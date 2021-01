Buchen. (rüb) Die zweite Amtszeit von Bürgermeister Roland Burger endet am 31. Januar 2022. Als Wahltermin legte der Gemeinderat am Montag den Sonntag, 28. November 2021, fest. Ein eventuell notwendiger zweiter Urnengang findet am 12. Dezember 2021 statt.

Beigeordneter Benjamin Laber stellte dem Gremium den rechtlichen Rahmen vor, der die Zahl der möglichen Termine deutlich einschränkt. Ortsvorsteherin Regina Schüßler (Hainstadt) wies darauf hin, dass beide Wahltermine in der Adventszeit liegen, was die Suche nach Wahlhelfern erschweren dürfte, zumal es nach Landtags- und Bundestagswahl die dritte Wahl des Jahres sein wird. Man werde sich frühzeitig um Wahlhelfer kümmern, sicherte Laber zu. Das Gremium folgte einstimmig der Empfehlung der Verwaltung.

Die öffentliche Stellenausschreibung erfolgt am 17. September im Staatsanzeiger und in der Tageszeitung. An diesem Tag beginnt die Bewerbungsfrist. Sie endet am Dienstag, 2. November. Amtsinhaber Roland Burger (58, CDU), der die Geschicke der Stadt seit 2006 lenkt, hat bereits angekündigt, dass er sich wieder zur Wahl stellen wird.