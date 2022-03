Wer zieht als Nachfolger von Volker Rohm als neuer Bürgermeister ins Hardheimer Rathaus ein? Die RNZ hat schonmal bei den Gemeinderatsfraktionen nachgefragt, was sie von dem künftigen Gemeindeoberhaupt erwarten. Foto: Dominik Rechner

Hardheim. (dore) Wer wird Nachfolger von Bürgermeister Volker Rohm? Die Antwort auf diese Frage bewegt die ganze Gemeinde. Bis zur Wahl am 8. Mai muss sich die Bevölkerung aber noch in Geduld üben. Drei Bewerber – Stefan Grimm, Holger Nickert und Daniel Weber – haben bereits ihren Hut in den Ring geworfen (wir berichteten). Die RNZ hat sich bei den Sprechern der drei Fraktionen im Hardheimer Gemeinderat, Michael Messerer (CDU), Eric Bachmann (Freie Wähler) und Stefan Wolfmüller (SPD) umgehört, welche Voraussetzungen das neue Gemeindeoberhaupt von Hardheim mitbringen sollte. Zudem haben wir sie gefragt, ob sie von der Bekanntgabe Volker Rohms, nicht mehr zur Wahl anzutreten, überrascht waren.

Rohms Entscheidung überraschend?

Michael Messerer (CDU) sagt, er sei von der Entscheidung Rohms tatsächlich ein bisschen überrascht gewesen: "Ich habe mit einer weiteren Kandidatur von Volker Rohm gerechnet."

Eric Bachmann (Freie Wähler) holt bei seiner Antwort zunächst etwas aus: "Es ist festzuhalten, dass wir es schade finden, dass Volker Rohm aus dem Amt ausscheidet, da wir überzeugt sind, dass er die letzten Jahre einen sehr guten Job gemacht und unsere Gemeinde weiterentwickelt hat." Andererseits könne die Freie Wähler-Fraktion seinen Schritt nachvollziehen. "Wir sind ihm dankbar, dass er eine gut funktionierende Verwaltung hinterlässt und einige wichtige Projekte auf den Weg gebracht hat", betont Bachmann. Er räumt aber ein, dass Rohms Entscheidung wohl die meisten überrascht habe, jedoch habe Rohm im Vorfeld bereits einige Gespräche mit jahrelangen Weggefährten darüber geführt.

Stefan Wolfmüller (SPD) fand Rohms Entscheidung zumindest "unerwartet". Er habe beide Möglichkeiten in Erwägung gezogen, jedoch habe er eine weitere Kandidatur von Volker Rohm für wahrscheinlicher als eine Absage gehalten.

Das sollte der "Neue" mitbringen

Beim neuen Bürgermeister ist Michael Messerer neben seiner Persönlichkeit und persönlichen Integrität die Kompetenz wichtig. "Er sollte Kommunalpolitik kennen und vielleicht auch bereits Führungs- und Verwaltungserfahrung mitbringen", sagt Messerer. Er erwartet von dem neuen Gemeindeoberhaupt eine gute, offene Kommunikation und einen fairen Umgang sowohl gegenüber seinen Verwaltungsmitarbeitern als auch gegenüber Gemeinderat und Bürgern.

Nach den Worten von Eric Bachmann sollte der künftige Bürgermeister Führungsqualitäten besitzen, "um die gut aufgestellte Verwaltung und den Gemeinderat zielführend die zum größtenteils administrativen Arbeiten erledigen zu lassen, damit man noch ausreichend Platz für Gestaltungsmöglichkeiten der Gemeinde hat". Außerdem solle er motivationsfähig, kommunikativ, glaubwürdig und bürgernah sein sowie Durchsetzungsvermögen besitzen. "Eben alles, was einen guten Bürgermeister ausmacht, um eine Gemeinde erfolgreich zu führen und uns im Landkreis zu behaupten", so Bachmann.

Für Stefan Wolfmüller ist in jedem Fall auch eine Kenntnis zu den anfallenden Abläufen im Bereich der Verwaltung und deren Arbeitsweise vorteilhaft. "Gute Fähigkeiten zur Personalführung und deren Motivation gehören ebenso dazu, wie eine gefestigte, aber auch authentische Persönlichkeit", stellt er heraus. Eine wichtige Eigenschaft solle auch sein, Fehler einzugestehen.

Aus der Region oder von "außen"?

Die Frage, ob der neue Bürgermeister ortskundig sein bzw. aus der Umgebung kommen sollte, beantwortet Michael Messerer folgendermaßen: "Es ist kein K.-o.-Kriterium, aber eine gewisse Ortskunde ist gewiss von Vorteil." Es gebe viele Baustellen, die auf den Weg gebracht wurden, wie z. B. die Innenentwicklung rund um den Erfapark oder die Sanierung und Erweiterung der Kläranlage, und Themen, die die Gemeinde wiederkehrend beschäftigen wie z. B. das Krankenhaus. Dabei würde sich ein einheimischer Bürgermeister sicher reibungsloser einarbeiten, meint Messerer.

Bei den Freien Wähler gebe es laut Eric Bachmann keine klare Meinung zu dem Thema, ob der Bürgermeister ortskundig sein sollte. "Beides hat Vor- und Nachteile", sagt Bachmann. Es sei vieles auf den Weg gebracht worden, das zu Ende geführt werden müsse. Das hätte Vorteile für einen "Insider". Andererseits habe ein Blick von außen auch seinen Charme, da man einige Dinge aus einem anderen Blickwinkel sehe. "Uns kommt es jedoch in erster Linie auf die Person an und ob wir es ihr zutrauen, für Hardheim ein guter Bürgermeister zu sein", stellt er klar.

Die Freien Wähler seien der Meinung, dass es sich für jeden potenziellen Anwärter auf das Amt des Bürgermeisters lohne, in Hardheim seinen Hut in den Ring zu werfen. "Die Führung unserer Gemeinde ist und bleibt eine spannende Aufgabe, die wir gerne begleiten", erklärt Bachmann.

Für Stefan Wolfmüller muss der neue Bürgermeister nicht zwingend aus der Hardheimer Gemeinde stammen. "Jedoch würde ich mir wünschen, dass der neue Bürgermeister zumindest aus der näheren Umgebung stammt", betont er. Das Gemeindeoberhaupt solle die Einstellung "Hardheim gefällt mir" mit vollem Einsatz repräsentieren und die Dinge unvoreingenommen, objektiv und analytisch beurteilen.