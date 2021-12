Seit 2018 wurden auf „Sansenhecken“ bislang 650 Tonnen freigemessener Betonschutt aus dem KWO eingelagert. Die Lieferung für 2021 kam am Mittwoch an. Foto: Tanja Radan

Buchen. (tra) "Der KWO-Schutt ist in Buchen angekommen", titelte die RNZ am 13. Dezember 2018, als die ersten neun Tonnen freigemessener Bauschutt aus dem stillgelegten Kernkraftwerk Obrigheim auf die Deponie Sansenhecken in Buchen angeliefert wurden. Das Thema wurde damals in Teilen der Bevölkerung emotional diskutiert, da manche eine gesundheitliche Gefährdung durch "strahlenden" Müll befürchteten. Die Diskussion ebbte jedoch nach der Einlagerung der ersten Tonnen schnell ab. Mittlerweile ist die Anlieferung des Betonmülls zur Routine geworden.

Wie die AWN zuvor öffentlich angekündigt hatte, wurden nun am Mittwoch 50 weitere Tonnen Schutt angeliefert, der sich aus Betonblöcken, Betonbruch und Estrich aus dem KWO zusammensetzt. Die Freigabe für die Anlieferung auf Sansenhecken wurde nach den Kontrollmessungen und der Prüfung der Messergebnisse von der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde (dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg) erteilt.

Hintergrund Beim Vorgang des Freimessens wird die radioaktive Strahlung von Abfällen geprüft. Material, dessen Aktivität nachweislich die Freigabewerte der Strahlenschutzverordnung unterschreitet, gilt als freigemessen. Danach fällt das Material nicht mehr unter das Atomrecht, sondern unter das Abfallrecht. Die Überwachung des Freimessvorgangs erfolgt durch unabhängige Sachverständige der [+] Lesen Sie mehr Beim Vorgang des Freimessens wird die radioaktive Strahlung von Abfällen geprüft. Material, dessen Aktivität nachweislich die Freigabewerte der Strahlenschutzverordnung unterschreitet, gilt als freigemessen. Danach fällt das Material nicht mehr unter das Atomrecht, sondern unter das Abfallrecht. Die Überwachung des Freimessvorgangs erfolgt durch unabhängige Sachverständige der Atomaufsicht und Kameraaufzeichnung. Beim Abriss eines Kernkraftwerks können circa 97 Prozent der Gesamtmasse freigegeben werden. Für die Freigabe muss das so genannte 10 µSv-Kriterium eingehalten werden. Dieses Konzept geht davon aus, dass eine Freigabe von Stoffen, die zum Beispiel beim Betrieb eines Kernkraftwerks angefallen sind und für die eine Deponierung vorgesehen ist, dann verantwortet werden kann, wenn dies maximal zu einer zusätzlichen Strahlenbelastung führt, die im Bereich von 10 µSv (10 Mikrosievert = 0,01 Millisievert) für die effektive Dosis von Einzelpersonen im Jahr liegt. Diese Dosis gilt als unbedenklich, sie liegt bei etwa 0,5 Prozent der natürlichen Strahlenbelastung. tra

"Die 50 Tonnen kamen in fünf Lastwagen an. Es handelt sich um die einzige Lieferung, die im Jahr 2021 ankommt", sagt AWN-Unternehmenssprecher Martin Hahn. "Wie viele Tonnen im Jahr 2022 angeliefert werden, wird im Januar mit der Energie Baden-Württemberg vereinbart. Wir gehen davon aus, dass es mehr als im Jahr 2021 sein werden", so Hahn.

Die genaue Menge könne jedoch nicht beziffert werden, da sich durch fortschreitende Dekontaminierungstechniken der Anteil des Materials erhöhe, der in den normalen Stoffkreislauf übergehen und zum Beispiel für den Straßenbau verwendet werden könne. "Hierfür gibt es genaue Grenzwerte, die vom Umweltministerium des Landes Baden-Württemberg überwacht werden", erklärt Martin Hahn. "Entsprechend weniger kommt in der Deponie an."

Seit der Anlieferung der ersten neuen Tonnen im Jahr 2018 wurden inklusive der 50 Tonnen, die am Mittwoch angeliefert wurden, bislang rund 650 Tonnen freigemessener Beton aus dem stillgelegten Kernkraftwerk Obrigheim nach Buchen gebracht. Insgesamt sollen rund 2500 bis 3000 Tonnen KWO-Betonschutt auf Sansenhecken deponiert werden

Die Einlagerung lief am Mittwoch wie folgt ab: Nach der Kontrollmessung des Betons auf dem Gelände des früheren Kernkraftwerks wurde der in sogenannte Big-Bags verpackte Schutt in Lastwagen von Obrigheim nach Buchen gefahren. Jeder Lastwagen wurden durch den TÜV verplombt und nach der Ankunft auf dem AWN-Gelände überprüften an der Schranke AWN-Mitarbeiter zunächst die Unversehrtheit der Plombe und somit der Lieferung.

Im Anschluss fuhr der Spediteur die Fracht zum Deponiebereich, der für das KWO-Material ausgewiesen ist. Nach dem Öffnen des jeweiligen Lasters wurden die Big-Bags auf den Paletten mit einem Radlader ans Einbaufeld gefahren und mit einem Greifbagger ins Feld gesetzt. "Der Greifer ist zum Schutz der Big-Bags mit Gummischutzleisten ausgestattet", erläuterte Martin Hahn. Zum Schluss wurde das Einbaufeld mit den Big-Bags noch mit mineralischem Material abgedeckt. Schließlich wird noch in einem Kataster vermerkt, wo die Charge liegt.