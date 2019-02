Merchingen. (F) Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ravenstein gehen noch in diesem Jahr an die Wahlurne, um einen neuen Bürgermeister zu wählen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend den Wahltermin auf Sonntag, 1. Dezember, festgelegt. Weitere Punkte waren die im Mai stattfindenden Kommunal- und Europawahlen sowie drei vorgelegte Bauanträge, die einstimmig befürwortet wurden.

Die Plätze im Bürgersaal reichten erneut nicht aus, denn so groß war das Interesse der Bürgerschaft, die vom stellvertretenden Bürgermeister Thomas Hornung, der die Sitzung sachlich und souverän leitete, begrüßt wurden.

Ein erster wichtiger Punkt der Tagesordnung war die Bestimmung des Wahltermins für die Bürgermeisterwahl, da, wie Hornung einleitend sagte, die Amtszeit von Bürgermeister Hans-Peter von Thenen zum 29. Februar 2020 ablaufe. Gemäß der Gemeindeordnung ist die Wahl frühestens am Sonntag, den 1. Dezember 2019, und spätestens am 26. Januar 2020 durchzuführen. Hornung schlug seitens der Verwaltung als Wahltermin Sonntag, 1. Dezember 2019, und für eine eventuelle Nachwahl Sonntag, 15. Dezember 2019, vor. Aus dem Gremium gab es hierzu keine Anmerkungen und Wortmeldungen. Einstimmig wurden beide Termine beschlossen.

Die bevorstehenden Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 werfen auch in der Stadt Ravenstein ihre Schatten voraus. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Personen des Gemeindewahlausschusses. Nachdem der erkrankte Bürgermeister Hans-Peter von Thenen den Vorsitz nicht übernehmen kann, wurde als Vorsitzender Bruno Nied vorgeschlagen, als stellvertretender Vorsitzender Hartmut Lang, als Beisitzerin und Schriftführerin Anita Antoni, als Beisitzerin und stellvertretende Schriftführerin Brigitte Stang, als Beisitzerin Carola Hügel, als stellvertretende Beisitzerin Edith Regner und Franz Eberhard. Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen - ebenso wie die Bildung der Wahlbezirke.

Danach befasste sich der Gemeinderat mit drei vorgelegten Bauanträgen, die Ratschreiber Anton Friedlein erläuterte. Zum einen stimmte der Gemeinderat dem Antrag zu, nach dem auf Furstück-Nummer 583 im Neubaugebiet des Stadtteils Unterwittstadt ein Einfamilienhaus und eine Doppelgarage errichtet werden sollen.

Zum anderen billigten die Ratsmitglieder ebenso den Bauantrag mit einem geplanten Anbau einer Wohnung an einem bestehenden Wohnhaus auf dem Grundstück Flurstück-Nummer 3947, Gemarkung Erlenbach. Der Ortschaftsrat von Erlenbach hat dem Bauvorhaben unter gewissen Auflagen zugestimmt, dem der Gemeinderat ebenfalls folgte.

Nächster Punkt war ein Bauantrag zum Abbruch eines Ökonomiegebäudes sowie dessen Wiederaufbau in veränderter Form, auf den Grundstücken 626 und 628, Gemarkung Merchingen. Der Ortschaftsrat stimmte bereits dem Bauvorhaben zu. Der Gemeinderat stimmte ebenfalls einstimmig.

Beim letzten Punkt informierte Hornung über die weitere Unterbringung von Flüchtlingen in der Stadt. Nachdem es keine Anfragen aus dem Gemeinderat gab, informierte Hornung darüber, dass im Birkenweg in Merchingen ein weiteres Einfamilienhaus zur Unterbringung von Flüchtlingen gefunden und von der Stadt zwischenzeitlich angemietet wurde. Die einst angestrebte Containerlösung sei somit vom Tisch.