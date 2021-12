Osterburken. (joc/ahn) "41,6 Prozent ist für mich ein gutes Ergebnis", teilte der Herausforderer bei der Bürgermeisterwahl in Osterburken, Benjamin Henn, auf Anfrage der RNZ mit. In der Tat ist das Ergebnis für den 34-Jährigen mehr als ein Achtungserfolg. Denn seiner Kandidatur ist es zu verdanken, dass es am Ende doch zu einem richtigen Zweikampf kam – ein gutes Zeichen für die Demokratie.

Das sieht auch Henn so: "Es war wichtig, dass es eine Wahl für die Menschen mit einem ernst zu nehmenden Gegenkandidaten gab." Dass er eine wirkliche Alternative auf dem Chefsessel im Osterburkener Rathaus ist, davon sind wohl einige überzeugt, denn 1031 Wähler setzten ihr Kreuz bei dem 34-Jährigen. Für den Wahlsieg hat dies allerdings nicht gereicht. "Osterburken hat für ein ,weiter so‘ gestimmt", erkennt Henn an. Doch er zieht auch Positives aus der Wahl: "Ich habe sehr viel gelernt und viele schöne Begegnungen gehabt."

Natürlich habe er insgeheim auf mehr Stimmen für sich gehofft, "aber mir war es wichtig, authentisch und ehrlich zu sein. Das habe ich geschafft", so der Sachgebietsleiter für Kultur, Vereine, Sport und Freizeit. Und wer weiß: Wenn im Endspurt sein Quarantäneaufenthalt nicht dazwischengekommen wäre, wäre die Wahl womöglich noch enger ausgegangen. "Bei vier Wochen Wahlkampf eine davon zu fehlen, ist sicherlich nur schwer zu verdauen", erklärt Henn, ordnet aber ein: "Was es letztendlich bewirkt hat, kann ich nicht einschätzen."

Und wie geht es jetzt weiter? Wird es Benjamin Henn in acht Jahren wieder probieren? "Grundsätzlich bleibt Osterburken immer ein Teil meiner Heimat. Ich kann aber nicht sagen, was in acht Jahren sein wird. Ich würde mir für Osterburken wünschen, dass die gemachten Versprechen gehalten werden und die Stadt für die Menschen noch lebenswerter wird."