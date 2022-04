Rund 100 Teile an Brötchen, Laugengebäck, Obst oder Obstsalat geben die Helferinnen täglich an die Schüler aus. Foto: Martin Bernhard

Buchen. (mb) Seit einem Monat versorgen die Helfer vom "Verein gesunde Ernährung und Ganztagsbetreuung" (VgE) am Burghardt-Gymnasium (BGB) Schülerinnen und Schüler im neuen Trakt 2 mit Speisen und Getränken. Der Verein plant, eine Salatbar einzurichten und den Schülern Mittags-Snacks anzubieten. Aber dafür braucht er noch Helfer.

"Wir sind hier und chillen." Die beiden Neuntklässlerinnen Anna und Johanna aus Hettingen haben es sich in der Cafeteria gemütlich gemacht. Zu essen oder zu trinken haben sich die beiden nichts gekauft, obwohl sie zu Hause nicht gefrühstückt haben. Ab und zu holen sie sich hier frischen Obstsalat, Brötchen mit Tomate und Mozzarella oder andere belegte Brötchen. Ihr Klassenkamerad Aaron aus Hainstadt hat zwar zuhause gefrühstückt. Dennoch verzehrt er ein Schnitzelbrötchen. "Das gibt es neu hier und es schmeckt gut", stellt er fest. Sein Freund Hannes aus Dornberg holt sich ab und zu hier eine Laugenstange oder eine Brezel.

Hintergrund Der Verein für gesunde Ernährung und Ganztagsbetreuung wurde 2006 gegründet. Gründungsvorsitzende ist Brigitte Miebach. Das Motto lautet "Unser Pausenangebot ist rund – frisch, lecker, günstig und gesund." Der Verein bietet Schülern und Lehrern am BGB in Pausen und Freistunden einen Platz für eine Auszeit und gesunde, leckere Speisen an. Aktuell sind rund 30 Frauen und Männer, Eltern und Großeltern sowie Freunde der Schule aktiv.

Innerhalb weniger Minuten nach dem Pausengong hat sich die Cafeteria gut gefüllt. Schnell hat sich eine lange Schlange an der Ausgabe-Theke gebildet. Dort verrichten an diesem Dienstagvormittag seit 7.30 Uhr Martha Dosch, Sabine Kieser, Regina Gramlich und Lilia Gunt-Steinhauser mit viel Lächeln und guter Laune ihren Dienst. Belegte Brötchen, Laugengebäck und Obstsalat wechseln ihre Besitzer. Das letzte Schnitzelbrötchen ist auch bald verkauft. Nach den Worten der Vereinsvorsitzenden Sabine Kieser geben die Helfer täglich rund 100 Teile an die Schüler aus.

Seit dem 3. März gehen die Mitglieder des VgE wieder im Schulgebäude ihrer ehrenamtlichen Arbeit nach. Im neu errichteten Trakt 2 haben sie eine neue, über Zuschüsse und Spenden finanzierte Vorbereitungsküche und Ausgabetheke erhalten. Von 2019 bis 2022 musste der Verein improvisieren. Wegen der Baumaßnahmen an der Schule war man in den Josef-Martin-Kraus-Saal ausgewichen. In der dortigen Küche bereiteten die Helfer die belegten Brötchen und andere Speisen vor. Doch viele Schüler scheuten den Weg über die Straße in das ehemalige Konviktgebäude. Auch das Angebot, klassenweise das Pausenfrühstück nach Vorbestellung in Kisten auszugeben, nahmen die Schüler nicht so recht an. Zudem erschwerten die Hygienevorschriften wegen der Corona-Pandemie zusätzlich die Arbeit der Helfer. Schließlich gab man ein abgespecktes Angebot an Speisen in zwei Weihnachtsmarkthütten im Pausenhof an die Schüler aus.

In den Pausen füllt sich die Cafeteria. Die Schüler stehen an der Ausgabetheke Schlange. Foto: Martin Bernhard

Doch die familiäre Atmosphäre, die die Cafeteria seit ihrer Gründung im Jahr 2006 ausgezeichnet hatte, war fast vollständig verschwunden. "Die Kontakte fehlten", sagt Sabine Kieser. "Es war Zeit, dass wir hier eingezogen sind und wieder Teil der Gemeinschaft wurden."

Nachdem die Gymnasiasten nach Ende der Pause die Cafeteria verlassen haben, räumen die Helferinnen auf, wischen Tische ab und rücken Stühle zurecht. Jetzt sind sie dran mit frühstücken. Die vier Damen erzählen von ihren Träumen und Plänen. So will man die Produkte verkaufen, die die Schulgarten-AG auf dem Schulgelände ernten wird. Zwei neue Hochbeete seien schon angeschafft. Die Helferinnen hoffen auf selbst angebauten Salat, Möhren, Radieschen, Tomaten und Kürbisse. Außerdem würde man gern wieder einen Mittags-Snack anbieten. In der alten Cafeteria konnten sich die Schüler Kürbissuppe, Flammkuchen, Wraps, Pizzabrötchen, Salatteller und Suppen kaufen – alles von den Helfern selbst frisch zubereitet. Für eine Salatbar liegen die Elektroanschlüsse schon im Boden und das Mobiliar ist bereits angeschafft.

Sabine Kieser, Regina Gramlich, Lilia Gunt-Steinhauser und Martha Dosch (v. l.) beim gemeinsamen Frühstück nach vollbrachter erster Schicht in der Cafeteria des Burghardt-Gymnasiums Buchen. Foto: Martin Bernhard

Auch Schulleiter Jochen Schwab gesellt sich zu der Frühstücksrunde. "Der Verein hat ein Wahnsinnspotenzial und viele Ideen", freut er sich über das Engagement der etwa 30 Vereinsmitglieder und der Teilzeitkraft Lilia Gunt-Steinhauer. Er schätzt die Arbeit der Ehrenamtlichen nicht nur für das körperliche, sondern auch für das seelisch-geistige Wohl der Schüler und Lehrer. "Man profitiert als Mensch", stellt er fest. "Die Cafeteria trägt zur guten Atmosphäre am BGB bei. Sie ist ein Symbol des guten Miteinanders." Er lobt den Einsatz der Helfer, der vor allem während der vergangenen drei Jahre besonders hoch war.

"Das ist ein Geben und Nehmen", ergänzt Vereinsvorsitzende Sabine Kieser. Sie freut sich über die vielen positiven Reaktionen der Schüler und manch unvergessliche Episode. Zum Beispiel habe eine Unterstufen-Schülerin sich etwas zu essen kaufen wollen. Ihr Geld habe aber um 20 Cent nicht ausgereicht. "Ich übernehme den Rest", hatte daraufhin ein Oberstufenschüler angeboten.

Um seine Pläne für ein noch besseres Speisenangebot für die Schüler verwirklichen zu können, benötigt der Verein weitere Helfer. Wer mitmacht, werde nicht nur Teil eines guten Teams. "Auf Ehrenamtlichen warten viele Momente der Dankbarkeit und unbezahlbare Begegnungen", verspricht Sabine Kieser.

Info: Wer beim "Verein für gesunde Ernährung und Ganztagsbetreuung" mitmachen will, kann sich unter sekretariat@bgbuchen.de, Telefon 06281/52880, melden.