Die Buchenerin Amelie Walter (2.v.r.) spielt in dem Kinofilm "Sandstern" eine Bewohnerin eines Internats für körperlich behinderte Menschen. Bei der Sondervorstellung in Walldürn wird sie eine Einführung geben und Fragen beantworten. Foto: Camino Filmverleih GmbH

Buchen/Walldürn. (ahn) "Manche Szenen mussten zehn bis 20 Mal gedreht werden, bis sie im Kasten waren", berichtet Amelie Walter aus Buchen. Ja, die Realschülerin hat bei einem richtigen Kinofilm mitgespielt. "Sandstern" heißt er, in dem es um die Selbstbehauptung eines türkischen Jungen in der Bundesrepublik der 80er Jahre geht, der nach anfänglichen Schwierigkeiten schließlich in einem Internat für körperbehinderte Kinder untergebracht wird und dort Freundschaften schließt.

Auch Amelie ist körperlich behindert, womit sie und ihre Familie erfrischend offen umgehen. Am 30. Januar wird nun der Film, der letztes Jahr an den Biberacher Filmfestspielen und den internationalen Hofer Filmtagen teilnahm, um 19.30 Uhr in einer Sondervorstellung im Kino "Löwenlichtspiele" Walldürn gezeigt. Im Rahmen dessen wird Amelie eine Einführung geben und Fragen beantworten.

"Sie haben mich angeschaut und dann gesagt: ,Passt alles!’", erzählt Amelie lachend. Das war in der Maske, wo sie und ihre Schauspielkollegen für die jeweiligen Szenen zurechtgemacht wurden. Auch die Kostüme mussten zum 80er-Jahre-Style des Films passen. "Zwar hatten die Kostümbildner vieles dabei, aber wir durften auch unsere eigenen Sachen mitbringen", erzählt ihre Mutter Karina Walter.

Gedreht wurde unter anderem in der Johannes-Diakonie in Mosbach. Sie dient im Film als Kulisse des Internats für körperlich behinderte Kinder, in das die Hauptfigur Oktay kommt. Der zwölfjährige Junge ist zuvor nach jahrelanger Trennung aus der türkischen Provinz zu seinen Eltern nach Deutschland zurückgekehrt. Doch nach Heimat fühlt es sich hier für ihn nicht an. Seine zerrüttete Familie, das Fremdheitsgefühl und die Tatsache, dass er an Hämophilie leidet, erschweren die Selbstfindung des Heranwachsenden. Im Internat kann er schließlich einige Freundschaften schließen. Und hier tritt auch Amelie Walter in einer Nebenrolle in Szene.

Angefangen habe alles mit einem RNZ-Zeitungsartikel, wie die Buchenerin berichtet. "Dort wurden Kinder mit Behinderung für ein Filmprojekt gesucht." Das Interesse war sofort geweckt, Amelie und ihre Mutter schickten eine Bewerbung mit Fotos und Lebenslauf. Die passte, denn die Verantwortlichen gaben ihr eine Zusage für einen Probedreh bei Walters zuhause. "Ich sollte zum Beispiel einfach einmal ein Butterbrot schmieren", erzählt Amelie, und ihre Mutter ergänzt: "Der Regisseur wollte es so realistisch wie möglich haben und wollte auch sehen, wie fit Amelie mit ihrer Behinderung ist."

Mit einer Antwort ließ sich das Casting-Team dann allerdings Zeit. Es vergingen Wochen voller Spannung. Viele andere wurden noch gecastet. Doch dann kam die erlösende Nachricht: Amelie sollte eine Nebenrolle in "Sandstern" spielen - ihre erste Rolle in einem Kinofilm.

Aufgeregt? "Klar, ich war schon aufgeregt, aber insgesamt war es eine sehr schöne Erfahrung." Kein Wunder, dass es der Buchenerin Spaß gemacht hat, denn immerhin ist sie ja kein unbeschriebenes Blatt: Sie hat schon einige Erfahrungen in diversen Theater-AGs gesammelt.

Doch ein Filmdreh ist dann doch noch einmal etwas anderes. "Beim Film kann man Fehler machen, das kann man sich auf der Theaterbühne nicht leisten. Manchmal ging ein ganzer Nachmittag am Set für eine halbe Minute Film drauf." Und dabei dürften Kinder ja nur vier Stunden am Tag vor der Kamera stehen. "Da wurde mal zu laut mit dem Geschirr hantiert oder jemand hatte seinen Text vergessen", plaudert Amelie aus dem Nähkästchen. "Oder der Regisseur hat auch mal öfter andere Ideen gehabt, die er umsetzen wollte."

Regie führte Yilmaz Arslan, von dem Amelie und ihre Mutter begeistert sind. "Dass er so gut mit den behinderten Kindern umgegangen ist, fanden wir super," erzählt Karina Walter. "Es ist toll, dass er den Jugendlichen eine solche Chance gibt." Doch die Begeisterung beruht auf Gegenseitigkeit. Auch der Regisseur ist ein echter Fan von Amelie. In Anspielung auf ihre Rolle habe er sie bei einem Wiedersehen nach zwei Jahren sogleich mit "mein Engel" angesprochen, erzählen sie.

Dass Arslan so offen und ehrlich mit dem Thema Behinderung umgeht und immer wieder probiert, behinderte Kinder zu fördern, so etwas finde man nicht leicht, meint Amelies Mutter. Sie spricht aus Erfahrung, denn sie stehe selbst oft vor verschlossenen Türen, wenn es um die Förderung ihrer Tochter geht. Doch dessen ungeachtet setzt Karina Walter sich immer wieder für ihre Tochter ein und macht sich stark, auch wenn ihre Familie nicht unmittelbar einen Nutzen daraus zieht. "Ich mache viel, von dem ich weiß, dass wir nicht davon profitieren. Aber ich mache es für diejenigen, die nachkommen."

Zumindest hat der Einsatz immerhin dazu geführt, dass Amelie in einem Kinofilm mitspielt. Dieser wurde bereits in Kinos in Berlin, Heidelberg, Mannheim, Augsburg, Mosbach und Neckarelz gezeigt. Am 30. Januar, wenn "Sandstern" um 19.30 Uhr im Kino "Löwenlichtspiele" Walldürn zu sehen ist, wird Amelie den Film vorstellen. Außerdem wird sie hinterher Fragen aus dem Publikum beantworten.

Diesem Rede und Antwort zu stehen, wird ihr wohl mit ihrer Bühnenerfahrung nicht schwer fallen. Das Schauspielern - vor der Kamera oder auf der Bühne - will sie auf jeden Fall auch künftig machen. "Das wäre ein Traum!"