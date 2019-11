Ravenstein. (joc/ahn) Über 500 Besucher füllten bei der Bürgermeisterkandidaten-Vorstellung am Mittwochabend das Merchinger Schloss und demonstrierten damit, dass ihnen die Zukunft Ravensteins wichtig ist. Auf dem Podium saßen drei von insgesamt vier Bewerbern; nur Amtsinhaber Hans-Peter von Thenen fehlte (wieder einmal) bei einer für ganz Ravenstein bedeutenden Veranstaltung und sammelte damit weitere Minuspunkte in der Bevölkerung.

Als der souverän durch das Programm führende Bürgermeister-Stellvertreter Peter Maurer zu Beginn eine kurzfristig eingegangene Mail von von Thenen verlas, in der dieser erklärte, dass er „aus persönlichen Gründen“ heute nicht erscheine, brandeten lang anhaltende Buh-Rufe auf, und das Wort „Feigling“ hallte durch den Saal.

Dies blieben die einzigen Unmutsbekundungen an einem ansonsten sehr harmonischen Abend. Das lag in erster Linie an den Kandidaten Ralf Killian, Ulrike Quoos und Reiner Rosenitsch, die trotz aller Rivalität stets freundlich und fair miteinander umgingen. Auch so kann Wahlkampf gehen!