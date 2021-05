Höpfingen. (adb) Kurz vor Ablauf der Frist für die am 13. Juni stattfindende Höpfinger Bürgermeisterwahl hat ein neuer Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen: Samuel Speitelsbach aus Hüngheim hat sich bereits mehrfach in anderen Gemeinden für das Amt des Bürgermeisters beworben – unter anderem in Adelsheim. Eine gute Figur hatte er dabei nicht abgegeben.

Von 2217 gültigen Stimmen waren nur neun auf Speitelsbach entfallen. Davon ließ sich der Hüngheimer, der nach eigenen Angaben Ingenieur ist, offensichtlich nicht entmutigen. Er will nun in Höpfingen gegen den seit 2013 tätigen Amtsinhaber Adalbert Hauck, Kämmerer Christian Hauk und den Elektrotechnikermeister Michael Volk antreten.

Die Bewerberfrist endete am Montag um 18 Uhr. Wie das Rathaus auf Nachfrage der RNZ bestätigte, gingen bis dahin beim Wahlausschuss, den Bürgermeisterstellvertreter Helmut Häfner leitet, vier Bewerbungen ein. Die Kandidaten stellen sich am Donnerstag, 20. Mai, ab 19 Uhr in der Höpfinger Sporthalle den Fragen der Bürger. Interessierte müssen sich unter Telefonnummer 06283/2206-26 anmelden. Weil die Teilnehmerzahl coronabedingt auf 160 Personen begrenzt ist, wird die Vorstellung zeitgleich ins Internet übertragen.

Zu finden ist das Video auf Youtube im Kanal "Gemeinde Höpfingen" sowie unter www.hoepfingen.de/wahlen auf dem Internetauftritt der Gemeinde. Am Freitag, 21. Mai, folgt um 19 Uhr eine weitere Vorstellungsrunde in der Turnhalle in Waldstetten, an der 32 Personen teilnehmen können. Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr.