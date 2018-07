Buchen. (Wd) Bei der Sitzung des Gemeinderates am Montagabend im Bürgersaal des Rathauses stimmte der Gemeinderat dem Bauantrag für den Umbau und die Erweiterung des Burghardt-Gymnasiums einstimmig zu. Mit knapp 17 Millionen Euro sei dies das größte Bauprojekt der Stadt seit Langem, verdeutlichte Bürgermeister Roland Burger. Alles sei nun konkreter geworden. Die umfangreichen Baumaßnahmen, die im Herbst mit dem Bau eines Transformatorengebäudes starten sollen, werden im laufenden Schulbetrieb durchgeführt. Die Baumaßnahmen an der Schule starten dann im Frühjahr 2019. Die europaweite Ausschreibung der Maßnahme soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Professor Hans-Ulrich Kilian vom gleichnamigen Architektenbüro in Stuttgart stellte dem Gremium die Maßnahmen detailliert vor, ging auf den aktuellen Planungsstand ein und erläuterte Baukosten, Förderanteil und den Eigenanteil der Stadt. Deutlich wurde dabei, dass nun mit Gesamtkosten mit knapp 17 Millionen Euro zu rechnen ist, wie Architekt Kilian darlegte. Auf Nachfrage aus dem Gremium, wie sicher denn der Kostenrahmen sei, erklärte er, dass es zwei Problemfelder gibt: so die allgemein steigenden Baukosten und dann noch den Umbaubereich der alten Bausubstanz. Das größere Risiko sieht der Planer allerdings in den Preissteigerungen. "Hier schlummert ein gewisses Risiko", betonte er. Die großen Brocken habe man jedoch im Griff, versicherte Kilian.

Gerechnet werde mit 1 Millionen Euro Mehrkosten, die aber über höhere Förderungen wieder fast ausgeglichen werden sollen. Rund 7 Millionen Euro soll die allgemeine Förderung betragen und noch weitere 2,2 Millionen Euro sollen aus dem Ausgleichsstock kommen, sodass der Eigenbeitrag der Stadt bei rund 7,6 Millionen Euro liegen würde. Allerdings habe das Land noch über die Fachförderung zu entscheiden, verdeutlichte der Bürgermeister.

Wie Architekt Kilian informierte, soll mit den Arbeiten im Frühjahr im Bereich der Sankt Rochus-Straße begonnen werden. In diesem Komplex erfolge auch ein Teilabbruch, um das neue Gebäude dann mit bis zu elf Meter hohen Pfeilern zu gründen. Im zweiten Bauabschnitt werden dann die neuen Gebäude bzw. der Umbau der Trakte 3 und 4 im zweiten Bauabschnitt folgen. Trakt 1 und Trakt 5 kommen dann im letzten Bauabschnitt.

Da in Buchen nicht nur das Burghardt-Gymnasium für fast 17 Millionen Euro erweitert und umgebaut werden soll, sondern auch das neue Domizil des Mehrgenerationentreffs in der Hollergasse für rund 600.000 Euro und auch das Krankenhaus für fast 19,2 Millionen Euro, sollen diese Projekte in einer Bürgerversammlung vorgestellt werden, so Burger.