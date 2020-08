> Frank Taischik (57, Rosenberg) nutzt die Warn-App nicht: „Ich komme mit dem elektronischen Zeug nicht so klar. Ich mache nur, was unbedingt nötig ist. Wenn ich die App herunterlade, geht vielleicht das Smartphone nicht mehr. Foto: mb

> Katja Steimer (38, Hettingen) hat die Warn-App heruntergeladen: Es geht nicht nur darum, sich, sondern auch andere zu schützen. Als Selbstständige im Einzelhandel hat man Verantwortung für seine Kunden. Wir haben in unserem Handyladen viele ältere Kunden. Zu uns kommen viele Leute, die uns bitten, für sie die App zu installieren. Mancher hat sich wegen der Corona-App ein neues Smartphone gekauft. Die App funktioniert technisch gut. Foto: mb

> Katharina Balles (32, Hainstadt) hat die Warn-App heruntergeladen: Ich denke, dass sie Sicherheit gibt in Situationen, in denen man nicht sicher sein kann, zum Beispiel im Zug, bei Veranstaltungen oder beim Einkaufen. Denn man weiß dann, ob man Kontakt hatte zu einer Person, die infiziert ist. Ich habe die App gleich am Anfang auf mein Iphone heruntergeladen. Zuerst hat sie nicht einwandfrei funktioniert. Dann habe ich sie erneut heruntergeladen. Foto: mb