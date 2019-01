Eine Baufirma bereitet bereits den Abriss des Traktes II am Burghardt-Gymnasium vor. Nach den Fastnachtsferien rücken die Abrissbagger an. Dann beginnt eine dreijährige Umbau- und Neubauphase, die rund 17 Mio. Euro kosten wird. Foto: Martin Bernhard

Von Martin Bernhard

Buchen. Der Countdown läuft im Burghardt-Gymnasium Buchen (BGB): Nach Fastnacht sollen die Abrissbagger zugreifen und den Trakt II des Schulgebäudes einreißen. Die Planungen für die gut dreijährige Um- und Neubauphase laufen seit Wochen. Denn der Unterricht an der Schule soll in dieser Zeit möglichst optimal weitergehen. Bis zum Jahr 2022 soll die Baumaßnahme beendet sein. Die Stadt investiert dafür rund 17 Millionen Euro.

"Jour fixe" im Erdkundesaal mit Architekten, Planern, Schulleitung und Lehrern: Am vergangenen Dienstagnachmittag widmete man sich der Multimediaausstattung der Standard-Klassenzimmern. Der für die Elektroinstallationen zuständige Ingenieur Volker Osthoff informierte unter anderem über Vorschriften für die Sprechanlagen. Diese müssen in jedem Klassenzimmer doppelt vorhanden und im Falle eines Amoks mindestens neunzig Minuten lang sendebereit sein.

Anders als in den bisherigen Klassenzimmern sollen künftig statt in der Decke montierter Lampen sogenannte "Pendelleuchten" mit LED-Technik für Licht sorgen. Diese böten den Vorteil, dass auch die Decke selbst gut ausgeleuchtet würde. Für Diskussionsbedarf mit den Lehrkräften sorgten vor allem Anzahl und Platzierung der Steckdosen sowie der Datenanschlüsse.

Denn man will Stolperfallen durch Kabelverbindungen auf dem Fußboden möglichst vermeiden. Die modernen Klassenzimmer sollen zwar nach wie vor Tafeln für den Aufschrieb mit Kreide erhalten. Doch auch neue Präsentationstechnologie ist vorgesehen, zum Beispiel Fernsehgeräte, Dokumentenkameras und natürlich mit und ohne Kabel verfügbares Internet.

Außerdem soll künftig für jede Klasse das Klassentagebuch digital geführt werden. Dazu müsse aus Datenschutzgründen das Verwaltungsnetz vom allgemeinen Schulnetz getrennt und mit Passwörtern sowie Verschlüsselungstechnik geschützt werden. Zudem plant die Schulleitung, digitale "Schwarze Bretter" einzuführen. Bei diesen handelt es sich um elektronische Displays in den Fluren der Schule, die über Stundenplanänderungen und Schulveranstaltungen informieren.

Architekten, Ingenieure und die Schulleitung tauschen sich regelmäßig über den Neu- und Umbau des Burghardt-Gymnasiums aus, der im März starten soll. Foto: Martin Bernhard

Wie Schulleiter Oberstudiendirektor Jochen Schwab erläuterte, finden regelmäßig sogenannte "Jour fixe" mit den Architekten zu unterschiedlichen Bereichen statt, bei denen Personen aus der Unterrichtspraxis, also die Lehrer, den Planern ihre Wünsche mitteilen können. So wird man sich in zwei Wochen über die Ausstattung der Fachräume austauschen.

Derweil informiert das Gymnasium die Eltern in einem Brief über die Änderungen an der Schule, die durch die Baumaßnahmen, vor allem durch den Abriss des Traktes II, notwendig werden. So wird die derzeit im Trakt II untergebrachte Cafeteria nach den Fastnachtsferien in den Joseph-Martin-Kraus-Saal umziehen. Dort werden die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des "Vereins für gesunde Ernährung" das Angebot an Speisen für die Frühstückspausen bereithalten.

Wie Simone Schölch von der Stadtverwaltung mitteilte, könnten auch dann noch im Kraus-Saal Konzerte und andere kulturelle Veranstaltungen ausgetragen werden. Die Veranstalter müssten allerdings vorher Stühle und Tische zur Seite räumen. Die Stadt halte sich aber für die nächsten Monate mit der Vermietung des Saals zurück.

Damit die Schüler die Cafeteria möglichst sicher erreichen können, wird die St-Rochus-Straße im Bereich des Kraus-Saals verkehrsberuhigt. Außerdem soll die parallel zum Trakt II verlaufende St-Rochus-Straße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße ausgewiesen werden. Zudem wird man die großen Pausen verlängern, damit den Schülern mehr Zeit bleibt, um zur Cafeteria zu laufen. Die Schließfächer der Schüler werden am 5. Februar auf freie Flächen in den Trakten III und IV aufgestellt.

Da während der Bauphase das BGB mit weniger Klassenräumen auskommen muss, werden die vier zehnten Klassen zu Wanderklassen erklärt. Diese werden nach einem festen Plan in den Räumen jener Klassen unterrichtet, die zu dieser Zeit ihren Unterricht in Fachräumen oder Sportstätten erhalten. Dass es im nächsten Jahr am BGB wegen der Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums keine neue Oberstufe geben wird, kommt der Schulleitung wegen der Raumknappheit sehr gelegen. Man benötigt in diesem Jahr aus diesem Grund weniger Klassenräume.

Solange der Neubau des Traktes II nicht fertiggestellt ist, können die anderen Trakte aus Richtung Morre von den Schulhöfen aus direkt betreten werden. Dazu werden die Trakte III und IV neue Türen zum Hof erhalten, die später als Fluchttüren dienen sollen.

Um möglichem Baulärm zu entgehen, sollen die Abiturienten in diesem und voraussichtlich im nächsten Jahr ihr schriftliches Abitur in der Stadthalle ablegen. Außerdem ist die Schulleitung mit den Kollegen von benachbarten Schulen im Gespräch, um dort eventuell freie Räume zeitweise nutzen zu können. Außerdem stehe der Saal in der Feuerwache in den ersten beiden Stunden eines jeden Schultags für Klassenarbeiten zur Verfügung, schreibt die Schulleitung in ihrem Elternbrief.