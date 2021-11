Osterburken. Seit dem Jahr 2006 leitet Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm bereits die Geschicke der Römerstadt. Jetzt strebt er eine dritte Amtszeit im Osterburkener Rathaus an. In der Rhein-Neckar-Zeitung erläutert der erfahrene Kommunalpolitiker seine Motivation für eine weitere Amtszeit:

"Was mir an meinem Beruf große Freude bereitet, sind die Begegnungen mit den Menschen. Die Ideen und das große bürgerschaftliche Engagement in unserer Stadt bestärken mich in meiner Entscheidung, erneut zu kandidieren. Ich bin hoch motiviert und möchte gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern auch die neuen Herausforderungen, Aufgaben und Projekte in den kommenden Jahren in bewährter Weise anpacken: mit Tatkraft, Offenheit und Fairness sowie im direkten Dialog mit den Menschen vor Ort. Sehr gerne will ich zusammen mit ihnen an einer guten Zukunft für unsere gemeinsame Heimatstadt weiterbauen.

> Viel erreicht: Freude und Dankbarkeit erfüllen mich beim Blick auf das, was wir in den vergangenen 16 Jahren zusammen in Osterburken, Schlierstadt, Bofsheim und Hemsbach erreicht haben. Gemeinsam haben wir zahlreiche Projekte erfolgreich umgesetzt und für weitere bedeutende die Grundsteine gelegt. Aus der Reihe des Erreichten ragen der Neubau der Realschule, die weitere Erschließung des Regionalen Industrieparks Osterburken (RIO) sowie die Schaffung von über 100 neuen Bauplätzen heraus. Ebenso konnten in allen Stadtteilen zahlreiche Immobilienobjekte angekauft und zum Teil abgerissen werden. Damit wurden wichtige Grundlagen für die weiteren Entwicklungen geschaffen.

Nicht auf den ersten Blick sichtbare, aber dennoch maßgebliche Verbesserungen erzielten wir u. a. mit der Sanierung der Gruppenkläranlage in Roigheim sowie der Erneuerung des Leitungsnetzes in diversen Straßen im Bereich der Wasser- und Abwasserinfrastruktur. Von überregionaler Bedeutung ist die Einrichtung eines neuen Notarztstandorts sowie unser Beitrag zum Neubau des GTO.

Insgesamt wurden rund 80 Millionen Euro investiert – und das, ohne dass in den vergangenen 16 Jahren Kredite aufgenommen oder Steuerhebesätze erhöht werden mussten. Mit der "Bürgerwerkstatt" wurde zudem eine Möglichkeit der Bürgerbeteiligung geschaffen. Das Thema "Römerstadt" wurde u. a. mit dem Bau des Römerturms, dem "Römer-Pfad" sowie der offiziellen Bezeichnung als Römerstadt weiter ausgebaut. Im Bereich Nachhaltigkeit leisten wir mit einigen städtischen Fotovoltaikanlagen sowie der Erstellung eines Leitfadens zur Errichtung von Freiflächenfotovoltaikanlagen einen Beitrag zur regenerativen Stromgewinnung. Daneben wurden wir zur Fairtrade-Stadt ernannt.

> Wir haben noch viel vor! Durch das Ausschöpfen aller Fördermöglichkeiten und einer vorausschauenden Finanzplanung haben wir eine solide finanzielle Grundlage geschaffen, sodass die anstehenden Projekte mit Zuversicht angegangen werden können.

Für die Projekte Neubau des Feuerwehrhauses, Erneuerung der Ortsdurchfahrt Schlierstadt, Sanierung der Hedwig-, Adolf-Kolping- und Martinstraße sowie Bau des Römerspielplatzes "Neptun" liegen bereits Planungen und Förderzusagen vor oder stehen in Aussicht.

> Bildung und Betreuung: Als Familienvater erachte ich Bildung und Betreuung als absolut wichtig. Deshalb darf es auch kein längeres Zögern geben, wenn es nun um den Neubau eines Kindergartens in der Kernstadt geht. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns in den kommenden Monaten auf einen Standort einigen und die Planungen beginnen können. Dringend notwendig sind auch Renovierungsmaßnahmen in allen anderen Kindergärten. Damit verbunden ist die Daueraufgabe der Weiterentwicklung unserer Bildungs- und Betreuungsangebote. Weitere städtebauliche Wunschprojekte sind für mich die Sanierung bzw. der Neubau der Baulandhalle sowie die Neugestaltung des Marktplatzes unter Einbeziehung noch ausstehender lokaler Hochwasserschutzmaßnahmen.

> Bahnhof und Post: Am Herzen liegt mir auch das Bahnhof- und Postareal. Hierfür haben wir bereits die Kommunalentwicklung mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Letztlich geht es darum, miteinander und unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen ein bestmögliches und auf die Zukunft hin ausgerichtetes Konzept für das gesamte Areal zu entwickeln. Dazu braucht es Mut und Optimismus. Beides habe ich!

Natürlich muss aber klar sein, dass nicht alle Maßnahmen zeitgleich ausgeführt werden können. Der Osterburkener Gemeinderat ist der Ort, an dem Reihenfolge und Priorisierung der einzelnen Projekte festgelegt werden müssen.

> Entwicklung in den Stadtteilen: Neben alldem will ich auch die Entwicklung in den Stadtteilen vorantreiben. Seit Jahren sind wir dezentral strukturiert und haben in jedem Stadtteil eine Feuerwehr, einen Kindergarten und ein rühriges Vereinswesen. So gilt es, die Erschließung neuer Bauflächen voranzutreiben, um jungen Menschen Perspektive bieten zu können. Längere Zeit wird schon über ein Budget diskutiert, welches die Arbeit in den Stadtteilen erleichtern soll. Dieses Budget will ich in enger Abstimmung mit den Ortsvorstehern und Ortschaftsräten auf den Weg bringen und somit auch neuen Gestaltungsspielraum für Kleinprojekte eröffnen.

Ebenso auf meiner Agenda stehen u. a. der Ausbau des Klimaschutzes und der Bürgerbeteiligung. Hierzu zählt auch die Einbeziehung der Jugend und deren Bedürfnisse.

> Vereinsmensch: Als "Vereinsmensch" seit Kindertagen dürfen sich auch unsere Vereine und Gruppierungen sowie die Feuerwehren, DRK und DLRG meiner vollsten Unterstützung sicher sein.

> Erfahren, menschlich und engagiert: Aufgrund meiner Qualifikation als Diplom-Verwaltungswirt, mehreren beruflichen Stationen in verschiedensten Verwaltungsbereichen und meiner reichhaltigen Berufserfahrung habe ich eine umfassende Übersicht auf alle Aspekte der Verwaltung und Kommunalpolitik. Ich bin bestens vernetzt und habe gute Kontakte zur Kreis-, Regional- und Landesebene sowie Fördermittelstellen, die ich gut für die Interessen unserer Stadt einzusetzen weiß. So engagiere ich mich unter anderem auch im Kreis- und Städtetag für die Belange der Römerstadt Osterburken.

Hinzu kommt, dass ich engagiert, parteiübergreifend sowie integrierend handle und als Sportler Ausdauer sowie Durchhaltevermögen besitze und nicht einknicke, wenn es schwierig wird.

So bringe ich alles mit, was in dieser bewegenden Zeit benötigt wird, um eine Stadt wie Osterburken in eine gute Zukunft zu führen!"