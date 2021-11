Osterburken. (ahn/joc) In gut einer Woche wählt Osterburken einen neuen Bürgermeister. Dabei haben die Bürgerinnen und Bürger die Wahl zwischen dem Amtsinhaber Jürgen Galm (60) und dem Herausforderer Benjamin Henn (34). Als wichtige Entscheidungshilfe für die Frage, bei wem die Wähler am Sonntag, 5. Dezember, ihr Kreuz machen sollen, fand am gestrigen Donnerstag in der Baulandhalle die Vorstellung der zwei Kandidaten statt, die sich und ihr Programm präsentierten. Anschließend beantworteten sie Fragen aus der Bürgerschaft.

Dass die Wahl mit Spannung erwartet wird, zeigte die große Zahl der Zuschauer aus Osterburken, Schlierstadt, Bofsheim und Hemsbach: Tausende Interessierte verfolgten die Kandidatenvorstellung. Allerdings waren aufgrund der Corona-Situation lediglich knapp 60 Zuschauer vor Ort in der Baulandhalle – mit Abstand und Maske. Alle anderen Interessierten verfolgten die Veranstaltung im Livestream, den die Firma Blackout Eventmanagement aus Hainstadt organisierte. Wie deren Chef Manfred Schwing mitteilte, saßen gegen Ende der Veranstaltung rund 2000Zuschauer daheim an den Bildschirmen. Sie unterstrichen damit eindrucksvoll, wie wichtig ihnen die Zukunft ihrer Heimatstadt ist.

Und nicht nur die Wahrung der Corona-Regeln wurde vonseiten der Stadtverwaltung beachtet, sondern auch die der Fairness. Denn für die Moderation hatte man mit Martin Dambach vom SWR einen unvoreingenommenen "Externen" engagiert, der souverän und gekonnt durch den Abend führte.

Einige Bürger nutzten die Gelegenheit, um Fragen zu stellen. Foto: joc

Nachdem dieser vom Wahlausschussvorsitzenden Martin Brümmer begrüßt wurde, erklärte der Moderator die Regeln für den Abend: Jeder der beiden Kandidaten hatte 20 Minuten Zeit, um sich und sein Programm vorzustellen. Technische Hilfsmittel wie etwa eine Präsentation mit Medien waren dabei nicht erlaubt. Während der jeweiligen Vorstellung musste der Gegenkandidat den Saal verlassen. Die Reihenfolge der Präsentationen richtete sich nach dem Eingang der Bewerbungen. Das hieß: Amtsinhaber Jürgen Galm machte den Anfang, dem sich dann der Herausforderer Benjamin Henn anschloss (zu den Gründen, warum die beiden Kandidaten sich beworben haben: siehe Artikel unten).

Danach waren die Bürger dran, die ihre Fragen an die Kandidaten stellen konnten. Diejenigen, die nicht vor Ort sein konnten, hatten im Vorfeld die Möglichkeit, ihre Fragen an die Stadtverwaltung zu schicken, die Moderator Martin Dambach verlas. Themen bei der Fragerunde waren die wichtigen Gebäude im Stadtkern wie Bahnhof, Post und Neubau des Feuerwehrgerätehauses. Außerdem wichtige Institutionen wie Schulen und Kindergärten. Verkehrspolitisch war der Ausbau wichtiger Verkehrsadern ebenfalls von großem Interesse. Angesichts des Regierungswechsels in Berlin standen natürlich auch die Erneuerbaren Energien im Fokus.

Trotz mancher kritischer Fragen blieb es stets fair und sachlich – ein Umgang, den die beiden Bewerber auch untereinander pflegten.

Nun haben die Bürger der Römerstadt noch gut eine Woche Bedenkzeit, bis sie sich für einen der beiden Kandidaten entscheiden müssen. Überzeugen konnten auf jeden Fall beide. Wer am Ende des Tages in der Gunst der Wähler vorne steht, wird sich am 5. Dezember entscheiden.

Info: Über die Inhalte der beiden Kandidaten sowie die anschließende Fragerunde werden wir am Samstag noch ausführlich berichten.

Amtsinhaber Jürgen Galm: "Hoch motiviert, engagiert und hellwach möchte ich den Weg mit Ihnen weitergehen"

Osterburken. (joc/ahn) Was qualifiziert den jeweiligen Bewerber für das Amt des Bürgermeisters in Osterburken? In ihrer persönlichen Vorstellung schilderten die Bewerber ihre jeweiligen Vorzüge:

Jürgen Galm: "Als kompetenter, erfahrener und vernetzter Verwaltungsfachmann verfüge ich über den für Bürgermeister einschlägigen Studienabschluss als Diplom-Verwaltungswirt (FH) und einen reichen Erfahrungsschatz in der Kommunalpolitik. Hinzu kommen beste Kontakte auf Kreis-, Regional- und Landesebene, die ich für die Interessen unserer Stadt einzusetzen weiß.

