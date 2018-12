Mit der stolzen Spendensumme werden Kinder unterstützt. Die Spenden gehen an die Buchener Werkstätten, an Lucca aus Schweinberg und Salina aus Höpfingen. Foto: W. Jaufmann

Schlierstadt/Götzingen. (jm) "Gegenseitige Hilfe macht selbst Arme reich" lautet eine chinesische Volksweisheit. Nichts könnte wohl Geist und Vision der Aktivitäten des Vereins "Help! Sommermärchen-Team" trefflicher darlegen. Umso erfreulicher ist der bemerkenswerte Erlös, den der Verein bei seiner letzten Benefiz-Veranstaltung erwirtschaften konnte, dem zweiten "Caribic-Revival-Event" in Schlierstadt.

Stolze 15.500 Euro können nun - dem Vereinsziel entsprechend - zur Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder eingesetzt werden. Zur Überreichung der Spendenschecks an die drei Empfänger hatte der Verein nun nochmals in die ehemalige "Kult-Disco des Baulandes" eingeladen.

Vorsitzender Thilo Jaufmann konnte neben den Spendenempfängern auch die Hauptsponsoren des Benefiz-Events willkommen heißen und entbot ebenso den Initiatoren und Organisatoren der beiden ausverkauften und nostalgisch-kultigen Disco-Abende in der "Caribic" Grüße.

Er nutzte die Gelegenheit, den Gästen den Verein, der seine Mitglieder aus 26 Gemeinden rekrutiert, sowie den ausschließlichen Vereinszweck der Kinder- und Jugendhilfe vorzustellen. Dank zollte er den Familien Seibold aus Schlierstadt für die Überlassung des nostalgischen "Caribic"-Areals sowie Häfner-Veranstaltungstechnik aus Buchen für die Bereitstellung der Technik und der Beschallung.

Er dankte den vielen ehrenamtlichen Helfern und natürlich den über 1000 Besuchern als Basis des Erfolgs, der in vollem Umfang für Hilfsmaßnahmen zur Unterstützung von durch ihr Schicksal hart getroffenen Kindern und Familien unserer Region eingesetzt wird.

Für ein im Außenbereich seiner Anlage dringend benötigtes Sonnensegel erhalten die Buchener Behinderten-Werkstätten der Johannes-Diakonie Mosbach 5000 Euro. Der Geschäftsführer der Institution, Rüdiger Stobbe, begründete den Bedarf und stellte die in der Öffentlichkeit wenig bekannte Einrichtung vor.

Die Werkstätten beschäftigen 165 Mitarbeiter, davon 25 im Förderungs- und Behindertenbereich. Die Werkstätten sind Zulieferer regionaler Wirtschaftsunternehmen und bieten Gewerke in Dienstleistungsbereichen wie Kabelarbeiten, Warenkontrollen, Verpackungen oder auch in Grüngutgruppen an.

Ein zweiter 5000-Euro-Scheck ging an die Familie des schwer erkrankten fünfjährigen Lucca aus Schweinberg.

Ebenfalls 5000 Euro gehen an die Familie der herzkranken Salina aus Höpfingen, die seit zwei Jahren auf ein Spenderherz wartet.

Als Anerkennung für die Gastfreundschaft in und die Unterstützung durch Schlierstadt gab es für den örtlichen Kindergarten eine 500-Euro-Spende.

Hocherfreut nahmen die Empfänger ihre Schecks entgegen und bedankten sich für diese unerwartete, aber in allen Fällen sehr hilfreiche und willkommene Unterstützung.

Abschließend bedankte sich Thilo Jaufmann bei allen, die zum Erfolg beigetragen haben, und betonte, dass man solche Hilfen weiterhin leisten möchte. Jaufmann wies darauf hin, dass im März die nächste Benefiz-Veranstaltung stattfinden soll: Es ist geplant, Rudi Wartha, den Panik-Paten und das Udo-Lindenberg-Double aus dem Taubertal, nach Eberstadt zu holen.

Außerdem ließ er anklingen, dass man die Hoffnung zahlreicher Besucher und eingefleischter "Caribic"-Fans nach einer dritten Nostalgie-Auflage in der "Caribic" im Jahr 2019 gerne erfüllen möchte, wenn es die Umstände zu gegebener Zeit dann zulassen werden.