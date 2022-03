Walldürn. (adb) Bundesweit einmalig ist der neue "Central-O-Mat" der Central-Apotheke: Rund um die Uhr ermöglicht der sogenannte "Semi-Outdoor-Pickup" den Bezug von Arzneimitteln. Damit reagiert man auf Kundenwünsche, das coronagerechte Bemühen um kontaktloses Einkaufen und setzt neue Maßstäbe, die Apotheker Jan Reuter vor kurzem der Bundestagsabgeordneten Nina Warken (CDU), Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeister Markus Günther sowie Meikel Dörr, der die Stabsstelle des Walldürner Bürgermeisters leitet, vorführte. Technische Fragen beantwortete Björn Schleuheuser von der Firma Rowa.

Das Prinzip des "Central-O-Mat" ist einfach. "Der Kunde hält den Abholbeleg oder sein Smartphone vor, ehe das verordnete Medikament über ein Förderband direkt aus unserem Lager nach vorn geleitet wird", erklärte Reuter. Das vollständig automatisierte Arzneilager hält rund 5500 Produkte vor, von denen im Schnitt 2,7 Exemplare vorhanden sind. Mit einer Geschwindigkeit von zwei Metern pro Sekunde gelangt das bestellte Medikament an die Ausgabestelle und kann problemlos entnommen werden.

Sollte der Abholer etwas vergessen, greift ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem: "Nicht abgeholte Arznei wird eingezogen", betonte Björn Schleuheuser. So soll verhindert werden, "dass jemand versehentlich nicht für ihn gedachte Medizin mitnimmt", wie Jan Reuter ausführte.

Die neue Regelung ist seit einem halben Jahr in Betrieb und habe sich gut etabliert, zumal handfeste Vorteile greifen. "Weder müssen Kunden in einer Reihe warten, noch ist persönlicher Kontakt notwendig", schilderte der Apotheker und sprach von "sinnvoller Technik, die es der Central-Apotheke und den Kunden leichter macht, etwa bei langen Arbeitszeiten". Auch hinsichtlich der Diskretion biete der "Central-O-Mat" einen ganz neuen Standard, wobei das Sortiment Grenzen kennt. Kühl- oder Betäubungsmittel wird das Förderband nicht aufnehmen. "So etwas bedingt pharmazeutische Beratung durch Apotheker oder Pharmazeutisch-Technische Angestellte", gab Reuter bekannt, der nicht nur in Fachkreisen als "bloggender Apotheker" ein Begriff ist und derzeit 20 Mitarbeiter beschäftigt. "Bei uns ist jeder wichtig, was unser freundschaftliches Betriebsklima widerspiegelt. Schließlich kommt der Kunde nur gern, wenn er merkt, dass die Angestellten gern kommen", hob er beim Rundgang hervor, der durch das Labor, den Verkaufsraum und den "Backoffice"-Bereich führte.

Im Pharmabereich ist Reuter zufolge die Digitalisierung auf dem Vormarsch: "Online-Sprechstunden werden ebenso zur Regel gehören wie Instagram, Skype oder Zoomcalls, um die Befindlichkeiten zu klären", merkte Jan Reuter an. Das automatisierte Lager ergänze dieses Konzept auf willkommene Weise.

Björn Schleuheuser hob hervor, dass die Firma Becton Dickinson Rowa Germany aus dem rheinischen Kelberg bisher 4200 der 18.000 deutschen Apotheken mit dem neuen System ausgestattet habe. Es sei modular aufgebaut und individuell auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen. So gibt es zum Beispiel in Walldürn zwei Warenausgänge: einen zum Verkaufsraum und einen zur Straße. Letzterer findet seine rechtliche Grundlage in einer noch jungen Gesetzesnovelle. "Der Semi-Outdoor-Pickup wurde vom Gesetzgeber vor rund einem Jahr zugelassen und ist somit absolutes Neuland. Den persönlichen Kontakt und die Beratung kann er nicht ersetzen, er ist aber ein gutes Hilfsmittel für alle", fasste er zusammen.

Sowohl Landrat Dr. Achim Brötel als auch die Bundestagsabgeordnete Nina Warken, Meikel Dörr und Bürgermeister Günther zeigten sich begeistert: Letzterer sprach von einer "innovativen und beispielhaften Sache", Brötel von "neuen Chancen im Alltag".

Zwei, die mit der neuen Technik auf Du und Du sind, ergänzen das Team erst seit geraumer Zeit: Das Lager wird von Milad Nazary verwaltet, der 2016 als Flüchtling nach Deutschland gekommen war und seit Oktober 2017 in der Central-Apotheke wirkt. Dort absolvierte er seine Ausbildung zum Pharmazeutisch-Kaufmännischen Angestellten (PKA). Sein Traumberuf: "Mein Vater führte eine Apotheke in Kabul", so der gebürtige Afghane in akzentfreiem Deutsch. Er freue sich über die abgeschlossene Ausbildung. "Das war in Deutschland mein großes Ziel", schwärmte er.

Einen ähnlichen Werdegang hat sein Kollege Gjergj Mrijaj: Noch in seiner Heimat Pristina – der Hauptstadt der Republik Kosovo – setzte er sich via Instagram mit Jan Reuter in Verbindung. "Nach mehreren Videocalls und 13 Monate nach den ersten Kontakten bekam er sein Visum und gehört seit dem 1. November 2021 zu uns", erklärte Stephanie Reuter. Aktuell läuft sein Approbationsverfahren zum Apotheker – und bald wird die Familie auch nach Deutschland kommen, worüber er sich dankbar zeigt: "Man hat mir hier sehr geholfen", betonte er.

Dieses gute Betriebsklima war wohl auch an besonderer Treue beteiligt: Nach 30 Jahren im Betrieb wurde die als "Dürmer Pillenflitzerin" bekannte Martina Pfeiffer in den Ruhestand verabschiedet. "Du warst unser Gesicht nach außen und stehst für Ehrgeiz, Bescheidenheit, Lebensfreude und Nächstenliebe. Ohne dich wären wir nicht da, wo wir heute sind", lobte Jan Reuter. Er stellte Manuela Schwebmeyer als Nachfolgerin vor.