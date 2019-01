Alba Recycling verarbeitet am Standort Walldürn pro Jahr rund 200.000 Tonnen gebrauchte Verpackungen aus den Sammlungen der dualen Systeme. Angeliefert wird das Material in großen Lastwagen, die sich zuletzt regelmäßig auf der Zufahrtsstraße zum Verbandsindustriepark gestaut haben. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) Anlieger bezeichnen die Verkehrssituation im Verbandsindustriepark vor der Firma Alba als "Dauerärgernis". Immer wieder bilden sich dort in den vergangenen Tagen Lkw-Schlangen, die sich bis zur VIP-Einfahrt zwischen Walldürn und Höpfingen ziehen und damit eine komplette Spur der Zufahrtsstraße blockieren. Warum die Lastwagen dort regelmäßig Stoßstange an Stoßstange stehen, hat die RNZ beim Gemeindeverwaltungsverband und der Firma Alba erfragt.

Demnach gibt es für den Stau vor der 2008 eröffneten Sortieranlage gleich mehrere Gründe. "Alba investiert kräftig", erklärt Alexander Imhof, der beim GVV für den Verkehr zuständig ist. Wegen einer Gesetzesänderung baue der Betrieb derzeit am Walldürner Standort um. Die Arbeiten sollen am 10. Februar abgeschlossen sein. "Dann lösen sich die Probleme wieder in Wohlgefallen auf", ist Imhof überzeugt.

Bis Mitte Februar ist vermutlich auch ein weiteres Problem von selbst gelöst. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit wächst der Abfallberg - laut mancher Schätzung sogar um bis zu 20 Prozent: Ausrangiertes landet auf dem Müll, Verpackungen häufen sich. Das sorgt dann bei der Firma Alba für ein höheres Aufkommen.

Ein zusätzliches Konfliktpotenzial ist jedoch hausgemacht. "Wer mit seinem Lkw vor der Ampel steht, kommt als nächstes rein", beschreibt GVV-Sachbearbeiter Imhof das Prozedere bei Alba. Dass das bei den Lkw-Fahrern den Anreiz schafft, "Schnauze an Heck" zu halten, berichtet ein Trucker aus Erfahrung.

"Das letzte Mal, als ich hier war, war plötzlich mittags Annahmestopp. Auf der Zufahrtsstraße wollte ich nicht stehen bleiben, also bin ich für meine Ruhezeit in eine Nebenstraße gefahren." Nach der Rast wollte sich der Lkw-Fahrer dann um 2 Uhr nachts wieder anstellen. "Da war aber auch schon die ganze Straße vollgeparkt. Ich dachte, hier ist ein Halteverbot?", wunderte er sich.

Die Verkehrsbehörde hat an der Straße zur Sortieranlage von Alba mehrere Halteverbote eingerichtet. Die Lkw-Fahrer ignorieren die Beschilderung zum Teil jedoch einfach. Foto: Janek Mayer

Mit dem Halteverbot hat die Verkehrsbehörde kurzfristig auf die Lkw-Schlangen reagiert. Die Verbotszonen sollen einen möglichst gefahrlosen und fließenden Autoverkehr gewährleisten. In Absprache mit Alba will die Verkehrsbehörde die Fernfahrer so dazu bringen, auch in den Stoßzeiten entlang der Straße Einfuhrinseln freizuhalten, die genug Platz für zwei durchschnittliche Pkw bieten.

"Die Polizei und der städtische Vollzugsdienst sind beauftragt, das zu überwachen", merkt Alexander Imhof an. Und auch Alba will das Verbot durchsetzen. Geschäftsführer Küber sagt: "In Fällen, wo diese Halteverbotszonen dennoch nicht beachtet werden, wirken wir im Rahmen unserer Möglichkeiten weiter durch Ermahnungen auf die entsprechenden Fahrzeugführer ein."

Während sich viele der Trucker an die Vorschriften halten, missachten andere die Beschilderung nach Belieben. "Die Lkw-Fahrer pellen sich ein Ei drauf", formuliert es ein Anlieger überspitzt und fügt an: "Dazu laufen unzählige Lkw-Diesel die ganze Nacht über im Leerlauf." Diese zweite Aussage bestätigt ein weiterer Trucker. Die Schuld an der Verkehrssituation sieht er nicht bei der Stadt oder dem GVV, sondern "bei Alba beziehungsweise den Bossen in Köln. Seit das alles zentral abgewickelt wird, ist der Wurm drin."

Um die Verkehrssituation auf der VIP-Zufahrtsstraße langfristig in den Griff zu bekommen, wollen sich die Kommunalpolitiker bei der nächsten jährlichen Verkehrsschau ein Bild vor Ort machen, so Alexander Imhof.