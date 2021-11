Von Rüdiger Busch und Tanja Radan

Buchen. "Gehen Sie am 28. November zur Wahl!" Beigeordneter Benjamin Laber – gleichzeitig Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses – und Moderator Alexander Dambach nutzten ihre Schlussworte am Montagabend zu einem Wahlappell. Zuvor hatte es für die rund 70 Zuhörer in der Stadthalle und die rund 4000, welche die Live-Übertragung im Internet verfolgten, reichlich Input für ihre Wahlentscheidung gegeben. Was überraschte: In der Halle waren einige Plätze leer geblieben. Offenbar hatte die Corona-Situation den ein oder anderen von einem Besuch abgehalten, zumal es den Livestream als ansprechende Alternative gab. Von der Möglichkeit, allen oder einzelnen Bewerbern Fragen zu stellen, machten recht wenig Bürger Gebrauch. Hier die Zusammenfassung der wichtigsten Fragen und Antworten:

Sind Sie für die Einführung der PCR-Pooltests an den Buchener Schulen? (Frage von Christian Philipp aus Buchen)

Roland Burger: Ich bin natürlich dafür, der Vorschlag stammt ja von mir. Die Vorteile liegen auf der Hand: Mit solchen Tests ließe sich eine Infektion viel früher erkennen, und die Schüler müssten nur noch zweimal statt wie bisher dreimal in der Woche getestet werden. Es gibt aber datenschutzrechtliche Probleme, die gelöst werden müssen. Klar ist aber auch: Das Ganze muss auf die Akzeptanz der Eltern stoßen, und im Moment gibt es heftigen Widerstand.

Felix Pflüger: Die Argumente sprechen für die Pooltests. Die Hauptarbeit liegt bei der Aufklärung, um die Akzeptanz zu erhöhen.

Peter Bühler: Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen.

Wie stehen Sie zur Einführung von Tempo 30 in der Hauptstraße in Bödigheim? (Amelie Pfeiffer aus Bödigheim)

Bühler: Ich befürworte den Vorschlag, da sehr viel Verkehr herrscht und das Risiko hoch ist.

Pflüger: Die Anwohner haben sich für Tempo 30 ausgesprochen, dementsprechend soll man den Vorschlag ernst nehmen. Daher kommt von mir ein "Ja".

Burger: Die zuständige Behörde ist das Straßenverkehrsamt im Kreis. Diese sagt, dass Tempo 30 in Bödigheim aktuell nicht genehmigungsfähig ist. Man könnte trotzdem einen Antrag stellen, und es müsste eine Verkehrsschau geben.

Inwieweit würde sich Ihre Mitgliedschaft bei den Linken auf Ihre Arbeit als Bürgermeister auswirken? (Ralf Schäfer aus Buchen)

Pflüger: Ich trete als unabhängiger Kandidat an und erhalte keine Unterstützung von der Partei. Ich glaube nicht, dass mich meine Mitgliedschaft bei der Linken für das Amt diskreditiert. Vielmehr möchte ich über Parteigrenzen hinweg den Dialog suchen.

Was würden Sie tun, um die Impfungen und Booster-Impfungen voranzutreiben? (Stefan Dosch aus Buchen)

Pflüger: Ich fände ein dezentrales, niederschwelliges Angebot gut. Zum Beispiel einen Impf-Bus. Zudem soll durch Kampagnen die Impfbereitschaft erhöht werden.

Bühler: Ich würde Anreize schaffen: Man holt die Leute mit Essen und Trinken ab!

Burger: Die Stadt hat gerade vier Impftermine organisiert. Für den geplanten Impfstützpunkt haben wir dem Landkreis Bödigheim und Waldhausen vorgeschlagen.

Werden Sie sich als Bürgermeister für ein Sozialwohnungskonzept einsetzen? (Ralf Kurasch aus Buchen)

Burger: Sozialwohnungen werden vom Land bzw. Bund gefördert. Wenn sie jemand in Buchen bauen will, stellen wir gerne Flächen zur Verfügung. Der Mietwohnungsbau tut sich bei uns etwas schwer, deswegen wollen wir auf der Marienhöhe Investoren bevorzugen, die Mietwohnungsbau machen. Wenn es Sozialwohnungen werden, wäre das umso besser. Ich wäre bereit, Flächen für besonders günstigen Wohnungsbau auch etwas günstiger abzugeben.