In den vergangenen beiden Amtsperioden als Bürgermeister konnte ich zeigen, dass auf mein Wort Verlass ist und dass das Wohl unserer gemeinsamen Heimatstadt für mich immer oberste Richtschnur ist. So handle ich unabhängig, parteiübergreifend und integrierend.

Bei allem ist es mir wichtig, für alle Menschen stets ein offenes Ohr zu haben und sie mit ihren Anliegen ernst zu nehmen. So bin ich für kleine und große Anliegen persönlich da und ansprechbar.

Als Familienmensch kenne ich sowohl die Interessen und Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie der Senioren.

Als Vereinsmensch schätze ich auch das Vorhandensein zahlreicher Vereine und Gruppierungen sowie das ehrenamtliche Engagement, was mir gerade aufgrund meiner persönlichen Biografie sehr am Herzen liegt. Nicht zu vergessen sind auch die in Osterburken, Bofsheim, Hemsbach und Schlierstadt von Stadt, Vereinswelt und Bürgerschaft gemeinsam gepflegten Traditionen, Feste und Veranstaltungen vor Ort. Diese unterstütze ich sehr gerne, da sie ein Gemeinschaftsgefühl entstehen lassen und zeigen, dass unsere Stadt nicht nur ein Wohn-, sondern auch ein gemeinsamer Lebensort ist.

Wir in Osterburken, Bofsheim, Hemsbach und Schlierstadt sind schon immer gemeinsam aktiv und auf einem guten Weg in die Zukunft. Hoch motiviert, engagiert und hellwach möchte ich diesen Weg gemeinsam mit Ihnen weitergehen!"

Herausforderer Benjamin Henn: "Lasst es uns gemeinsam anpacken, denn Erfolg hat drei Buchstaben: Tun!"

Osterburken. (joc/ahn) Herausforderer Benjamin Henn stellte in seiner persönlichen Vorstellungsrunde seinen bisherigen Werdegang vor und warum er in Osterburken Bürgermeister werden will:

Benjamin Henn: "Ich bin der Neue in der Runde – neu und dynamisch. Vor meinem ersten Studium hatte ich zwei Auslandsaufenthalte, die mich sehr geprägt haben. Nach meinem Studium habe ich zwei Praktika bei Porsche und beim Olympiapark München absolviert.

In der Gemeinde Hallbergmoos war ich dann Info-Office- und Sportparkmanager, da war ich Ansprechpartner und Bindeglied zwischen Firmen und Verwaltung. Außerdem habe ich berufsbegleitend ein internationales Wirtschaftsstudium absolviert und in Hallbergmoos Akzente auf dem wirtschaftlichen und kulturellen Sektor gesetzt.

Ich bin jung, dynamisch und neu. Jung bedeutet: offen, tolerant, aber auch mutig; dynamisch heißt: in Bewegung bleiben, Konzepte planen, sich anpassen und rechtzeitig reagieren; neu heißt: neue Wege gehen, neue Ideen einbringen – ich möchte das neue Gesicht für Osterburken sein.

Warum will ich nun Bürgermeister in Osterburken werden? Zunächst einmal zur Frage, warum ich grundsätzlich Bürgermeister werden möchte: Ich habe gesehen, was Kommunalpolitik alles bewegen kann. Eine Kommune braucht dafür einen starken Bürgermeister. Denn ich habe auch gesehen, wie ein Bürgermeister durch das Aufschieben von Entscheidungen die Bürger demotivieren kann.

Das heißt für mich: Entscheidungen fällen. Dazu gehört eine gewisse Führungskompetenz mit einer natürlichen Autorität. Dazu gehört aber auch, Kritik einzufordern und den Mut zu haben, auch unbeliebte Entscheidungen zu treffen.

Und warum will ich in Osterburken Bürgermeister werden? Weil hier für mich Heimat ist – verbunden mit Emotionen, Familien und Freunden. Außerdem hat die Stadt Osterburken Potenzial – sowohl städtebaulich als auch bei der Ansiedlung von Firmen.

Lasst es uns gemeinsam anpacken. Denn Erfolg hat drei Buchstaben: Tun!"