Hardheim. (pm) Daniel Weber bewirbt sich für das Amt des Bürgermeisters seiner Heimatgemeinde. Mit den vielfältigen Erfahrungen, die der Familienvater auf seinen beruflichen Stationen sammeln konnte, bringe er ideale Voraussetzungen mit, um sich mit Herzblut und Sachverstand für eine gute Zukunft Hardheims und seiner Bürger einzubringen, so Weber.

Am Freitag gab der 38-Jährige die Bewerbungsunterlagen im Hardheimer Rathaus bei Amtsinhaber Volker Rohm ab. "In den letzten Wochen wurde ich von vielen Freunden, Weggefährten und politisch Verantwortlichen, aber auch von mir nicht nahestehenden Personen zur Kandidatur ermuntert. Mit dieser Unterstützung im Rücken möchte ich in den kommenden Wochen auf die Bürger zugehen und über meine Ziele und Ideen informieren", teilte Weber in einer Presseerklärung mit.

>>>Stefan Grimm ist der erste Bewerber<<<

>>>Holger Nickert ist der zweite Bewerber<<<

Weber ist mit der Erftalgemeinde eng verbunden: Er wurde 1983 in Hardheim geboren, ist verheiratet und Vater einer Tochter. Anfang Juni erwartet die Familie zum zweiten Mal Nachwuchs.

Nach dem Abitur führte ihn sein Weg zur Bundeswehr, wo er die Offizierslaufbahn einschlug. Er studierte an der Universität der Bundeswehr in München Staatswissenschaften mit Schwerpunkt öffentliches Recht und Verwaltung. Eine Praxisphase seines Studiums verbrachte er im Jahr 2007 am Landratsamt Miltenberg, wo er erste Einblicke in eine kommunale Verwaltung gewinnen konnte.

Bevor er die Bundeswehr im Jahr 2014 im Range eines Hauptmanns verließ, war er als Presseoffizier bei der Division Luftbewegliche Operationen in Veitshöchheim tätig. Zur Vorbereitung seines zivilen Berufswegs studierte Daniel Weber ein zweites Mal. Sein berufsbegleitendes Studium International Management schloss er Anfang 2015 als Master of Business Administration (MBA) ab.

Anschließend war Daniel Weber als Geschäftsleiter und Hauptamtsleiter bei der Gemeindeverwaltung Mömlingen im Landkreis Miltenberg tätig. In dieser Funktion war er u. a. Stellvertreter des Bürgermeisters im Amt und Personalchef der Gemeinde mit knapp 100 Beschäftigten. Daneben trieb er die Weiterentwicklung der beiden Mömlinger Kindergärten voran und kümmerte sich um die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde.

Nach rund sechsjähriger Tätigkeit bei der Gemeindeverwaltung in Mömlingen bot sich Anfang des Jahres 2021 eine neue berufliche Chance am Krankenhaus Hardheim. Hier wurde ein neuer Mitarbeiter gesucht, der für das Krankenhauscontrolling und Projektarbeit verantwortlich zeichnet. In dieser Tätigkeit, die sowohl wirtschaftliches Knowhow wie auch Verwaltungserfahrung erfordert, ist er gleichzeitig Stellvertreter des Verwaltungsleiters Lothar Beger.

Daniel Weber ist den Bürgern zudem durch sein ehrenamtliches Engagement in Hardheims Vereinswelt bekannt. In früheren Jahren war er ein Aktivposten bei der KjG Hardheim und mehrfacher Lagerleiter des Hardheimer Zeltlagers. Aktuell ist er Präsident der FG "Hordemer Wölf". Im Jahr 2019 wurde Daniel Weber für die CDU-Fraktion in den Gemeinderat gewählt. Dieses Amt musste er mit seinem beruflichen Wechsel an das Krankenhaus auf Grund kommunalrechtlicher Vorgaben abgeben, da die Gemeinde selbst Eigentümerin des Krankenhauses ist.

Daniel Weber ist CDU-Mitglied, geht aber als unabhängiger Kandidat ins Rennen: "Ich freue mich über die Unterstützung der örtlichen CDU. Da ich aber fest davon überzeugt bin, dass die Parteipolitik vor Ort keine Rolle spielen darf, kandidiere ich als unabhängiger Kandidat. Mir ist ein konstruktives Miteinander auf Augenhöhe mit allen Mitgliedern des Gemeinderats, mit unserer Verwaltung und mit den Bürgern ein großes Anliegen." Die anstehenden Herausforderungen benötigen aus seiner Sicht einen engagierten Bürgermeister, der auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht und das notwendige Fachwissen mitbringt.

In den kommenden Wochen bis zur Wahl am 8. Mai will Daniel Weber intensiv den Austausch mit den Bürgern suchen sowie seine Ideen und Gedanken zur Zukunft von Hardheim und seinen Ortsteilen vorstellen.

Info: Wer einen ersten Eindruck bekommen möchte, kann sich auf der Homepage des Kandidaten informieren: www.daniel-weber-hardheim.de