Pflüger: Das ist ein Thema, das in Buchen brennt. Die Stadt könnte in Neubaugebieten für eine Sozialbauquote sorgen oder bewusst Investoren auswählen, die ein Konzept des sozialen Wohnungsbaus vorlegen.

Wie sehen Sie die Weiterentwicklung der Stadt Buchen hinsichtlich des Flächenverbrauchs im Zusammenhang mit dem Regionalplan? (Herbert Kieser aus Buchen)

Burger: Die Stadt hat keine Möglichkeiten und keine Interessen, neue Flächen anzumelden. Wir haben noch einen leichten Flächenbedarf im IGO, das ist jedoch bekannt. Aber die große Linie ist durch den Flächennutzungsplan abgedeckt.

Würde beim Ausbau des Radfahrnetzes dem Fahrrade die Vorfahrt gegenüber dem Auto eingeräumt werden? (Martin Trunk aus Buchen)

Bühler: Man müsste schauen, dass man die Radfahrer von den regulären Straßen wegbekommt und die Verkehrsarten trennt.

Pflüger: Das Radwegekonzept ist der richtige Weg. Auf Dauer erreichen wir eine Verkehrsberuhigung, wenn wir dem Fahrrad den Vorrang geben. Ich glaube, dass auf Dauer eine Verkehrsberuhigung nur über Tempo 30 und anschließend über eine Ausweisung als Fahrradstraße erreicht werden kann. Bis wir dahin kommen, sollen wir dafür sorgen, dass auf Hauptverkehrswegen ein sicheres Fahrradfahren möglich ist.

Burger: Das Radwegekonzept sieht vor, dass wir dem Radfahrer partiell Vorrang einräumen. Es kommt aber sehr darauf an, wo wir sind. Wir wollen den Radverkehr so führen, dass er möglichst risikoarm unterwegs ist. Ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr mit dem Konzept loslegen können.

So stellten sich die Kandidaten vor

Roland Burger

"Sie kennen mich!" Mit einer Anleihe bei Angela Merkel begann Roland Burger seine Präsentation, in der er den Blick zunächst zurück richtete: Als er 2006 sein Amt antrat, sei die Situation Buchens sehr angespannt gewesen: große Lücken im Haushalt und ein Sanierungsstau bei öffentlichen Gebäuden. "Wir haben uns aber gegen den Trend positiv entwickelt", stellte der 59-Jährige fest. So sank die Pro-Kopf-Verschuldung seit 2005 von 1118 Euro auf 345 Euro. "Gleichzeitig haben wir 99,7 Millionen Euro investiert", sagte Burger und wies auf antizyklisches Handeln wie etwa ein Investitionsprogramm als Antwort auf die Finanzkrise 2009 hin.

Als ein Ergebnis der Zukunftswerkstatt sei 2007 das Leitbild einer familienfreundlichen Stadt entworfen worden: Dieses Ziel verfolge die Stadt seither mit Nachdruck. So flössen rund ein Drittel der städtischen Ausgaben in kinder- und familienfreundliche Einrichtungen und Maßnahmen – etwa 11,5 Millionen Euro im Jahr. Dementsprechend laute sein Motto für Buchens Zukunft: "Für die Menschen investieren, und weiterhin solide wirtschaften!"

Beim Blick auf die zentralen Themen der Zukunft ging Burger auf den Klimawandel ein und zeigte auf, dass in Buchen durch erneuerbare Energien 35 Prozent mehr Strom produziert als verbraucht werde. Er wolle auch weiterhin die Energiewende aktiv gestalten. Zudem gelte es, den demografischen Wandel zu meistern: "Im Jahr 2030 wird das Durchschnittsalter in Buchen bei 52 Jahren liegen", sagte Burger. Aktuell sei die Geburtenentwicklung erfreulich. Die Stadt müsse alles dafür tun, um jungen Menschen eine Perspektive zu bieten, und dazu zähle die Erschließung neuer Bauplätze, aber auch die Stärkung des Krankenhauses und das Werben um Ärzte. Dies alles und weitere Aktivitäten, von der Digitalisierung bis zur Vereinsförderung, sollten dazu beitragen, dass Buchen die "glückliche Kleinstadt" bleibt, als die sie auch von außen wahrgenommen werde. rüb

Felix Pflüger

"Schauen Sie bei der Wahl nicht auf das, was der Kandidat auf dem Kopf trägt, sondern darauf, was er im Kopf trägt", gab Felix Pflüger den Buchenern nach der Vorstellung des Programms mit auf den Weg. Darin legte er die Schwerpunkte auf drei Themen: Ökologie, Gerechtigkeit und Transparenz.

