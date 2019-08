Buchen. (joc) Obwohl das Wetter mit heftig einsetzendem Regen in den Abendstunden nicht wirklich dazu einlud, kamen am Freitagabend doch zahlreiche RNZ-Leserinnen mit einigen männlichen Begleitern in den Innenhof der Buchener Stadtwerke, um die beliebte alljährliche Ladies Night der Rhein-Neckar-Zeitung nicht zu versäumen.

Bei einem Gratis-Secco am Stand der RNZ lässt es sich gemütlich plaudern und genießen, wie es hier die drei jungen Damen aus Hettingen und Limbach tun. Foto: Casel

Und vor der Eingangspforte warteten noch im Auto viele weitere Kinofreundinnen, die Stoßgebete gen Himmel sandten und auf besseres Wetter hofften. Am Ende aber half alles Hoffen und Bangen nichts: Der mit großer Mehrheit gewählte Wunschfilm "Plötzlich Familie" bei der Ladies Night zum Auftakt des 20. Buchener Open-Air-Kinos (9. bis 18. August) konnte nicht ausgestrahlt werden.

Glücksfee Teresa Berberich zog aus der großen Lostrommel die drei Gewinner der Hauptpreise. Foto: Casel

Uwe Heck vom Veranstalterteam: "Wir haben uns nach längerem Abwägen aller Möglichkeiten dazu entschlossen, den Film nicht zu zeigen. Das Risiko war uns einfach zu groß. Die Wettervorhersage hat starkes Unwetter mit Gewitter angekündigt und wenn es sich genau hier über uns entladen hätte, dann hätten wir alle ein Problem gehabt!"

Am Stand der Rhein-Neckar-Zeitung konnte zuvor aber noch im Trockenen die Verlosung zum RNZ-Gewinnspiel durchgeführt werden.

Glückliche Gewinner: Drei attraktive Preise wurden am Stand der Rhein-Neckar-Zeitung verlost. Unser Bild zeigt die Gewinner zusammen mit Geschäftsstellenleiterin Sigrid Schmidt und Redaktionsleiter Fritz Weidenfeld. Foto: Casel

Beim Einlass um 20 Uhr tröpfelte es zwar schon, aber die Damen jeden Alters, darunter eine Dame jenseits der 90, im Innenhof der Buchener Stadtwerke waren noch guten Mutes, dass sie den Film im Trockenen sehen könnten. Am Stand der Rhein-Neckar-Zeitung versammelten sich viele an den eigens aufgestellten Bistrotischen und genossen den von den RNZ-Mitarbeiterinnen servierten Secco bei unterhaltsamen Gesprächen mit Freundinnen.

In der Folge wurde der Regen aber immer heftiger und die Damen suchten Schutz in den geöffneten Garagen der Stadtwerke. Jetzt herrschte hektische Betriebsamkeit bei den Veranstaltern, die fortan überlegten, wie es nun weitergehen sollte.

Davon unberührt war die Garage mit dem Team der RNZ und vielen Leserinnen, die im Trockenen gespannt auf die Verlosung warteten. Und dann war auch schon Glücksfee Teresa gefordert. Aus der großen Lostrommel mit doch immerhin rund 200 Coupons zog sie die Gewinner der drei Hauptpreise beim RNZ-Gewinnspiel.

Hintergrund "A Star is Born" am Montag In diese Woche startet das 20. Buchener Kino-Open-Air im Innenhof der Stadtwerke mit einem US-Streifen. Das Musikdrama beginnt bei Anbruch der Dunkelheit. Für Bewirtung ist gesorgt. > "A Star is born" (USA, 136 Minuten, Drama/Romanze ab zwölf Jahren. Mit Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott ...). Zur [+] Lesen Sie mehr "A Star is Born" am Montag In diese Woche startet das 20. Buchener Kino-Open-Air im Innenhof der Stadtwerke mit einem US-Streifen. Das Musikdrama beginnt bei Anbruch der Dunkelheit. Für Bewirtung ist gesorgt. > "A Star is born" (USA, 136 Minuten, Drama/Romanze ab zwölf Jahren. Mit Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott ...). Zur Handlung: Auf dem Höhepunkt seiner Karriere lernt der Musiker Jackson Maine (Cooper) die Kellnerin Ally (Lady Gaga) kennen, deren großes musikalisches Talent er sofort erkennt. Nach einer romantischen Nacht, die die beiden mit Philosophieren und Liedertexten auf einem verlassenen Parkplatz verbracht haben, lädt Jackson Ally zu seinem seiner Konzerte ein und holt sie dann überraschend auf die Bühne. Der grandiose Auftritt der Nachwuchssängerin geht viral - und nach dem Konzert entwickelt sich nicht nur eine leidenschaftliche Liebesbeziehung zwischen Jackson und seiner musikalischen Entdeckung, sondern Ally wird durch das im Internet kursierenden Video von ihren Sangeskünsten auch schlagartig berühmt. Während ihr Stern nun unaufhaltsam steigt, beginnt der von Jackson zu sinken ... (joc)

[-] Weniger anzeigen

Über den dritten Preis, das Bücherpaket der Rhein-Neckar-Zeitung, darf sich Doris Kohler aus Seckach freuen. Der zweite Preis, die Gartenliege "Ipanema" mit Wendeauflage, ging an Karina Mayer aus Buchen und den Top-Preis, ein Tablet der Marke Samsung ("Galaxy Tab, Wi-Fi, sieben Zoll, schwarz"), gewann Gabi Böhle aus Mudau.

Einige Minuten später gab Uwe Heck die Entscheidung des Veranstalterteams bekannt: Schweren Herzens und aus Vernunftgründen habe man sich entschlossen, den Film an diesem Tag nicht zu starten. Es war der erste Film in der mittlerweile schon 20-jährigen Geschichte des Buchener Open-Air-Kinos, der nicht gezeigt werden konnte!

Die Damen nahmen es gelassen und traten - mit der Hoffnung auf besseres Wetter an den nächsten Kinotagen unter freiem Himmel in Buchen - wieder den Nachhauseweg an.