Von Dominik Rechner

Hardheim. Es ist sicher die spannendste Frage, die die Bürger der Gemeinde Hardheim in diesen Tagen umtreibt: Wer wird am 8. Mai zum neuen Bürgermeister gewählt? Eigentlich ist alles gesagt vor der Wahl. Ihren beruflichen Hintergrund und ihre Ziele für Hardheim haben Stefan Grimm, Holger Nickert und Daniel Weber ausführlich vorgestellt. Doch wie tickt der Mensch hinter den Kandidaten? Unsere persönlichen Fragen und die zugehörigen Antworten sollen Aufschluss darüber geben. Und am Sonntagabend gegen 19 Uhr wird dann feststehen, wer die Wahl für sich entschieden hat, oder ob ein zweiter Wahlgang nötig wird.

Stefan Grimm (44) ist Dipl. Betriebswirt (BA), Associated Partner bei MHP und Projektleiter. Er ist seit 2010 verheiratet mit Jessica Grimm und hat vier gemeinsame Kinder im Alter von drei bis zehn Jahre. Seine Hobbys und Leidenschaften sind Kommunalpolitik, Grillen, Fahrradfahren sowie sein Garten. Foto: Dominik Rechner

> In Hardheim gibt es einige schöne Ecken. Wo ist Ihr Lieblingsort?

Stefan Grimm: In der Natur am Wurmberg mit Blick über Hardheim.

Holger Nickert: Der "Babion" auf dem Schmalberg

Daniel Weber: Der Schlossplatz spiegelt vieles wider, was Hardheim ausmacht – Geschichte und Tradition, Kultur, Feste und Veranstaltungen.

> Wie beschreiben Sie den Ort Hardheim einer Person, die ihn nicht kennt?

Stefan Grimm: Idyllische Lage, abwechslungsreiche Landschaft, perfektes Kindergarten- und Schulangebot, aktives Vereinsleben und mit der riesigen Chance, als kleine Gemeinde mit einem lebendigen Ortsmittelpunkt und Einkaufserlebnis Großes zu schaffen.

Holger Nickert: Hardheim ist die Perle des Erftals, schön gelegen, ideal zum Wandern und Fahrrad fahren und immer einen Besuch wert.

Daniel Weber: Meine Heimat.

Holger Nickert (55) ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater und lebt in einer eheähnlichen Gemeinschaft. Seine Hobbys und Leidenschaften sind Handball, die Freiwillige Feuerwehr und lesen. Foto: Adrian Brosch

> Was mögen Sie an den Hardheimern?

Stefan Grimm: Sie wissen, dass nicht alles rund läuft, und wollen das ändern.

Holger Nickert: Mit dem Begriff "den Hardheimern" tue ich mir schwer. Es ist die Vielfalt der Personen in Hardheim und seinen Ortsteilen.

Daniel Weber: Jeder Ortsteil hat seine eigene Identität.

> Und was ist Ihre schönste Erinnerung an Hardheim?

Stefan Grimm: Vor 16 Jahren habe ich in der Erftalhalle meine Frau kennengelernt.

Holger Nickert: Die Feier der Mittleren Reife mit meinen Schulkameraden und -kameradinnen.

Daniel Weber: Der größte Teil meines Lebens hat sich in Hardheim abgespielt, daher habe ich ganz viele schöne Erinnerungen.

​Daniel Weber (39) ist s tellvertretender Verwaltungsleiter des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn. Er ist verheiratet, hat eine Tochter, das zweite Kind kommt voraussichtlich im Juni zur Welt. Seine Hobbys und Leidenschaften sind seine Familie, die Fastnacht und Skifahren. Foto: Adrian Brosch

> Wie sieht Ihr perfekter Tag aus?

Stefan Grimm: Mein Tag ist perfekt, wenn ich am Ende eines Tages zufrieden auf Erreichtes zurückblicken kann.

Holger Nickert: Mit meiner Lebensgefährtin in deren Heimatland (Frankreich) im Süden am Meer die Seele baumeln lassen und am Abend in einem kleinen einheimischen Restaurant leckeren Fisch mit einem Glas frischen Weißwein genießen.

Daniel Weber: Ich habe in den letzten Wochen alles gegeben, viele Termine wahrgenommen, bin in allen Ortsteilen an jedes Haus gelaufen – ich freue mich auf einen freien Tag.

> Wie verbringen Sie den Wahlsonntag?

Stefan Grimm: Es ist auch Muttertag, und zwischen Kirche und dem Warten auf das Wahlergebnis stehe ich am Grill und genieße Zeit mit meiner Familie, meinen Eltern und Schwiegereltern.

Holger Nickert: Ich werde zu Hause einen Kriminalroman von Liliane Fontaine lesen und um 18 Uhr auf dem Schlossplatz in Hardheim sein.

Daniel Weber: Ganz entspannt im Kreis der Familie.

> Welche Schlagzeile möchten Sie am Montag nach der Wahl in der RNZ lesen?

Stefan Grimm: Hardheim entscheidet sich mit Stefan Grimm für frischen Wind und den Blick von außen.

Holger Nickert: Der neue Hardheimer Bürgermeister trägt Fliege.

Daniel Weber: Sensation nach 70 Jahren – erstmals seit 1952 wird wieder ein gebürtiger Hardheimer Bürgermeister.