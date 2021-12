Von Joachim Casel und Andreas Hanel

Osterburken. Wie ticken die beiden Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am Sonntag in Osterburken? Wer steckt hinter den Programmen und Inhalten? Wir haben Amtsinhaber Jürgen Galm und seinem Herausforderer Benjamin Henn acht ganz persönliche Fragen gestellt. Ihre Antworten geben einen kleinen Einblick in ihr Privatleben und zeigen, was sie mit der Römerstadt verbindet. Die Wahllokale sind am Sonntag bis 18 Uhr geöffnet. Gegen 19 Uhr ist dann mit der Verkündung des Ergebnisses zu rechnen.

Jürgen Galm. Foto: privat

Alter: 60

Beruf: Bürgermeister / Diplom-Verwaltungswirt

Familienstand: verheiratet, zwei Kinder

Hobbys: Radfahren, Wandern, Lesen, Sudoku, Gartenarbeit und Bewegung an der frischen Luft

Sein Wahlslogan: Gemeinsam. Zukunft. Gestalten.

Welche Schlagzeile möchten Sie am Montag nach der Wahl in der RNZ lesen?

"Hohe Wahlbeteiligung in der Römerstadt – Osterburken setzt auf Erfahrung und Kompetenz"

Wie verbringen Sie den Wahlsonntag?

Der Sonntag gehört der Familie, also ein gemeinsames Mittagessen mit unseren Kindern und nachmittags ein Spaziergang, um frische Luft zu tanken.

Mit welchem Getränk würden Sie den Wahlsieg begießen: Sekt, Selters oder doch was ganz anderes?

Zur Bürgermeisterwahl gehört in normalen Zeiten ein "Bürgermeister-Bier", allerdings hoffe ich, im kleinen Kreis mit einem Glas Sekt anstoßen zu können.

Ein Satz an die Wähler: Weshalb sollten sie Ihnen ihre Stimme geben?

Weil ich ein hoch motivierter, unabhängiger und erfahrener Verwaltungsfachmann mit Ortskenntnissen bin, über ein parteiübergreifendes Netzwerk verfüge und weil ich mit Tatkraft, Offenheit, Fairness sowie im direkten Dialog gemeinsam an einer guten Zukunft für unsere Heimatstadt weiterbauen möchte.

In Osterburken gibt es viele schöne Ecken. Haben Sie hier einen Lieblingsplatz?

Besonders schätze ich die Ruhe in unseren Wäldern und das Kirnau- und Rinschbachtal. Ein sehr schöner Ort ist der Römerturm, da der Ausblick herrlich ist.

Wie beschreiben Sie die Stadt Osterburken einer Person, die sie (noch) nicht kennt?

Osterburken besitzt innovative Firmen, ein vielfältiges Vereinsleben mit viel bürgerschaftlichem Engagement und eine hervorragende verkehrliche Anbindung. Osterburken ist eine tolle Schulstadt und vereint dörflichen mit kleinstädtischem Charakter.

Was mögen Sie an den Osterburkenern?

Die generationenübergreifende Bereitschaft, sich mit viel Herzblut im Ehrenamt einzubringen, die Pflege von lieb gewonnenen Traditionen, die Offenheit für Neues, aber auch Bodenständigkeit.

Wie sieht Ihr perfekter Tag aus?

Grundlage ist, dass alle Menschen in meinem Umfeld gesund und munter sind. Zu einem perfekten Tag gehören auch vielfältige, spannende Aufgaben und nette Begegnungen sowie das gemeinsame Lösen von Herausforderungen und Zeit für Familie und Freunde.

Benjamin Henn. Foto: privat

Alter: 34

Beruf: Sachgebietsleiter für Kultur, Vereine, Sport und Freizeit

Familienstand: ledig

Hobbys: Schwimmen, Lesen, Zeit mit der Familie und den Freunden verbringen sowie Musik

Sein Wahlslogan: Erfolg hat drei Buchstaben - "TUN!"

Welche Schlagzeile möchten Sie am Montag nach der Wahl in der RNZ lesen?

"Der neue Bürgermeister von Osterburken heißt Benjamin Henn und wir gratulieren ihm herzlich".

Wie verbringen Sie den Wahlsonntag?

In Quarantäne.

Mit welchem Getränk würden Sie den Wahlsieg begießen: Sekt, Selters oder doch was ganz anderes?

Normalerweise mit einem Glas Sekt oder Wein. So dann wohl mit einem Tee.

Ein Satz an die Wähler: Weshalb sollten sie Ihnen ihre Stimme geben?

Weil ich etwas bewegen kann und will. Jung, dynamisch und verlässlich bin ich, ganz nach meinem Motto – Erfolg hat drei Buchstaben: tun!

In Osterburken gibt es viele schöne Ecken. Haben Sie hier einen Lieblingsplatz?

Mit meiner Kindheit verbinde ich das Bahnhofsgebäude, da ich dort viel Zeit verbracht habe. Deshalb liegt mir am Herzen, dieses Gebäude zu erhalten und etwas daraus zu machen.

Wie beschreiben Sie die Stadt Osterburken einer Person, die sie (noch) nicht kennt?

Eine Kleinstadt mit viel Potenzial, viel Tradition und Brauchtum. Dazu eine Menge lieber Menschen.

Was mögen Sie an den Osterburkenern?

Die offene und ehrliche Art, mit der man mich auch empfangen hat.

Wie sieht Ihr perfekter Tag aus?

Arbeitsalltag: Ein Projekt umsetzen und zum Abschluss bringen, das einen Mehrwert für die Bürger*innen schafft.

Privat: Zeit mit den liebsten Menschen verbringen und momentan symptomfrei werden.