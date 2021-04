Buchen. (tra) Zu den Hauptaufgaben eines Buchhändlers gehört es, gemeinsam mit den Kunden herauszufinden, welche Bücher am besten zu ihnen passen, mit ihnen in Büchern zu blättern und im direkten Gespräch mit ihnen die Lektüre auszusuchen, an der sie die besonders viel Freude haben werden. Als Marian Schmitt aus Hardheim im Sommer 2019 bei der Buchhandlung Volk seine Ausbildung zum Buchhändler begann, hat er das alles kennengelernt und begonnen, sich in den Beruf einzuarbeiten.

Nach rund sechs Monaten war es mit seinem "normalen" Azubi-Alltag jedoch schlagartig vorbei: "In den Fastnachtsferien ging es los: Corona wurde in den Medien thematisiert, und die Leute sind panisch geworden", erinnert sich der 20-Jährige an den Beginn der Pandemie, die dann fast seine gesamte Ausbildung prägen sollte. Zum heutigen Welttag des Buches haben wir mit ihm darüber gesprochen, wie sich die Corona-Maßnahmen auf seine Ausbildung auswirken.

"Ich werde im Sommer 2021 meine Prüfung machen. Das heißt, dass ein Großteil meiner Ausbildungszeit von der Pandemie geprägt war", erzählt Marian Schmitt. Dass sich das – gerade im Einzelhandel – auf die Ausbildungsinhalte auswirkt, muss nicht extra erwähnt werden. "Die Leute kauften weniger ein, und im Lockdown kamen natürlich gar keine Kunden. Somit konnte ich leider weniger Erfahrungen sammeln, was die Beratung angeht", erzählt Marian Schmitt.

Stattdessen konnte er im Umgang mit Menschen jedoch andere Dinge üben – zum Beispiel, auch mal bestimmter aufzutreten: "Als die Maskenpflicht kam, musste ich manche Kunden ansprechen, um ihnen zu sagen, dass sie ihre Maske richtig aufsetzen müssen. Das wurde dann immer respektiert", berichtet er. "Dadurch habe ich auch gelernt, offener und direkter auf die Kunden zuzugehen."

Sein Chef Johannes Volk ist froh darüber, dass er in der Corona-Zeit seinen Azubi an der Seite hat. Auszubildende müssen nämlich nicht in Kurzarbeit gehen. Volk erinnert sich an den Winter: "Während die anderen Kollegen in Kurzarbeit waren, hat er mir geholfen, den Laden am Laufen zu halten und alles zu kompensieren." Sie haben sich die Arbeit geteilt: Volk nahm Bestellungen entgegen, Azubi Marian Schmitt lieferte die Bücher an die Kunden aus. "Eine derartige Situation ist im Buchhandel alles andere als normal", sagt Johannes Volk. Gemeinsam hätten sie die besondere Situation jedoch gestemmt.

Auf die Berufsschule hat sich Corona natürlich ebenfalls ausgewirkt: "Auch bei uns war Homeschooling angesagt. Zunächst startete der Fernunterricht holprig, aber dann hat sich alles gut eingependelt", sagt Schmitt. "Die Lehrer sind erfahren, und ich fühle mich gut aufgehoben. Ich habe keine Angst, Inhalte zu verpassen und habe auch ein gutes Gefühl, wenn ich an die Prüfung denke."

Der Einzelhandel gehört bekanntlich zu den Branchen, denen die Corona-Maßnahmen besonders schwer zusetzen. Hatte Marian Schmitt jemals Angst um seinen Ausbildungsplatz? Er verneint. "Johannes Volk hat mir immer Rückendeckung gegeben", betont er. Und auch Volk ist dankbar, dass er in diesen schwierigen Zeiten Azubi Schmitt an seiner Seite hat. "Er unterstützt mich sehr", sagt Volk.

Was das Thema Lockdown angeht, sind Chef Johannes Volk und Auszubildender Marian Schmitt einer Meinung: Der Lockdown wäre in dieser strikten Form nicht notwendig. "In unserer Buchhandlung gibt es ohnehin keine Kundenströme, und wir hätten mit unseren Hygienemaßnahmen und der Kontrolle der Kundenzahl das Geschäft offen lassen können", sagt Volk. "Den Einzelhändlern geht die Situation sehr an die Substanz", betont er.

Die Lockdowns und die unsichere Gesamtperspektive setzen natürlich auch Marian Schmitt zu: "Zunächst machte ich mir viele Gedanken darüber, wie sich die Situation entwickeln wird und wie es weitergeht. Ich mache es mittlerweile jedoch so, dass ich versuche, alles so hinzunehmen, wie es eben kommt", meint er.

