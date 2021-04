Die Juristin Nina Warken, die zwei Mal über die CDU-Landesliste in den Bundestag eingezogen ist, will den Wahlkreis Odenwald/Tauber künftig als direkt gewählte Abgeordnete vertreten.

Bei der Nominierung des CDU-Kandidaten für die Bundestagswahl 2021 tritt der Assamstadter Bürgermeister Joachim Döffinger gegen die Abgeordnete Warken an. Gewählt wird am Freitag, 30. April.

Von Burkard Gassenbauer

Odenwald/Tauber. Seit der ersten Bundestagswahl 1949 ist der heutige Wahlkreis Odenwald/Tauber ein "schwarzer", in dem der direkt gewählte Abgeordnete stets von der CDU gestellt wurde. Dass dies im 20. Deutschen Bundestag, der im September zu besetzen ist, so bleibt, erscheint beim Blick auf das Abschneiden der Kandidaten von Rot (19,1 Prozent der Erststimmen) und Grün (6,9) im Jahr 2017 wahrscheinlich, aber wer die Region künftig in Berlin vertritt, bleibt vorerst offen. Bei den Christdemokraten wollen die Tauberbischofsheimer Juristin Nina Warken, die 2013 und 2018 über die Landesliste ins Parlament eingezogen ist, und der Assamstadter Bürgermeister Joachim Döffinger den scheidenden Bundestagsabgeordneten Alois Gerig aus Höpfingen beerben.

Erstmals in der Geschichte der Partei wählen die Vertreter der CDU-Ortsverbände der Landkreise Neckar-Odenwald und Main-Tauber, die zusammen den Bundestagswahlkreis 276 bilden, ihren Bundestagskandidaten nicht in einer gemeinsamen Nominierungsversammlung in einer Fest- oder Stadthalle. Vielmehr werden die Bewerber am Donnerstag, 29. April, in einem Online-Parteitag sich und ihre politischen Ziele vorstellen, ehe die Delegierten, die dies zu Hause am Computer verfolgen können, am Freitag in vier über den Wahlkreis verteilten Wahllokalen (Dallau, Walldürn, Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim) ihre Stimme abgeben und damit darüber entscheiden, wen die Union bei der Bundestagswahl am 26. September als Direktkandidaten ins Rennen schickt.

MdB Alois Gerig (Höpfingen-Schlempertshof), der im September 2009 mit dem besten Erstimmen-Ergebnis in Baden-Württemberg erstmals in den Bundestag entsandt worden und in den Jahren 2013 und 2017 als Wahlkreisabgeordneter wiedergewählt worden war, tritt nicht wieder an. Der heute 65 Jahre alte Landwirt und frühere Geschäftsführer des Maschinenrings Odenwald-Bauland war seit 2015 Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Ernährung und Landwirtschaft.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres hat Gerig in einem RNZ-Interview seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur erklärt. In den Reihen der CDU in den Kreisen Neckar-Odenwald und Main-Tauber, die gemeinsam einen Bewerber für das Direktmandat zu bestimmen haben, waren daraufhin viele davon ausgegangen, dass Gerigs Bundestagskollegin Nina Warken ohne große innerparteiliche Diskussionen zu dessen Nachfolge-Kandidatin gekürt wird, zumal sie beim Nominierungsparteitag vor vier Jahren zugunsten Gerigs auf eine Bewerbung verzichtet hatte.

Allerdings hat sofort nach dessen Ankündigung, sich aus der Bundespolitik zurückzuziehen, nicht nur Nina Warken ihre Bewerbung bekräftigt, sondern vielmehr auch der Assamstadter Bürgermeister Joachim Döffinger den Hut in den Ring geworfen.

Die Tauberbischofsheimer Rechtsanwältin Warken ist – mit einer kurzen Unterbrechung – seit 2013 Mitglied des Bundestags. Die damalige stellvertretende Bundesvorsitzende der Jungen Union kam über die CDU-Landesliste nach Berlin. Am Ende der 18. Legislaturperiode schied sie aus, weil der Listenplatz 4 nicht zum Wiedereinzug gereicht hatte; sie rückte aber Ende 2018 nach, als der Abgeordnete Harbarth als Präsident ans Bundesverfassungsgericht berufen worden war.

