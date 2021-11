Von Rüdiger Busch und Tanja Radan

Buchen. Nach Herausforderer Felix Pflüger stellen wir heute Amtsinhaber Roland Burger und seine Ziele in einem Interview vor. Der 59-Jährige, der seit 2006 Bürgermeister seiner Heimatstadt ist, geht als unabhängiger Kandidat ins Rennen und strebt seine dritte Amtszeit an.

Was bedeutet Buchen für Sie?

Buchen ist vor allem anderen meine Heimat. Aber in gut 16 Jahren ist Buchen auch meine berufliche Aufgabe geworden. Buchen hat mich von Kindesbeinen an geprägt. Wenn ich durch unsere alte Stadt gehe, empfinde ich eine große Vertrautheit und Verbundenheit. Ich bin hier geboren, in der Altstadt aufgewachsen, hier zur Schule gegangen und habe mich immer in Vereinen engagiert. Deshalb fühle ich mich auch emotional eng mit Buchen und seinen besonderen Traditionen – Stichworte sind hier Faschenacht und Schützenmarkt – verbunden. Buchen bedeutet für mich sowohl Emotion als auch Arbeit – das passt sehr gut zusammen. Denn was man wertschätzt, dafür setzt man sich auch gerne ein.

Hintergrund > Roland Burger wurde am 27. Februar 1962 in Buchen geboren. Er ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann studierte er an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. > Der Diplom-Verwaltungswirt wurde 1990 erstmals zum [+] Lesen Sie mehr > Roland Burger wurde am 27. Februar 1962 in Buchen geboren. Er ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann studierte er an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl. > Der Diplom-Verwaltungswirt wurde 1990 erstmals zum Bürgermeister der Stadt Osterburken gewählt. Seit 2006 lenkt er als Bürgermeister die Geschicke seiner Heimatstadt. 2014 schenkten ihm die Buchener Wähler zum zweiten Mal das Vertrauen. > Neben dem Amt des Stadtoberhaupts ist er u. a. Vorstandsmitglied im Städtetag und Präsident der Forstkammer Baden-Württemberg. rüb

War es für Sie schon lange klar, dass Sie in eine dritte Amtsperiode gehen möchten?

Ich hatte für mich festgelegt, mich ein gutes Jahr vor der Wahl öffentlich zu erklären. Das habe ich in der ersten Gemeinderatssitzung dieses Jahres getan. Natürlich habe ich zuvor gründlich überlegt und mich mit meiner Familie beraten. Schnell war klar, dass ich mich unverändert für die Aufgabe begeistere und mich den anstehenden Herausforderungen mit dem Gemeinderat und dem Rathausteam stellen will.

Was sind Ihre wichtigsten Ziele für eine dritte Amtsperiode?

Wir leben in Zeiten des Umbruchs und großer Herausforderungen. Dafür stehen die Megathemen Klimawandel, demografischer Wandel, Corona und Digitalisierung. Es geht mir in dieser herausfordernden Zeit darum, die Stadt als lebendiges Mittelzentrum vital und attraktiv zu halten und zukunftsfähig auszurichten. Die kleine Stadt Buchen bietet eine breite Infrastruktur- und Dienstleistungspalette. Diese für die Menschen zu erhalten und zu verbessern, sehe ich als wichtige Aufgabe an. Dazu gehören eine gute Gesundheitsversorgung, das Krankenhaus, gute Schulen und Betreuungs- bzw. Pflegeangebote für Jung und Alt. Die gesamtgesellschaftliche Entwicklung erfordert die Erreichung der Klimaziele. Hierzu können wir u. a. durch eine aktive und überlegte Gestaltung der Energiewende beitragen. Die Basis von allem ist immer eine handlungsfähige Stadt, eine Stadt, die auf der Grundlage solider Finanzen wirtschaftet.

Und wo liegen die Schwerpunkte hinsichtlich der Entwicklung der Stadtteile?

Die Stadt ist ein Netzwerk, und sie funktioniert nur arbeitsteilig im Verbund. Von der Stärke der Kernstadt profitieren die Stadtteile. Alle Stadtteile sollen ihre Identität bewahren und Möglichkeiten der Eigenentwicklung behalten. Zentraler Faktor dafür sind die Vereine und Gremien vor Ort. Aber auch die öffentliche Infrastruktur wie Kindergärten und Schulen. Wie man diese Eigenentwicklung aktiv anpacken kann, zeigt aktuell vor allem Götzingen.

Was bewerten Sie als größten Erfolg in Ihrer fast 16-jährigen Amtszeit?

