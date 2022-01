Hardheim. (dore) Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 8. Mai, statt – das hatte der Gemeinderat am 15. November entschieden. Amtsinhaber Volker Rohm tritt bekanntlich nicht mehr an. Er habe dies auch den Gemeinderäten in einem Schreiben mitgeteilt, und es sei ihm wichtig gewesen, "dass ihr es nicht aus der Presse zuerst erfahrt", erklärte Rohm.

Nun stimmte der Rat in seiner Sitzung am Montag einmütig dafür, die Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters von Hardheim am Freitag, 25. Februar, in der Ausgabe Nr. 7 des Staatsanzeigers für Baden-Württemberg öffentlich auszuschreiben und die Stellenausschreibung außerdem zeitgleich im Amts- und Mitteilungsblatt sowie auf der Homepage der Gemeinde und in den örtlichen Zeitungen zu veröffentlichen. Der Gemeinderat hatte am 15. November außerdem beschlossen, dass im Fall einer Neuwahl am 22. Mai die Einreichungsfrist für Bewerbungen am 11. Mai um 12.30 Uhr endet. Gemäß dem Kommunalwahlgesetz können Bewerbungen jedoch bis 18 Uhr am Tag der Einreichungsfrist eingereicht werden. Der Gemeinderat beschloss deshalb nun, die Einreichungsfrist auf 18 Uhr zu ändern.