Dem Klimawandel könne nur vor Ort begegnet werden. Er möchte beim Stadtwald ansetzen und diesen ökologischer bewirtschaften, die Biodiversität erhöhen und den Wald als Naturfläche vermarkten. Der Flächenversiegelung will er durch Nachverdichtung und "intelligentes Bauen" entgegentreten. So sollen landwirtschaftlich wertvolle Flächen nicht bebaut werden. Pflüger kritisierte die Bebauung der Marienhöhe, da sich dort der landwirtschaftlich wertvollste Boden befinde.

Um den Autoverkehr zu reduzieren, will der 27-Jährige städtisch gesteuerte Mitfahrplattformen und E-Carsharing realisieren. Weiter solle das Radwegekonzept dringend umgesetzt werden.

Beim Thema "Gerechtigkeit" hat Pflüger drei Teilbereiche ausgemacht: Zunächst möchte er Menschen mit niedrigem Einkommen die soziale und kulturelle Teilhabe durch einen "Buchen Pass" erleichtern. Zudem solle günstiger Mietwohnraum geschaffen werden. Um die Teilhabe von Migranten zu fördern, will Pflüger im Bereich Integration in Personal investieren. Der dritte Punkt ist die Jugend: Jugendliche sollen sich durch ein Gremium der Mitbestimmung aktiv ins politische Leben einbringen. Es sollen auch mehr Jugendräume geschaffen werden.

Pflügers dritter Themenpunkt ist die Transparenz: Die Stadt soll transparent kommunizieren, wie es zu Entscheidungen kommt. Durch innovative Kommunikationsformen sollen alle Buchener angesprochen werden. Um mehr Bürger zu erreichen, schlägt er Stadtteilarbeit vor. Zudem will er eine neue Kultur der Diskussion im Gemeinderat, so dass Entscheidungen "gemeinsam" statt "von oben nach unten" getroffen werden.

Peter Bühler

"Der nächste logische Schritt in meinem politischen Werdegang ist offensichtlich das Bürgermeisteramt hier in Buchen!" So stellte sich der 42-jährige Peter Bühler ("Die Partei") den Wählern vor. Geboren und aufgewachsen in Mühlacker bei Pforzheim, lebt die Fachkraft für Lagerlogistik seit 2010 in Buchen. Im Mittelpunkt seiner nicht ernst zu nehmenden Ziele für die Stadt stand die Wiedereinführung des Postkutschenverkehrs: Das sei gut für die Umwelt und für den desaströsen öffentlichen Personennahverkehr in der Region. Zudem könnten so ausgestorbene Berufsbilder wie Stellmacher, Kutscher oder Pferdepfleger wiederbelebt werden.

Eine weitere Idee: sozialer Zeltlagerbau auf den Grünflächen der Stadt, um für die Folgen der kommenden Stadtflucht gewappnet zu sein. Auch auf den Klimawandel hatte Bühler eine Antwort: das Pflanzen von Palmen, die dem wärmeren Klima gewachsen seien. Ein schöner Nebeneffekt: die Odenwälder Kokosnuss. Keinen Widerspruch dürfte er für seinen letzten Einfall ernten: die Gründung einer städtischen Brauerei, um keinen Gerstensaft mehr aus Miltenberg oder Distelhausen importieren zu müssen. rüb

Bei der Kandidatenvorstellung blieben keine Fragen offen

Buchen. (ahn/rüb/tra) Wer soll die Geschicke Buchens in den nächsten acht Jahren lenken? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden – oder sich die bereits feststehende Wahlentscheidung für den 28. November bestätigen zu lassen – verfolgten am Montagabend mehrere tausend Bürger die Kandidatenvorstellung zur Bürgermeisterwahl, entweder live vor Ort in der Stadthalle oder zuhause vor dem Bildschirm. Das Online-Angebot wurde rege genutzt – in der Spitze verfolgten über 2500 Zuhörer die Veranstaltung im Internet, wie Manfred Schwing von der Firma "Blackout Eventmanagement" informierte, die für die Technik und die Live-Übertragung zuständig war.

Was die Zuhörer geboten bekamen, war informativ und unterhaltsam zugleich – zumindest was die Beiträge von Amtsinhaber Roland Burger (59) und Herausforderer Felix Pflüger (27) anging. Die Aussagen von Peter Bühler (42, "Die Partei") waren dagegen weniger ernst zu nehmen. Bühler ist Kreisvorsitzender der Satirepartei und trat dementsprechend auf.