Die finanzielle Lage war bei meinem Amtsantritt laut einem damaligen Zeitungskommentar "zappenduster". Es ist gelungen, die Stadt weitgehend zu entschulden und wieder handlungsfähig zu machen. Gleichzeitig konnten wir rund 100 Millionen Euro in die Infrastruktur investieren, indem wir Neues geschaffen und Vorhandenes erneuert haben. Dafür stehen beispielhaft die Stadthalle, das Mehrgenerationenhaus, das sanierte Freibad, der Glasfaserausbau und das Grüne Band. Außerdem der Ausbau der U3-Betreuung und die Modernisierung bzw. Sanierung von Schulen, Kindergärten und Sportstätten.

Und was hätten Sie aus heutiger Sicht anders gemacht?

Da gibt es sicher das ein oder andere. In der Kommunikation hätte manches besser laufen können, aktuell fällt mir da die Verärgerung in Hainstadt ein wegen der Baustellenzufahrt und der Anbindung Marienhöhe. Leider bin auch ich nicht fehlerfrei. Aber die große Linie, so meine ich, stimmt.

Neben Corona ist der Klimawandel das beherrschende Thema. Was sind mögliche Antworten aus kommunaler Sicht auf diese globale Herausforderung?

Entscheidend ist die Energiewende. Es muss gelingen, die konventionellen Kraftwerke durch alternative Energien soweit als möglich zu substituieren und natürlich auch, energieeffizienter zu leben und zu arbeiten, wenn die ambitionierten Klimaziele erreicht werden sollen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wobei das Industrieland Deutschland, das ist ganz klar, weiterhin Energie importieren muss. Allein die BASF verbraucht, das schreibt das Handelsblatt, so viel Energie wie das EU-Mitglied Dänemark.

Bauen in Buchen boomt, wie man in den Neubaugebieten unschwer erkennen kann. So erfreulich das auf der einen Seite ist: Droht nicht in einigen Jahren Leerstand im Zentrum oder in Wohngebieten mit einem hohen Altersdurchschnitt?

Das Statistische Landesamt sieht Buchen als wachsende Stadt an. Die Wochenzeitung "Die Zeit" typisiert Buchen als "glückliche Kleinstadt", weil die Infrastruktur sehr gut aufgestellt und die Lebensqualität hoch ist. Zu den Veränderungen, die Corona ausgelöst hat, gehören neue Arbeitszeitmodelle und Online-Jobs, die den ländlichen Raum attraktiver machen, auch, weil man sich hier noch Wohneigentum leisten kann. Ich sehe aktuell keine Gefahr, dass wir ein Leerstandsproblem bekommen.

Gleichzeitig gibt es viele freie Baugrundstücke in bestehenden Baugebieten. Was lässt sich dagegen tun?

Immerhin haben wir in meiner Amtszeit die Anzahl der freien Bauplätze von 800 auf unter 400 halbieren können, u. a. durch Bauplatzbörsen und eine aktive Vermittlung. In meiner ersten Amtszeit haben wir neben wenigen Abrundungen keine Bauflächen erschlossen. Erst als keine weiteren Baulücken zu aktivieren waren, wurden, wegen der hohen Nachfrage junger Familien, die Weichen zur Erschließung von Neubaugebieten gestellt. Im Rahmen der Grundsteuerreform ist vorgesehen, ab 2025 eine Grundsteuer C für unbebaute, baureife Grundstücke einzuführen. Falls der Gemeinderat das will, müssen die Besitzer solcher Grundstücke diese Steuer bezahlen und entschließen sich in der Folge vielleicht doch zu verkaufen.

Buchen bindet viel Kaufkraft. Was kann die Stadtverwaltung tun, damit die Einkaufsstadt attraktiv bleibt?

Buchen hat eine hohe Einzelhandelszentralität. Nach aktuellen Zahlen der IHK ist sie höher als die von Sinsheim, Weinheim oder Heidelberg. Die Stadt trägt zur Attraktivität bei, wenn sie gute Rahmenbedingungen schafft. Wir haben aktuell die Fußgängerzone saniert, um die Aufenthaltsqualität in der Altstadt zu erhöhen. Wir betreiben ein aktives Stadtmarketing und "bespielen" die Innenstadt im Rahmen eines Jahresprogramms mit wechselnden Veranstaltungen. Und wir haben als Mittelzentrum die Möglichkeit, auch großflächigem Einzelhandel Raum zu geben. Zentrale Faktoren des Angebotserhalts sind aber zweifellos die Menschen, die vor Ort auch einkaufen.

Wenn Ihnen die Wähler am 28. November zum dritten Mal das Vertrauen schenken: Wie soll Buchen am Ende Ihrer dann 24-jährigen Amtszeit 2030 dastehen?

Es wäre schön, Buchen bliebe die "glückliche Kleinstadt", die sie ist. Ein Mix aus Tradition und Modernität. Eine Stadt, in der die Menschen gerne zusammen leben, eine Stadt, die generationengerecht, familienfreundlich und energetisch auf der Höhe der Zeit ist.