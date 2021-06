Höpfingen. (RNZ) Wer soll die Geschicke im Quetschedorf in den kommenden acht Jahren lenken? Die Bürgermeisterwahl am Sonntag soll Antwort auf diese Frage geben. Neben Amtsinhaber Adalbert Hauck kandidieren Kämmerer Christian Hauk, TSV-Vorsitzender Michael Volk und der erfolglose Dauerbewerber Samuel Speitelsbach für die Stelle als Verwaltungschef in Höpfingen. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat vorab die drei ernstzunehmenden Kandidaten eingehend befragt. Hier die Antworten von Adalbert Hauck.

Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen: Warum sollten die Bürger in Höpfingen und Waldstetten am Sonntag ihr Kreuzchen hinter Ihrem Namen machen?

In den letzten acht Jahren konnte ich beweisen, dass trotz klammer Kassen viele Projekte umgesetzt, zahlreiche Probleme gelöst, Wünsche und Herausforderungen angegangen und erfolgreich durchgeführt werden konnten – wie Straßen- und Stadtsanierung, Umsetzung des Brandschutzes in der Schule und Umbau zum Kleinkind-Kindergarten, Friedhofsgestaltungen, neue Feuerwehrfahrzeuge, Errichtung des Seniorenheims, Ansiedlung des Netto-Markts und vieles mehr.

Was hebt Sie von Ihren Mitbewerbern ab? Wo sehen Sie die Unterschiede, die möglicherweise wahlentscheidend sein könnten?

Meine Erfahrungen aus acht Jahren Bürgermeister von Höpfingen lassen mich zu Beginn der neuen Amtszeit sofort durchstarten, ohne mich groß in Verwaltung oder die Problematik einarbeiten zu müssen. Gleichzeitig ist es jedoch notwendig, auch Mehrheiten für die angehenden Projekte in der Bevölkerung und den Gremien zu finden. Auch hier kann ich auf die langjährige Erfahrung und erfolgreiche Arbeit sowie mein kommunales Netzwerk zurückgreifen.

Was sind die Höpfinger Themen der kommenden Jahre? Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf?

Die größten Probleme werden weiterhin die geringen Finanzmittel für die Verwirklichung der beiden Großprojekte Dorfgemeinschaftshaus in Waldstetten und Feuerwehrgerätehaus in Höpfingen sein. Hier bedarf es einer guten Planung und Kostenermittlung, was dringend notwendig ist und was wünschenswert wäre. Es ist utopisch, im September 2021 noch einen Förderantrag zu stellen, ohne diesen Bedarf mit den Verantwortlichen und den Gremien abgestimmt sowie die Kosten ermittelt zu haben.

Inwieweit werden Sie sich für eine Tempo-30-Regelung in Höpfingen und Waldstetten einsetzen?

Höpfingen und Waldstetten sind unterschiedlich zu betrachten. In Waldstetten besteht bereits in "Glöckle I" eine Tempo-30-Zone. Im alten Ortsbereich selbst wird es durch die Landstraße schwer sein, eine zusätzliche Tempo-30-Zone auszuweisen. Anders in Höpfingen. Hier wäre tatsächlich alles links und rechts der Bundesstraße als Tempo-30-Zone ausweisbar. Inwieweit dies umgesetzt wird, bleibt einer zukünftigen Entscheidung des Gemeinderats belassen. Ich selbst würde sie unterstützen.

Wie wollen Sie die prekäre finanzielle Lage Höpfingens verbessern?

Höpfingen wird auch in Zukunft von den Zuweisungen des Landes abhängen. Zusätzliche Industrie anzusiedeln, scheitert an der Topografie im Tal und den nicht vorhandenen notwendigen Flächen für Gewerbebetriebe. So ist es jedoch wichtig, dass die Einwohnerzahl nicht weiter schrumpft und im Verbandsindustriepark des GVV in Walldürn Arbeitsplätze geschaffen werden, so dass auch Höpfingen davon profitieren kann. Auch die Umsetzung des Windkraftprojekts am Kornberg wird uns eine sichere Einnahmequelle für die Zukunft sein.

Mit welchem Konzept hat das Familienbad eine dauerhafte Zukunft?

Leider konnten wir das bisherige neue Konzept noch gar nicht umsetzen, da seit letztem Jahr im März das Schwimmbad geschlossen ist. Wir werden zukünftig die laufenden Kosten damit senken und haben sowohl die DLRG als auch die anderen Nutzer stärker in die Pflicht genommen. Ob unsere Rechnung aufgeht, muss nun die nähere Zukunft zeigen. Dankbar sind wir auch dem Verein "Pro Bad", mit dem wir zusammen den Erhalt des Schwimmbads weiter entwickeln werden.

Wo sollen Bauplätze in naher Zukunft geschaffen werden, wenn Sie Bürgermeister werden?

Bauplätze innerhalb des Orts zu schaffen, ist nur unter größter Anstrengung der Beteiligten möglich, da sich die Grundstücke zumeist in Privatbesitz befinden und nur selten Verkaufsbereitschaft besteht. Hier tritt die Gemeinde weiterhin als Vermittler auf, um alle an einen Tisch für eine zufriedenstellende Lösung zu bringen. Nichtsdestotrotz wird es notwendig sein, dass sowohl "Glöckle III" als auch "Heidlein III" zeitnah angegangen und mit den Planungen begonnen wird.

In kommunalpolitischen Diskussionen fällt häufig das Schlagwort Transparenz. Wie sehen Sie Höpfingen da aufgestellt? Ist der Austausch zwischen Verwaltung, Gemeinderat und Bürgern offen und konstruktiv?

Gerade die Begriffe Offenheit, Kompromisslösung und Diskussion bedingen das Schlagwort "Transparenz" und waren in den letzten acht Jahren meiner Auffassung nach gegeben, da mir dies schon immer ein wichtiges Anliegen bei meiner Arbeit war. Allerdings sind viele Sachverhalte so komplex und bedingen eine intensive Beschäftigung mit dem Thema, dass zumeist nur vereinzelt Bürger an ausgesuchten Problemlösungen mitdiskutieren und sich bei der Umsetzung beteiligen. Aber auch hier steht meine Tür weiterhin offen für Anregungen und konstruktive Kritik.

Wünsche und Hoffnungen begleiten den Sonntag. Wie muss der Wahltag laufen, damit Sie am Abend ein positives Fazit ziehen können?

Ich würde mich freuen, wenn der Wähler meine erfolgreiche Arbeit der letzten acht Jahre anerkennen und mich mit dem Auftrag versehen würde, weitere acht Jahre die Geschicke von Höpfingen und Waldstetten als verantwortlicher Bürgermeister zu lenken. So hoffe ich, dass es am Abend des 13. Juni bereits ein eindeutiges Ergebnis geben wird und die Ungewissheit ein Ende hat.