Trotz Corona blickt er optimistisch auf die Zukunft: Nach seiner Buchhändlerlehre wird er noch eine zweite Ausbildung machen: zum Medienkaufmann Digital und Print. Und auch Johannes Volk wird – trotz Corona – wieder einen Azubi beschäftigen: "Das Interesse am Beruf ist da und wir bilden weiter aus."

Foto: zg

> Für den Nervenkitzel: Gerechtigkeit für die Opfer und ihre Hinterbliebenen: Das treibt Harry Bosch seit 30 Jahren an. In über 20 Romanen hat der US-Amerikaner Michael Connelly den raubeinigen Ex-Soldaten bereits auf Mörderjagd geschickt. Nun hat er Bosch eine Partnerin an die Seite gestellt, die junge Polizistin Renée Ballard, die dem Connelly-Fan bereits aus "Late Show" (2020) bekannt sein dürfte. Gemeinsam versucht das ungleiche Paar einen Cold Case zu lösen – den neun Jahre zurückliegenden Mord an einer jungen Prostituierten. Was wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen beginnt, entwickelt sich zu einer spannenden Spurensuche, in der klar wird, weshalb Connelly zu den Besten seines Fachs zählt: Keiner blickt so tief in die Ermittler-Seele wie der frühere Polizeireporter.

Michael Connelly: "Night Team". Kampa-Verlag, Zürich 2021, 448 Seiten, 19,90 Euro.

​Foto: zg

> Für den Wissensdurst: "Eine Geschichte der Ansteckung" erzählt der amerikanische Medizinhistoriker und Journalist Mark Honigsbaum. Ebenso faktenreich wie unterhaltsam richtet er den Blick auf die Plagen, von denen die Menschheit in den zurückliegenden 100 Jahren heimgesucht wurde – von der Spanischen Grippe, über Aids und Ebola bis hin zu Covid-19. Er richtet den Blick auf die Entstehung der Pandemien, die häufig in entlegenen Regionen ihren Ursprung nahmen und sich über den ganzen Erdball ausweiteten. Und er zeigt auf, wie Wissenschaftler und Behörden die Gefahren häufig ignoriert und so den gefährlichen Erregern erst den Weg geebnet haben. Ein packendes Buch, das komplexe Sachverhalte verständlich und mit echter Begeisterung für das Thema vermittelt.

Mark Honigsbaum: "Das Jahrhundert der Pandemien". Piper, München 2021, 480 Seiten, 24 Euro.

​Foto: zg

> Fürs Zwerchfell: "Die Bundschuhs" – man muss nur den Familiennamen aussprechen, und schon bekommt man die Bilder nicht mehr aus dem Kopf: Streitende Omas, umfallende Weihnachtsbäume und betrunkene Schwägerinnen. Die Bundschuhs sind zum Inbegriff des Wahnsinns geworden, den wir Familie nennen. Das haben wir Andrea Sawatzki zu verdanken, die nicht nur die Hauptrolle der dauergestressten Hausfrau Gundula in der ZDF-Reihe übernommen, sondern auch die literarische Vorlage geliefert hat. Im fünften Roman der Reihe überrascht Familienvater Gerald seine Gundula mit dem kühnen Plan, aufs Land zu ziehen. Ärger ist da vorprogrammiert, erst recht, wenn sich das neue Heim als Bruchbude herausstellt. Und natürlich zieht die ganze Sippschaft mit.

Andrea Sawatzki: "Woanders ist es auch nicht ruhiger". Piper, München 2020, 336 Seiten, 16 Euro.

​Foto: zg

> Fürs grüne Herz: Sich für die Umwelt einzusetzen lohnt sich – auch im Kleinen. Johanna Romberg ist nicht nur eine preisgekrönte Journalistin, sondern auch eine begeisterte Naturfreundin. In ihrem neuen Buch erzählt sie von Menschen, die mit ihrer Arbeit und mit ihrem Engagement einen wertvollen Beitrag dazu leisten, dass die Schätze der Natur für die kommenden Generationen bewahrt werden. Sie zeigt, wie man einen Garten schafft, der zum Paradies für Schmetterlinge wird, sie stellt einen Verein vor, dessen Mitglieder sich der Rettung des Uhus verschrieben haben, und sie berichtet von einem Projekt, ein neues Moor entstehen zu lassen. Ein ungemein wichtiges Buch, das den Wert einer lebendigen Umwelt herausstellt, und Mut macht, sich für sie starkzumachen!

> Johanna Romberg: "Der Braune Bär fliegt erst nach Mitternacht". Quadriga, Köln 2021, 288 Seiten, 28 Euro.