Einige Bürger nutzten die Chance, um Fragen an die Kandidaten zu stellen. Foto: rüb

Die Stadtverwaltung hatte im Vorfeld einen großen Aufwand betrieben, um die Veranstaltung trotz der sich zuspitzenden Corona-Situation durchführen zu können. So mussten sich Interessierte für die Plätze in der Halle vorab bewerben. Auch Fragen an die Kandidaten konnten im Vorfeld eingereicht werden. Zudem galt in der Halle für die rund 70 Zuhörer Maskenpflicht.

Doch nicht nur den Infektionsschutz hatten die Organisatoren im Blick, sondern auch das Ziel der Neutralität. Deshalb wurde der Abend nicht von einem Mitarbeiter des Rathauses oder des Wahlausschusses moderiert, sondern von SWR-Journalist Alexander Dambach, der diese Aufgabe souverän meisterte.

Zunächst hatte jeder Kandidat 20 Minuten Zeit, um sich vorzustellen und seine Ziele für Buchen zu präsentieren. Die Mitbewerber mussten dabei den Saal jeweils verlassen. Die Reihenfolge richtete sich nach dem Eingang der Bewerbung, und so übernahm der Amtsinhaber den ersten Part.

"Für ein erfolgreiches Buchen wählen gehen": Mit diesem Slogan warb Roland Burger um Stimmen. Seine Erfolge untermauerte er mit imposanten Zahlen. Buchens Pro-Kopf-Verschuldung sank seit 2005 von 1118 auf 345 Euro. "Gleichzeitig haben wir 99,7 Millionen Euro investiert", verdeutlichte der 59-Jährige. Ein Schwerpunkt sei das Ziel einer familienfreundlichen Stadt. Im Jahr 2020 habe Buchen für Kinder und Familien 32 Millionen Euro ausgegeben. Dementsprechend laute sein Motto für Buchens Zukunft: "Für die Menschen investieren, und weiterhin solide wirtschaften!" Als zentrale Themen der Zukunft nannte er den Klimawandel ("Die Energiewende aktiv gestalten und natürliche Lebensgrundlagen bewahren"), den demografischen Wandel meistern, die Digitalisierung voranbringen und – "aktuell leider auch" – Corona.

"Wohin soll es in Buchen in den nächsten 30 Jahren gehen?" Diese Frage stellte Felix Pflüger in den Raum. Pflüger erläuterte seine Themenschwerpunkte Ökologie, Gerechtigkeit und Transparenz: Im Bereich Ökologie setzt er unter anderem auf Carsharing und eine Reduktion der Flächenversiegelung. So bezeichnete er die Bebauung der Marienhöhe ("Dort sind Buchens beste Böden") als Fehler. Hinsichtlich der Gerechtigkeit möchte Pflüger junge Menschen stärker in das Stadtleben und die Politik einbeziehen, Integrationsarbeit fördern und Bürgern mit weniger Einkommen die Teilhabe am städtischen Leben erleichtern. In seinem dritten Schwerpunkt – der Transparenz – ging er auf Möglichkeiten ein, um die Kultur des Mitbestimmens und des Gesprächs voranzubringen, etwa durch eine innovative Form der Kommunikation.

Satirisch ging es bei Peter Bühler zu: Er schlug vor, dass mit ihm als Bürgermeister Postkutschen eingeführt, soziale Zeltlager als bezahlbaren Wohnraum geschaffen, Palmen gegen den Klimawandel gepflanzt sowie eine städtische Brauerei gegründet würden. Ob man darüber lachen kann oder sich ärgern mag, bleibt jedem selbst überlassen.

Dann war es Zeit für die Fragen der Bürger. Die Palette der Themen, welche die Menschen in Buchen und den Stadtteilen bewegen, war enorm breit: So ging es um den Kampf gegen Corona, um die Einführung von Tempo 30 in Bödigheim, um Radwege, um bezahlbaren Wohnraum, um den Regionalplan oder um die Einbeziehung der Jugend.

Auch wenn ein Großteil die Veranstaltung, bei der die Kandidaten fair miteinander umgingen, nicht vor Ort, sondern nur zuhause an den Bildschirmen verfolgen konnte, gab es sicherlich viele und gute Antworten auf die Fragen der Bürger – und auf die große Frage, wer künftig die Geschicke von Buchens lenken soll.

