Der entspannte Marktbummel mit Popcorn, der Fahrt im Riesenrad oder dem abschließenden Bier im Festzelt muss in diesem Jahr ausfallen: Corona-bedingt legt der Buchener Schützenmarkt erstmals in seiner Geschichte eine Pause ein. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (pm/RNZ) Obwohl sich die Absage des Buchener Schützenmarkts seit Wochen abgezeichnet hat, haben die Verantwortlichen der Schützengesellschaft um Oberschützenmeister Achim Schubert bis zuletzt nichts unversucht gelassen, um das beliebte Volksfest eventuell doch noch durchführen zu können. Doch es half alles nichts: Am Mittwoch ließ ihnen die Corona-Pandemie keine andere Wahl, als den Schützenmarkt 2020 und alle weiteren öffentlichen Veranstaltungen des Jahres abzusagen.

Als ältester ins Vereinsregister der Stadt Buchen eingetragener Verein mit der Nummer 1 und als Verein mit seit dem Jahr 1830 verbrieftem Marktrecht zur Abhaltung des Buchener Schützenmarktes ist die SG Buchen erstmals in ihrer Geschichte in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Buchen gezwungen, bedingt durch die anhaltende Corona-Pandemie alle öffentlichen Veranstaltungen für das Jahr 2020 absagen. Dies betrifft im Besonderen die alljährlich stattfindende Feier zum Gründungstag an Christi Himmelfahrt verbunden mit Umzug, dem beliebten Waldgrillfest und dem Schießen der Vereine, Behörden und Firmen am 21. Mai in der Sportschießanlage sowie den seit 191 Jahren von der SG organisierten und durchgeführten Buchener Schützenmarkt vom 5. bis 13. September.

Obwohl seit März ein Aus für das "Volksfest der Region" bereits abzusehen war, hatten die Schützen immer noch Hoffnung auf eine Besserung der Lage, zumal die Aussetzung von Großveranstaltungen aktuell nur bis einschließlich 31. August gilt. Der angedachte Beginn des Schützenmarktes nur fünf Tage später – am 5. September – ließ jedoch bei den Verantwortlichen die Aussicht auf eine geregelte Durchführung des Marktes schwinden.

"Wie soll ein Festzelt mit gesundheitlichen Schutzvorkehrungen betrieben werden, wie ein Fahr- oder Schaugeschäft und selbst offene Stände können diese bei Andrang nicht gewährleisten. An Umzüge oder Veranstaltungen wie Fackelzug der Reservisten, Königsproklamation oder das Kreisschützenfest des Sportschützenkreises Buchen ist gar nicht zu denken", so Oberschützenmeister Achim Schubert.

Dabei erinnert Schubert ganz besonders an die Schausteller und Markthändler von denen ein Großteil seit Jahrzehnten nach Buchen kommt und die bereits das ganze Jahr ohne nennenswerte Einkommen diese schwierige Situation meistern müssen. "Gerne hätte die SG Buchen zusammen mit der Stadt und Bürgermeister Roland Burger den Marktbeschickern die Möglichkeit zum Betreiben ihrer Geschäfte geboten – ist doch der Schützenmarkt als Herbstfest für die Schausteller eine wichtige Veranstaltung zur finanziellen Sicherung für die bevorstehende Winterpause."

Auch die beliebte Kunstausstellung unter Leitung von Christine Böhrer ist von der Absage betroffen. Nicht nur Künstler und Organisatorin sind darüber enttäuscht, sondern gewiss auch alle Besucher. Gerne gibt Christine Böhrer bei Fragen telefonisch Auskunft über die Künstlerkontaktdaten. Und die Kleintierzüchter werden ihre prämierten Tiere erst wieder im nächsten Jahr im Ausstellungszelt präsentieren.