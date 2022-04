Michl Müller bringt mit seinem Programm „Verrückt nach Müller“ am 29. April Farbe in die Stadthalle. Er beleuchtet, was in Politik und Gesellschaft passiert. Foto: Sigrid Metz

Buchen. (lki) Der Kabarettist Michl Müller ist in der Region ein gerne gesehener Gast. Auftritte in Mosbach, Walldürn und Buchen führten den Comedian schon mehrfach in die Region, wo der aus Bad Kissingen stammende Franke das Publikum mit seinen Witzen zu Politik und Gesellschaft sowie seinem lebensnahen Humor begeistert. Auch aus seinen Auftritten im Fernsehen wie bei "Fastnacht in Franken" ist Michl Müller, der sich selbst als "Dreggsagg" bezeichnet, bekannt. Am Freitag, 29. April, führt ihn seine Tour mit dem Programm "Verrückt nach Müller" in die Buchener Stadthalle. Der RNZ berichtet er vorab von seinem Wissen über Buchen, Lampenfieber und der Bedeutung von Kultur angesichts von humanitären Katastrophen wie dem Krieg in der Ukraine.

Herr Müller, Sie gastieren am 29. April in Buchen. Was wissen Sie schon über die Stadt im Odenwald?

Ich sag nur Seitenbacher … hmmmmh lecker, lecker, lecker. In meinem letzten Programm hatte ich über die Seitenbacher-Werbung eine lustige Nummer, die zu meiner Verwunderung in Buchen besonders gut ankam. Besucher haben mir hinterher erzählt, dass das Unternehmen hier seinen Sitz hat.

Und wie haben Sie die Buchener und ihren Humor erlebt?

Ich würde sagen, das passt wie der Schoppen zur Brotzeit.

Ihr Programm "Verrückt nach Müller!" wird mit "Ein verrücktes Programm in einer verrückten Zeit" beworben. Wie kam der Titel zustande?

Die Titel entstehen meistens ja schon zig Jahre, bevor das Programm überhaupt geschrieben ist, und haben meist mit dem Programm dann gar nichts zu tun. Dieser Programmtitel wurde inspiriert von der Filmkomödie "Verrückt nach Mary", und das Programm selber ist dann eine wahnsinnig witzige Fahrt durch mein Leben mit Baustelle, Kindheitserinnerungen und den Tücken des Alltags geworden.

Wir leben mittlerweile nun schon zwei Jahre mit Covid-19. Fallen Ihnen durch die Pandemiesituation mehr Gags ein?

Das würde ich pauschal nicht behaupten, da entstanden in 16 Jahren Merkel mehr Gags.

Führen Sie den folgenden Satz weiter: In zehn Jahren sehe ich mich als ...

… zehn Jahre älteren Comedian, Kabarettisten und Sänger, für den sich die Menschen, in welcher Form auch immer, hoffentlich noch interessieren werden.

Was erwartet die Besucher in Buchen bei Ihrem Auftritt?

Es wird ein wahnsinnig lustiger Abend mit vielen neuen Liedern und jeder Menge dieser witzigen "Bei uns ist/war es genau so"-Momente.

Sie kommen aus der Kurstadt Bad Kissingen. Inwiefern inspiriert Ihre Geburtsstadt Sie bei Ihrem Bühnenprogramm?

Ich erzähle ja Geschichten aus meinem Alltag, und der spielt sich zum Großteil nun mal in Bad Kissingen ab, also ist das Programm schon sehr von Bad Kissingen, den Menschen und der Umgebung geprägt. Wobei ich ja schon fast sagen würde, dass Buchen das Bad Kissingen des Odenwalds ist.

Sie haben über 20 Jahre Bühnenerfahrung. Haben Sie immer noch Lampenfieber? Wenn ja, wie gehen Sie damit um?

Es sind jetzt sogar schon 25 Jahre, die ich auf der Bühne stehe, und ich bin vor jedem Auftritt immer noch genauso aufgeregt wie damals. Gott sei Dank fängt dieses Lampenfieber erst kurz vor der Show an und ist dann aber auch, sobald ich auf der Bühne bin, wieder weg.

Angesichts von humanitären Katastrophen wie dem Krieg in der Ukraine: Wie wichtig sind gerade in diesen Zeiten Kulturveranstaltungen?

Sehr wichtig, der Mensch kann sich doch nicht nur mit den Schreckensmeldungen aus den Nachrichten beschäftigen.

Wie reagieren Sie als Comedian auf solche Ereignisse? Binden Sie diese in Ihr Programm ein?

Natürlich, wenn auch nur kurz. Manchmal reicht aber auch einfach nur ein Satz oder eine Andeutung. Gerade in meinem neuen Programm kommt überhaupt sehr wenig große Politik vor, es geht um den Alltag. Aber ich muss sagen, eben durch diese Alltagsgeschichten ist es vielleicht auch das politischste.

Wie nehmen Sie als Kabarettist die Reaktionen Ihres Publikums wahr, wenn die Zuschauer eine Maske tragen?

Sehr gut. Es ist echt erstaunlich. Die Stimmung im Saal ist wirklich genau so wie ohne Maske.

Info: Karten gibt es in der RNZ-Geschäftsstelle in Buchen.