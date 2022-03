Wie hier an der Tankstelle Englert sieht es aktuell überall aus. Die Spritpreise führen dazu, dass die Kunden das Tanken so weit wie möglich aufschieben. Foto: Lea Kirchgeßner

Buchen. (lki) Beim Blick auf die Sprit- und Ölpreise überlegt so mancher, das Auto stehen zu lassen. Auch das Tanken zu einem anderen eventuell günstigeren Tag bleibt für viele Autofahrer eine Hoffnung. Die Realität sieht jedoch anders aus: Denn aktuell kostet ein Liter Benzin beinahe schon fünf D-Mark, wie bereits 1998 von den Grünen gefordert. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat mit Tankstellenbetreibern in Buchen und Walldürn über ihre Erwartungen, Herausforderungen und die Reaktionen der Kunden zum Preisanstieg gesprochen.

Blauer Himmel und strahlender Sonnenschein: Nur der Blick auf die Tankpreise trübt die Aussichten vieler Verbraucher. Foto: Lea Kirchgeßner

Bei der Tankstelle Englert in der Walldürner Straße 30 blickt man pessimistisch in die Zukunft. Es ist eine "verrückte Welt", sagt Tankstelleninhaber Martin Englert beim Blick auf die Preise an seiner Tankanzeige. "Die Preise gehen durch die Decke", hält er fest. Das werde auch weiterhin so sein, ist sich Englert sicher. So wie die aktuelle Situation sei, werde das Tankstellenleben sterben, blickt der Tankstellenbetreiber in die Zukunft. Aktuell sei der Verdienst sehr schlecht, hinzu kämen Herausforderungen wie die Zahlung eines höheren Mindestlohns für die Beschäftigten, führt Englert aus. Von der Politik erwartet er sich keine Maßnahmen, die die Preisspirale entschärfen könnten. Doch er kann die Kunden in einem Punkt beruhigen: "Lieferschwierigkeiten gibt es gar keine." Auch für die nächste Zeit könne er sich keine Engpässe vorstellen, betont Englert.

In der Bödigheimer Straße bei der Aral-Tankstelle Bingler findet man ein ähnliches Bild vor. Hier machen sich die stark gestiegenen Preise bereits bei der Nachfrage bemerkbar. "Die Kunden schauen erst mal und hoffen, dass es billiger wird. Manche Kunden fahren in die Tankstelle rein, und angesichts der Preise wieder raus, ohne zu tanken", berichtet Kurt Bingler über die aktuelle Situation. Leider sei es am Anfang der Woche zwischenzeitlich auch zu Preisschwankungen von bis zu 14 Cent pro Liter gekommen, teilt er mit. Dies sei aktuell aber nicht mehr der Fall. Doch auch an dieser Tankstelle wird die Hoffnung auf baldige Preissenkungen genommen. "Die Preise werden weiter steigen", prognostiziert der Inhaber der Tankstelle mit Markenbenzin.

Kurt Bingler findet deutliche Worte gegenüber der Politik. Was aktuell geschehe, sei eine "Unverschämtheit von der Regierung". Denn 60 Prozent des Benzinpreises seien Steuern, weshalb Bingler sich schnelle Steuersenkungen erhofft, um den aktuellen Preisaufschlag zu mindern. Vor allem die Menschen hier würden von den hohen Spritpreisen besonders getroffen, mahnt der Tankstellenbetreiber. Die Kundschaft im ländlichen Raum könne kaum auf das Auto verzichten und die Familien bräuchten häufig zwei bis drei Autos, ergänzt Bingler.

Am Anfang habe die Kundschaft die Tankstellen als Preistreiber verdächtigt und sei deshalb teilweise aggressiv gewesen, schildert Kurt Bingler. Das habe sich aber wieder beruhigt, denn die Kunden hätten verstanden, dass es auch für die Tankstellen momentan nicht einfach ist. Denn die Tankstellen werden nach verkauftem Liter Benzin bezahlt, mit den gestiegenen Strom- und Heizölpreisen sei es sehr schwer, betont Bingler. Er verriet, dass man bei der Tankstelle Bingler deshalb gerade über eine Anpassung der Öffnungszeiten nachdenke.

Auch an der ZG-Raiffeisen-Tankstelle in Walldürn wurden ähnliche Aussagen gemacht. Die künftige Preisentwicklung hänge stark davon ab, was weiter in Russland und der Ukraine passiere, teilt Jasmin Bressel von der ZG Raiffeisen Energie GmbH mit. "Die Öl-Börse und den Einkaufsmarkt zu beobachten, bei den ständig wechselnden Bedingungen", sei aktuell eine Herausforderung für die Tankstellen, so Bressel weiter. Hinzu käme ein erhöhter Zeitanspruch für die Planungen und den Einkauf, ergänzt Jasmin Bressel. Auch in Walldürn lässt sich eine geänderte Nachfrage beobachten. Denn die Kunden seien eher zurückhaltend und würden, wenn es nicht sein müsse, ihren Tank nicht voll befüllen, schildert sie.

Auch dass die Kunden sich über die hohen Preise aufregen, weiß man an der Tankstelle der ZG. Die hohen Preise und ein eventueller weiterer Anstieg seien aktuell nicht zu verhindern, betont Bressel. "Wir verstehen sehr gut, dass die Situation für viele Kunden unerfreulich, für einige sogar sehr schwierig ist", macht Jasmin Bressel deutlich. Sie ergänzt: "Leider haben wir hier jedoch keinen Handlungsspielraum, da wir uns selbst innerhalb der Kausalkette befinden."

Damit bleibt den Autofahrer nur noch die Hoffnung auf unerwartete Preissenkungen oder, wenn möglich, doch das Auto stehen zu lassen. Bei Kurzstrecken und gutem Wetter könnten Fahrradfahren und Zu-Fuß-Gehen für manche Personen zu echten Alternativen werden.