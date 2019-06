Osterburken. (ahn) "Ich war gerade beim Joggen und in Gedanken und im Laufrhythmus versunken, da traf mich ein Schlag am Hinterkopf, den ich mir nicht erklären konnte", erzählt Dieter Linhart. "Ist etwa ein Ast vom Baum auf mich gefallen? Ich konnte keinen feststellen! Rundum blickend sah ich dann jedoch einen großen Vogel auf den Zweigen eines nebenstehenden Baumes in drei bis vier Metern Höhe sitzen." Das Rätsel war gelöst: Ein Bussard hatte den rüstigen Jogger angegriffen. Und damit ist er nicht allein: Immer wieder gibt es Bussard-Angriffe auf Menschen, wie zuletzt auch in Hettigenbeueren. Auf den in Osterburken lebenden Freizeitsportler haben es die Greifvögel allerdings - so scheint es - besonders abgesehen. Denn just eine Woche später widerfuhr ihm wiederum ein Bussard-Angriff. Deshalb lautet Linharts Appell: "Augen auf im Wald!".

Bussarde verteidigen ihre Jungtiere und ihr Revier mit gezielten Angriffen, die sie auch auf Jogger fliegen. Foto: gettyimages.de

Doch auch das nützt eigentlich gar nicht so viel, denn die Vögel greifen immer von hinten an. "Deshalb müsste man eigentlich permanent über die Schulter schauen oder rückwärts laufen. Doch wer macht das schon?", lacht Dieter Linhart, als er uns die Stelle des Angriffs im Gewann "Barnholz" bei Osterburken zeigt.

Dass ihn - nun gleich zweimal - ein Bussard angreift, passiert Linhart, der dreimal pro Woche zehn Kilometer Joggen geht, nicht zum ersten Mal, wie er berichtet: "Insgesamt bin ich jetzt schon viermal angegriffen worden. Allerdings waren die ersten zwei Mal nicht im Wald, sondern eher am Waldrand. Und bisher haben die Bussarde auch mit Warnschreien auf sich aufmerksam gemacht, um Eindringlinge zu verscheuchen."

So aber nicht die letzten beiden Male: Wie eingangs beschrieben, spürte der Jogger beim ersten Luftangriff auf seiner Runde im Wald lediglich ein Wehen - und danach die Krallen des Greifvogels auf seinem Kopf. Sogleich packte Linhart einen Zweig, der am Wegesrand lag, und warf ihn in Richtung des Vogels, der vom Ast eines nebenstehenden Baumes in drei bis vier Metern Höhe argwöhnisch auf den Sportler herabblickte. Aber keine Sorge: "Für die Tierschützer: Ich habe den Vogel nicht getroffen, aber erfolgreich verscheucht", verrät der Osterburkener.

Dieter Linhart zeigt uns den Ast, auf dem sich der Bussard mit argwöhnischen Blicken niedergelassen hatte, nachdem er den Jogger angegriffen hatte. Foto: Andreas Hanel

Doch der Vogel hat seine Spuren hinterlassen: "Ein Tastversuch an meinem Kopf zeigte gleich auf meinen Fingern Blut. Das war eine Punktlandung auf meiner Glatze." Man merkt: Dieter Linhart hat trotz aller Widrigkeiten seinen Humor nicht verloren. Aber auch andere komische Gedanken beschäftigten ihn, als er seinen Weg fortsetzte: "Irgendwie ging mir gleich durch den Kopf, dass der Vogel ja vor Minuten eine Maus in seinen Fängen für seine hungrigen Jungen zerkleinert haben könnte und jetzt in meinem Blut Mäusebakterien sein könnten."

Und dazu kam, dass die unmittelbare Gefahr noch nicht gebannt war: "Ich war in meinen möglichen Infizierungsgedanken versunken, als ich den Vogel ein zweites Mal von hinten auf mich zusteuern hörte." Dieses Mal ließ der Bussard es allerdings bei der Drohgebärde bewenden - beziehungsweise: "Ich hatte mich dieses Mal rechtzeitig weggeduckt", schmunzelt Linhart.

Um weiteren unschönen Vorfällen dieser Art vorzubeugen, bewaffnete er sich mit einem noch größeren Zweig und trabte weiter - nicht ohne dabei den Zweig über seinen Kopf zu halten. Dass er damit wohl ein eher ungewöhnliches Bild abgegeben hat, weiß Linhart durchaus selbst. "Es muss lustig ausgesehen haben - Jogger im vollen Lauf mit einer Art Christbaumzweig über den Kopf", meint er in seiner humorvollen Art.