Nina Warken, Jahrgang 1979, hat das Tauberbischofsheimer Gymnasium besucht und nach dem Abitur Rechtswissenschaften in Heidelberg studiert. 2005 legte sie das Zweite juristische Staatsexamen ab. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder. Die Abgeordnete ist die Integrationsbeauftragte der CDU/CSU-Fraktion, Mitglied der Ausschüsse für Inneres und Heimat sowie für Recht und Verbraucherschutz und stellvertretende Vorsitzende des 2. Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Auch dem NSA-Untersuchungsausschuss gehörte die Juristin an.

Neben ihrer Arbeit im Bundestag ist Nina Warken in der Landesvereinigung Baden-Württemberg des Technischen Hilfswerks aktiv, in der sie 2015 als erste Frau zur Präsidentin gewählt wurde. Außerdem ist sie unter anderem stellvertretende Bezirksvorsitzende der Frauen-Union Nordwürttemberg und Stadträtin ihrer Heimatstadt,

Mit Nina Warken bewirbt sich am Donnerstag der Assamstadter Bürgermeister Joachim Döffinger um die Nominierung zum CDU-Bundestagskandidaten. Döffinger, geboren 1967, ist in Oberstetten bei Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) aufgewachsen. Nach der Lehre zum Groß- und Außenhandelskaufmann war er von 1988 bis 1992 als Soldat beim Transporthubschrauberregiment 30 in Niederstetten, ehe er nach einer Zwischenstation bei der Volksbank Main-Tauber ab 1993 als Bezirksleiter einer Versicherung tätig war. Seit 2010 ist er Bürgermeister der Gemeinde Assamstadt.

Döffinger ist verheiratet und Vater eines Sohnes. Er gehört seit über 20 Jahren dem Kreisvorstand der CDU Main-Tauber an, ist Schatzmeister des CDU-Bezirksverbandes Nordwürttemberg, Mitglied des Landesfachausschuss Äußere Sicherheit und Entwicklung und Vorsitzender des Bezirksfachausschuss Außen- und Sicherheitspolitik.

Während der Parteitag zur Kandidatenkür in digitaler Form ein Novum in der Geschichte der CDU in der Region darstellt, sind Kampfabstimmungen keine Seltenheit. So trat 2016 Margaret Horb (Osterburken), die Jahr über die Landesliste in den Bundestag gekommen war, in der Nominierungsversammlung gegen den amtierenden Abgeordneten Alois Gerig an, der sich bei den Mitgliedern aber klar durchsetzen konnte.

Gerig war als Abgeordneter Nachfolger von Kurt Segner (Külsheim-Hundheim; 2002 bis 2009), der seinerseits in einer denkwürdigen Kandidatenwahl für die Bundestagswahl 2002 gegen Ehrenfried Scheuermann (Höpfingen) gewonnen und bei der Kandidatenentscheidung für die vorgezogene Bundestagswahl 2005 auch dem Mosbacher Richter Dr. Alexander Ganter das Nachsehen gegeben hatte. In den 1980er Jahren konnte sich MdB Siegfried Hornung (Ballenberg) bei einer Bundestags-Kandidatenkür gegen den späteren Tauberbischofsheimer Landtagsabgeordneten und heutigen CDU-Landtagsfraktionschef Dr. Wolfgang Reinhart behaupten.

Im Streit um die Kandidatenfrage ist zwischen den CDU-Kreisverbänden in den vergangenen Jahrzehnten denn auch innerparteiliches Porzellan zerschlagen worden. Vor diesem Hintergrund, angesichts jüngster und nicht zuletzt angesichts einer kleinen Palastrevolution, zu der es im Vorfeld der Nominierung im Stadtverband Tauberbischofsheim gekommen war, hofft man in den Reihen der Mitglieder, dass der anstehende Parteitag keine Scherben hinterlässt.

Nicht wenige CDUler betonen, dass Nina Warken als Kandidatin zum Zuge kommen müsse, nachdem sie beim letzten Mal verzichtet hatte. Das Döffinger-Lager versucht indes, bei der Parteibasis mit der Aussicht auf auch künftig zwei CDU-Abgeordnete aus dem Wahlkreis zu punkten: Würde Döffinger als Direktkandidat nach Berlin geschickt werden, dann könnte, so die Überlegung, Nina Warken via Landesliste Abgeordnete bleiben. Dies ist jedoch nach Ansicht von Experten wegen des geänderten Wahlrechts und der politischen Kräfteverhältnisse eher unrealistisch.