Seckach. (joc) Selten waren sich Politiker so einig, wie am gestrigen Sonntag: MdB Alois Gehrig sprach von einem "sehr überzeugenden Wahlergebnis", Landrat Dr. Brötel von einem "deutlich gewonnenen Heimspiel" und Bürgermeister Dr. Rippberger von einem "hervorragenden Wahlergebnis" - sie alle kommentierten dabei die Bürgermeisterwahl vom gestrigen Sonntag bei dem die Seckacher Bürgerinnen und Bürger ihrem alten und neuen Bürgermeister Thomas Ludwig einen sehr beeindruckenden Vertrauensbeweis aussprachen. Thomas Ludwig kam auf stattliche 93,1 Prozent der abgegebenen Stimmen. Mitbewerberin Fridi Miller erhielt lediglich 4,5 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,73 Prozent.

Hintergrund Bürgermeisterwahl Seckach 2018 Wahlberechtigte: 3271 Wähler: 1463 gültige Stimmen: 1424 ungültige Stimmen: 39 Wahlbeteiligung: 44,7% T. Ludwig Seckach: 642 (96,5%) Großeicholzheim: 367 (93,8%) Zimmern: 156 (79,1%) Briefwahl: 162 [+] Lesen Sie mehr Bürgermeisterwahl Seckach 2018 Wahlberechtigte: 3271 Wähler: 1463 gültige Stimmen: 1424 ungültige Stimmen: 39 Wahlbeteiligung: 44,7% T. Ludwig Seckach: 642 (96,5%) Großeicholzheim: 367 (93,8%) Zimmern: 156 (79,1%) Briefwahl: 162 (94,7%) gesamt: 1327 (93,1%) F. Miller / Sonstige 19 (2,8%) / 4 (0,6%) 21 (5,3%) / 3 (0,7%) 18 (9,1%) / 23 (11,6%) 7 (4,0%) / 2 (1,1%) 65 (4,57%) / 32 (2,25%)

Das vorläufige, amtliche Wahlergebnis wurde am Sonntagabend - im Beisein vieler Bürger, Alt-Bürgermeister Ekkehard Brand, amtierender Bürgermeister, Gemeinde- und Ortschaftsräten sowie Ortsvorstehern - auf dem Rathausvorplatz bekannt gegeben. Der Abend wurde umrahmt vom Gesangverein Seckach und dem Musikverein Seckach.

Der Bürgermeisterstellvertreter und Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses Alexander Winter begrüßte hierzu viele Bürger und freute sich, ein großartigen Wahlergebnis, bekannt geben zu dürfen. Dann gratulierte er Thomas Ludwig im Namen aller Seckacher zur Wiederwahl. Winter dankte zudem besonders der Verwaltung mit Doris Kohler an der Spitze für die gute Vorbereitung der Wahl und den Mitgliedern des Gemeindewahlausschusses.

Weiter meinte der Bürgermeisterstellvertreter: "Wir alle freuen uns auf eine weiterhin gute, wegweisende, zielgerichtete und zukunftsorientierte Zusammenarbeit in den nächsten acht Jahren mit Thomas Ludwig als Gemeindeoberhaupt!"

Dann beleuchtete Winter das Arbeitspensum des alten und neuen Seckacher Bürgermeisters: "Bei dir sind 12 bis 14 Stunden pro Tag der Normalfall. Du bist sieben Tage die Woche im Einsatz. Dein Wagen Mos TL 10 steht oftmals bis nachts am Rathaus. Das heißt: nahezu 365 Tage im Dienst, außer eine Woche Urlaub an der Ostsee oder gedankliche Auszeiten beim Sichten von historischen Dampfzügen." Außerdem sei Thomas Ludwig überregional für den Gemeindetag unterwegs und habe nebenbei auch noch mehr als eine Handvoll Ehrenämter, betonte Winter.

In den Dank mit ein schloss Winter Ludwigs Ehefrau Helga Huber-Ludwig, der er einen Blumenstrauß überreichte.

Für den Gemeinderat sicherte Winter zu, dass dieser stets die Hand für eine gute, faire und konstruktive Zusammenarbeit zum Wohle der Gesamtgemeinde reichen werde. "Versprechen darf ich auch, dass wir weiter geschlossen auftreten werden, manchmal auch hart in der Diskussion, aber stets die besten Lösungen für unsere Einwohnerschaft, gemeinsam mit dir, finden werden!"

Als gemeinsame Herausforderungen für die Zukunft nannte nannte Winter u.a.: Die Weiterentwicklung des Baugebiets "Steinigäcker Gänsberg", den Kindergartenneubau, die Weiterentwicklung der Gewerbeflächen, gerade auch in Großeicholzheim und die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens.

Landrat Dr. Achim Brötel sagte, dass heute ein guter Tag für Seckach sei. Erst habe der heimische SVS auswärts gewonnen und dann habe Thomas Ludwig in seinem ganz persönlichen Heimspiel einen klaren Sieg eingefahren. Über 93 Prozent sei ein tolles Ergebnis. Thomas Ludwig sei ein bienenfleißiger Schaffer, der auch Visionen habe. So etwas könne man gar nicht hoch genug bewerten. Zudem sei er als Sprecher der Bürgermeister ein wichtiger und verlässlicher Partner. Der Landrat attestierte Ludwig eine hervorragende Leistungsbilanz, gratulierte und freute sich sehr auf die weitere Zusammenarbeit.

Mudaus Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger gratulierte als Vertreter des Gemeindetags Baden-Württemberg, Kreisverband Neckar-Odenwald-Kreis. Thomas Ludwig habe heute ein hervorragendes Wahlergebnis erreicht. Dies belege das große Vertrauen, das die Seckacher ihm entgegen bringen würden. Auch Dr. Rippberger freute sich auf die weitere Zusammenarbeit mit seinem Amtskollegen.

MdB Alois Gehrig sagte, dass es nach diesem überzeugenden Wahlsieg heute in Seckach etwas zu feiern gebe. Neben dem tollen Abschneiden lobte der Abgeordnete auch die Wahlbeteiligung. Dass jeder zweite zur Wahl gehe, könne man bei dieser Konstellation nicht unbedingt erwarten. Auch das sei ein Erfolg!

Bürgermeister Ludwig dankte den Wählerinnen und Wählern für den großen Vertrauensbeweis und versprach auch in Zukunft in seinem Einsatz, keinen Deut nachzulassen. Sein Dank ging an alle Kollegen und Helfer. Traditionell schloss der offizielle Teil mit dem "Badnerlied", gespielt vom Musikverein.

Die offizielle Amtseinführung von Bürgermeister Thomas Ludwig erfolgt am Montag, 4. Juni, 19 Uhr, im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Seckachtalhalle.