Und ein Mann der guten Tat ist er noch dazu: Denn außerhalb des Waldes kamen ihm dann zwei Laufsportler entgegen, die er vor dem angriffslustigen Vogel warnte. Und das mit Erfolg, denn die eine Sportlerin habe gleich gemeint, dass sie da nicht mehr in den Wald gehe.

Diese Begebenheit mit dem Bussard war allerdings zunächst nur der erste Streich, der zweite folgte dann zugleich - schließlich kommt ein Unglück ja bekanntermaßen selten allein. "Eine Woche später, gleicher Tatort, fast die gleiche Uhrzeit: Wieder spielte sich Ähnliches ab" erzählt Linhart und lässt seiner Fantasie - nicht ohne Selbstironie - freien Lauf: "Der Bussard dachte wahrscheinlich: ,Aha, da kommt er ja wieder, mit dem hab ich doch noch ein Hühnchen - äh eine Glatze - zu rupfen, hat er doch letzten Sonntag mit einem Knüppel nach mir geworfen. Also los geht’s!‘ Und tatsächlich kam der Schlag wieder aus dem Nichts, wieder ohne Ankündigung punktgenau auf meinen Hinterkopf."

Hintergrund Der Bussard in der Brutzeit Zwei Bussardarten brüten in Mitteleuropa: der Mäusebussard (Buteo buteo) und der Adlerbussard (Buteo rufinus). Zwei bis sechs Eier legen Elternvögel Ende März bzw. Anfang April. Die Brutpflege übernehmen sowohl Männchen als auch Weibchen. Die Brutzeit dauert ca. fünf Wochen. Nach dem Schlüpfen sind die Jungtiere [+] Lesen Sie mehr Der Bussard in der Brutzeit Zwei Bussardarten brüten in Mitteleuropa: der Mäusebussard (Buteo buteo) und der Adlerbussard (Buteo rufinus). Zwei bis sechs Eier legen Elternvögel Ende März bzw. Anfang April. Die Brutpflege übernehmen sowohl Männchen als auch Weibchen. Die Brutzeit dauert ca. fünf Wochen. Nach dem Schlüpfen sind die Jungtiere noch 40 bis 50 Tage im Nest. Danach üben sie bereits das Fliegen von Scheinangriffen. Die Elternvögel zeigen mit einem warnenden hohen Schrei an, dass sie ein Gelege oder Jungvögel zu beschützen haben. Dabei kann es zu Angriffen, vor allem auf Freizeitsportler, kommen. Verhaltenstipps bei einem Angriff: Ruhe bewahren, den Kopf schützen und sich langsam vom Bussard und seinem Revier entfernen. ahn

Natürlich hatte der Sportler vorgesorgt. "Ich hatte eine Wollmütze zum Schutz, wie ich mir zumindest vorstellte, aufgesetzt. Doch die Mütze flog nach dem Aufprall weit weg. Wieder ein Mords-Schreck, wieder ein bisschen Blut beim Abtasten und wieder das schon vor einer Woche Erlebte …"

Im Anschluss stellte er noch empirische Untersuchungen zum Verhalten des Vogels an: "Unter sorgsamen Blicken sah ich den von einem Baum zum anderen fliegenden Bussard, der mich die ganze Wegstrecke mit seinen lauten Warnschreien begleitete, bis ich aus dem Wald und aus seinem Revier war. Ein stolzer Vogel, ich schätze 50 bis 60 Zentimeter groß, mal rechts, mal links des Weges auf mich argwöhnisch herabschauend."

Dieses war der zweite Streich. Man darf gespannt sein, welche Wendungen das Joggen für Linhart nächste Woche nimmt. Doch so weit wird es nicht kommen, denn er hat eingesehen: "Ich gönne dem Bussard für die nächste Zeit sein Revier und suche mir eine andere Strecke."

Und vielleicht beherzigt der sympathische Osterburkener ja dann auch die Vorschläge, die Bekannte süffisant an ihn herangetragen hätten, wie er erzählt: "Setz halt deinen Fahrradhelm auf!"

Wenn einem in den Wäldern um Osterburken also ein Jogger mit einem Fahrradhelm auf und einen Ast über dem Kopf entgegenkommt, sollte man lieber den Appell Linharts befolgen: "Augen auf im Wald!"