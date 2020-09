Nach Einbruch der Dunkelheit wurden die Rotorblätter in Millimeterarbeit zunächst von der Anschlussstelle der Autobahn A81 nach Buch am Ahorn verbracht. Foto: W. Weniger

Gerichtstetten. (adb) Im Dunkeln ist gut munkeln?! Von wegen! Eine logistische Meisterleistung erster Garde war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag der erste Transport von Rotorblättern zur Erweiterung des Bürgerwindparks Gerichtstetten mit zwei Windkraftanlagen.

Bereits am Nachmittag waren die Rotorblätter als solche angeliefert worden, um nach Einbruch der Dunkelheit in Millimeterarbeit zunächst von der Anschlussstelle der Autobahn A81 nach Buch am Ahorn verbracht zu werden. Mit einer Geschwindigkeit von rund zwei Kilometern pro Stunde nahm der Selbstfahrer seinen Lauf, ehe der von mehreren Begleitfahrzeugen und Harald Schmieg als Geschäftsführer der Firma EKS-Solartechnik GmbH (Hohenstädter Grund) eskortierte Tross in Höhe des Gewerbegebiets "Langenhansen" kurz vor Buch gewendet und das 68,8 Meter lange Rotorblatt aufgestellt werden musste.

Zunächst fast senkrecht wurde es nach Buch verbracht und später im liegenden Zustand durch die Ortsdurchfahrt transportiert. Zwar waren kaum Kurven zu bewältigen, dafür erschwerte aber die schmale Straßenführung den Transport. Am Ende ging alles gut – Millimeter auf Millimeter.

Die Montage der Anlagen des Typs "Enercon E-138 EP3" (Nabenhöhe 131 Meter; Rotordurchmesser 138 Meter; Gesamthöhe 200 Meter) soll am Montag beginnen, wie Harald Schmieg informierte. Ein dafür benötigter spezieller Baukran befindet sich bereits vor Ort.