchenbuch wurde aufgeschrieben, dass 1635 in Buchen 322 Einwohner am Schwarzen Tod starben, 31 aus Unterneudorf und 18 aus Stürzenhardt. Aber die Zahl der Toten war noch viel höher, da nicht nur alteingesessene Buchener zu Tode kamen: Die Totengräber Kilian Kobel und Jörg Trabold hielten fest, dass 1635 "an jungen und alten Leuten 1300 jammervoll dahingefallen und gestorben sind". Die immens hohe Zahl der Toten ist darauf zurückzuführen, dass in der durch Mauern geschützten Stadt viele Flüchtlinge vor den Kriegswirren Schutz suchten.

Auch vergleichsweise privilegierte Buchener konnten sich vor der Krankheit nicht retten: Von zwölf Stadträten starben elf. Auch der damalige Bürgermeister Johann Hauk starb im Oktober 1635. Sein Sohn starb nur drei Tage nach ihm. Wie groß das Leid in Buchen war, wo damals - ohne die Flüchtlinge - wohl rund 1300 bis 1500 Einwohner lebten, kann man kaum erahnen. Ganze Familien wurden vernichtet.

Die Beerdigungen fanden mittags um 12 Uhr statt. Die Pesttoten wurden auf dem Friedhof an der Stadtkirche und an der Kreuzeskapelle bestattet.

Das Sterben hörte im Winter 1635 langsam auf: Im Dezember wurden noch drei Pesttote registriert.

Die leidenden und trauernden Buchener suchten Trost im Glauben: 1635 gelobten sie, alljährlich eine Prozession zu Ehren des heiligen Rochus, des Schutzpatrons der Pestkranken, durchzuführen. Dieses Gelöbnis nehmen die Buchener bis heute ernst: Im August wird die 383. Prozession stattfinden. Rochus gilt als einer der volkstümlichen Heiligen und wird in manchen Gegenden zu den 14 Nothelfern gezählt. Sein Festtag ist der 16. August. In Buchen nehmen nach wie vor jedes Jahr zahlreiche Gläubige an der Rochusprozession teil, die nach einem feierlichen Gottesdienst durch die Stadt führt. Durch ihre Teilnahme zeigen sie, dass ihnen die Einhaltung des Versprechens aus dem Jahr 1635 auch heute ein großes Anliegen ist.

Info: Weitere Informationen gibt es im Wartturm 2/1985 sowie im Buch "700 Jahre Stadt Buchen".